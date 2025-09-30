La lluvia deja 40 litros por metro cuadrado en algunos puntos de Elche y 50 litros en Santa Pola

Elche ha tenido uno de los días más lluviosos de lo que va de 2025, con precipitaciones que en algunos puntos han alcanzado los 40 litros por metro cuadrado, como ha sido el caso de Torrellano Bajo, seguido en intensidad por las playas más al este (39,9 litros), Bonavista (39,6 litros), Perleta (37,9 litros) o el Parque Empresarial (36,1 litros). En Santa Pola se han recogido hasta 49,5 litros, según la web MeteoElx. Lo caído en una noche supone el 18 % de las precipitaciones medidas en alguno de los pluviómetros que ha marcado las máximas de este año, como las de Balsares y Santa Ana, que contabilizan 247,1 y 230,6 litros, respectivamente, y que son las que más agua han visto en lo que va de año.

La Policía Local apenas ha registrado incidencias de importancia, aunque vecinos de la carretera de Santa Pola, han vuelto a quejarse de inundaciones a la altura del barranco de San Antón, una zona en la cual el Ayuntamiento trata de buscar soluciones sin éxito aparente, a tenor de las quejas de estos. La borrasca abandonará Elche de forma progresiva en las próximas horas, aunque podría caer alguna precipitación más. AEMET (Agencia Española de Meteorología) y el "112" decretaron el nivel naranja en el término municipal desde las 21 horas de este lunes, lo que llevó a suspender las actividades en instalaciones municipales al aire libre, según acordó el CECOPAL, el Centro de Emergencias y Coordinación del Ayuntamiento de Elche.

Una mujer cruza bajo la lluvia en Elche / Áxel Álvarez

Precipitaciones variadas

Además de las precipitaciones en Torrellano, Bonavista, Perleta y el Parque Empresarial, la lluvia ha caído desde la tarde de este lunes y hasta primeras horas de este martes en todo el término municipal ilicitano. Así destacan también los 31,7 litros del barranco de Barbacena, los 31 litros en los alrededores del estadio Martínez Valero y de la urbanización El Vincle, los 28 litros de Maitino y de los alrededores del Pantano, los 27 litros de Alzabares Alto, los 24 litros en el barrio de Carrús, los 21,9 litros de Valverde, los 21,8 litros recogidos en el Parque Natural de El Hondo, los 20,3 litros en Peña Las Águilas, los 201, litros de Ferriol y los 19,6 de Derramador.

Un último trimestre para que remonten las precipitaciones Elche registra por término medio entre 250 y 300 litros anuales, una cifra que varía según la zona. La media en España es el triple, entre 800 y 1.000 litros. El mes de octubre, en el que ahora entramos es habitualmente el más lluvioso pues registra alrededor de 40 litros por metros cuadrado. ¿Estamos lejos de alcanzar estas cifras?. Si no atenemos a las lluvias registradas hasta ahora, un poco por debajo en algunas zonas. Es la partida de Balsares, con 247 litros, por delante de Santa Ana, con 230,6 litros la que más agua ha visto caer, aunque la mayoría han recogido más de 150 litros, se trata del Pantano (213 litros) Parque Empresarial (187 litros), Perleta (197 litros), Torrellano Bajo (193 litros), Bonavista (179,8 litros), Peña Las Águilas (179 litros), La Baya (176 litros), Ferriol (176 litros), El Parque Natural de El Hondo (171 litros), El Vincle (169 litros), La Hoya (165,9 litros), Alzabares (165 litros), Derramador (162,3 litros), El Pla/Sector V (162,2 litros), Asprillas-Las Salinas (162 litros), Algorós (157 litros), La Marina (154 litros) y barrio de Carrús (150 litros).

Por debajo de estas precipitaciones, también destacan los 19,3 litros de Matola, 18,5 litros de Algorós, los 17,5 litros que se recogieron en El Pla/Sector V, los 17,1 litros de Santa Ana, los 15,5 litros de la zona centro de Elche, los 15,2 litros de Las Bayas, los 13,7 litros de Asprillas, los 12,2 de La Hoya y el parque de Las Salinas, los 11,7 litros de La Marina,

Santa Pola y Crevillent

El temporal se dejó sentir más en el litoral, de hecho, en el Baix Vinalopó fue el barrio de Gran Alacant, en Santa Pola, el que más agua vio caer, con 50 litros, prácticamente la mitad que en la playa de Levante, con 22,3 litros. En la estación de San Felipe Neri se recogieron 23,9 litros por metro cuadrado