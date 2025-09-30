Gamberrada en Elche: Le quitan la ronda a Felipe VI y se la dan a Camilo Sesto

Se atribuye la frase "Hay gente pa tó" al torero Rafael el Gallo, quien se la habría dicho al filósofo José Ortega y Gasset, mostrando su sorpresa al conocer por este de la diversidad de profesiones, personas y culturas que existen. En Elche, aunque con un fin muy distinto, a alguien, porque "hay gente pa tó", no se le ha ocurrido nada mejor que tapar el nombre de Felipe VI, de uno de los carteles colocados a mediados de junio por el alcalde de Elche, Pablo Ruz, después de denominar un tramo de la inacabada ronda con el nombre del Rey de España. Concretamente el que va de la rotonda de El Altet hasta la de acceso a la carretera de León.

El cartel rebautizado en Elche / INFORMACIÓN

El autor o autores llevaban preparada una pegatina blanca, del tono del fondo del cartel, con el nombre de "Camilo" que han colocado sobre el de "Felipe" con lo cual han terminado "rebautizando" el citado tramo con el nombre del desaparecido y queridísimo cantante alcoyano. Eso sí, cambiando su apellido (Sesto) por los números romanos (VI) que indican los de la sucesión que ocupa el regente. Es una obra hecha con algo de prisa porque la letra "y", de Rey, ha quedado parcialmente tapada y las letras no tienen la misma textura, quizá por ello haya pasado bastante desapercibida por los conductores que ya tienen bastante con el estrés de la rotonda. ¿Cuándo se hizo? Nadie lo sabe. ¿Los motivos?, menos.

Ruz y los ediles, en el acto oficial que sirvió para bautizar el tramo de la ronda / INFORMACIÓN

Pegatina

Hay quien puede pensar que lo ha hecho un republicano, enfadado con la visita a Elche de la Reina emérita Doña Sofía, también quien apueste por algún ciudadano descontento de ver que pasan los años y la obra no concluye, pero también hay fans que nunca olvidarán al autor de "Vivir así es morir de amor". Y, si no la conoces, aquí te la dejamos.

A buen seguro que no tardará el Ayuntamiento de Elche de quitar esta pegatina, otra más que se cruza con el alcalde Pablo Ruz. "Queremos de esta manera hacer un homenaje a su majestad el Rey y a la propia Constitución Española con todo lo que significa para los españoles su figura y su trayectoria en estos 10 años de reinado”, dijo el regidor cuando colocó un monolito en otra rotonda con el nombre de Su Majestad.