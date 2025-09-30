Investigadores del CEU de Elche participan en un estudio internacional sobre el papel de las neuronas en la orientación espacial

La neurociencia vuelve a situar a la provincia de Alicante en el mapa de la investigación internacional. El profesor Jorge Brotons y el doctorando Pablo Abad, integrantes del Laboratorio de Cognición y Circuitos (CogLab) de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche, han participado en un estudio internacional cuyos resultados se han publicado en Science, una de las revistas científicas de mayor prestigio en el mundo.

El proyecto, coordinado por el doctor Manuel Valero desde el Hospital del Mar Research Institute, ha contado con la colaboración de equipos de la Universidad de Nueva York (NYU) y del Instituto de Neurociencias de Alicante (IN-UMH-CSIC). El trabajo analiza cómo diferentes familias de interneuronas cooperan para generar mapas mentales flexibles, fundamentales para la orientación espacial y la memoria, dos funciones básicas para el día a día y que se ven alteradas en múltiples patologías neurológicas.

El cerebro y sus mapas internos

Los investigadores explican que el cerebro humano necesita mapas internos para orientarse, recordar lugares, planificar recorridos o tomar decisiones en función del entorno. Estas representaciones mentales no son estáticas: deben adaptarse constantemente a cambios en el contexto o en los objetivos de la persona.

El estudio publicado en Science demuestra que distintas familias de interneuronas trabajan de forma coordinada para garantizar esa flexibilidad en los mapas cerebrales. Según detalla el profesor Jorge Brotons, “esta cooperación neuronal permite que el cerebro no solo almacene una representación del espacio, sino que la actualice de manera dinámica para responder a nuevas circunstancias”.

Este hallazgo resulta especialmente relevante porque permite comprender mejor cómo funciona la memoria espacial y cómo se altera en enfermedades como el Alzheimer, donde los pacientes tienen dificultades para orientarse incluso en lugares conocidos, o en la epilepsia y la depresión mayor, donde también se han descrito alteraciones en la función de los circuitos neuronales.

Una investigación con impacto internacional

La publicación en Science confirma la relevancia del hallazgo y la calidad del equipo internacional que lo respalda. Para el Laboratorio de Cognición y Circuitos del CEU UCH en Elche, supone un reconocimiento al trabajo que viene desarrollando en los últimos tiempos en el campo de la neurociencia experimental.

La participación del Instituto de Neurociencias de Alicante (IN-UMH-CSIC) en este estudio refuerza el papel de la provincia como referente internacional en el campo de la neurociencia. Para el CEU en Elche, colaborar con centros de referencia como el IN-UMH-CSIC y la NYU abre nuevas oportunidades para sus investigadores y estudiantes.

El profesor Brotons señala que esta participación internacional “es también una oportunidad para situar a nuestros alumnos en el contexto global de la investigación”. En el caso del CEU, la línea de trabajo en neurociencia se integra en un proyecto universitario que combina docencia, investigación y transferencia de conocimiento, acercando la ciencia a la sociedad.

Nuevas perspectivas para la salud

Más allá del conocimiento básico sobre cómo se organizan los circuitos neuronales, el estudio publicado en Science abre vías de investigación con un gran impacto social. Al comprender mejor los mecanismos que permiten al cerebro generar y actualizar mapas mentales, se pueden diseñar estrategias más eficaces para abordar enfermedades neurodegenerativas.

“Si sabemos cómo cooperan las interneuronas para sostener la memoria espacial, podremos identificar qué falla cuando esa cooperación se rompe”, explica Brotons. “Y ese conocimiento es fundamental para diseñar intervenciones terapéuticas en patologías como el Alzheimer, que afectan cada vez a un mayor número de personas en todo el mundo”.

El CEU en Elche, a través de su Laboratorio de Cognición y Circuitos, participa en este tipo de proyectos con un doble objetivo: contribuir a la generación de conocimiento científico y, al mismo tiempo, trasladar a la sociedad los avances de la investigación. En este sentido, el profesor Brotons insiste en que “la ciencia no solo pertenece a los laboratorios, también debe estar al servicio de la sociedad. Nuestro trabajo tiene sentido si, además de avanzar en el conocimiento, logramos que esos avances repercutan en una mejor calidad de vida para las personas”.

Un campus en conexión internacional

La participación en este estudio refuerza también la estrategia de internacionalización de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que cuenta con campus en Valencia, Elche y Castellón. Para el CEU, formar parte de proyectos publicados en Science supone situar a sus investigadores y estudiantes en la primera línea de la investigación internacional, generando sinergias con instituciones de referencia en todo el mundo.

“Estamos en un momento en el que la investigación es necesariamente global”, afirma Brotons. “Trabajar con grupos como el de la Universidad de Nueva York o el Hospital del Mar Research Institute nos permite no solo avanzar en ciencia, sino también abrir oportunidades para nuestros estudiantes”.