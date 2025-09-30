Cultura
"Mamma mía!" o cuando una comunidad escolar de Elche saca matrícula de honor
El colegio Luis Cernuda llena de alegría, música y amistad el Gran Teatro con una actuación coral con la participación de actores y actrices de 2 a 72 años
El Colegio Público Luis Cernuda de Elche obtuvo un rotundo éxito el domingo con su "Mamma Mía!", un musical inspirado en las canciones del grupo sueco ABBA, que pudo disfrutar un público entregado a unos artistas que iban desde los 2 a los 72 años. El Gran Teatro se llenó para asistir a la actuación, de hecho desde hacía días no quedaban entradas. Lo que un día comenzó como una actividad extraescolar de gimnasia rítmica, guiada por Elvira García y Elena Torá, terminó convirtiéndose en "mucho más que una actividad, en una familia", explican desde la organización.
Antiguas alumnas
A los estudiantes del colegio se sumaron en la actuación antiguas gimnastas que estudian en el instituto o en las universidades o que ya tienen una vida fuera de la enseñanza. Pero también participaron en el espectáculo madres, padres, profesores y personal del centro educativo que han participado en el proyecto.
"Hemos hecho crecer una tradición, los festivales del colegio, que se han convertido en un espacio para disfrutar, compartir y dejar huella", lo que dejaron claro en el Gran Teatro de Elche.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las autocaravanas redoblan la presión en Elche y Santa Pola: 'El veto a aparcar en la costa es ilegal
- Declarada la alerta naranja en Elche a partir de las 21 horas por precipitaciones
- El PP lleva al pleno que Elche rechace a los menas y Vox se niega a votar respaldar que no hubo trato de favor al chalet de Ruz
- El alcalde de Elche pone el foco en el futuro de la fábrica Ferrández y otros espacios degradados del Vinalopó
- El jefe de la Policía Local de Elche carga contra la gestión de las emergencias: 'Si el político necesita a un técnico, me sobra el político
- Las ruinas del chiringuito Peña Grande de Santa Pola, ¿tienen los días contados?
- Pablo Ruz: 'En Elche no queremos el turismo de chancla
- Cuando los museos de Elche no duermen