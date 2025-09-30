"Mamma mía!" o cuando una comunidad escolar de Elche saca matrícula de honor

El Colegio Público Luis Cernuda de Elche obtuvo un rotundo éxito el domingo con su "Mamma Mía!", un musical inspirado en las canciones del grupo sueco ABBA, que pudo disfrutar un público entregado a unos artistas que iban desde los 2 a los 72 años. El Gran Teatro se llenó para asistir a la actuación, de hecho desde hacía días no quedaban entradas. Lo que un día comenzó como una actividad extraescolar de gimnasia rítmica, guiada por Elvira García y Elena Torá, terminó convirtiéndose en "mucho más que una actividad, en una familia", explican desde la organización.

Un momento de la actuación en el Gran Teatro / INFORMACIÓN

Antiguas alumnas

A los estudiantes del colegio se sumaron en la actuación antiguas gimnastas que estudian en el instituto o en las universidades o que ya tienen una vida fuera de la enseñanza. Pero también participaron en el espectáculo madres, padres, profesores y personal del centro educativo que han participado en el proyecto.

La actuación fue un completo éxito / INFORMACIÓN

"Hemos hecho crecer una tradición, los festivales del colegio, que se han convertido en un espacio para disfrutar, compartir y dejar huella", lo que dejaron claro en el Gran Teatro de Elche.