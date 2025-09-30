Un manual para “aprender sirviendo”: así se hace inclusión desde la universidad

El Aprendizaje-Servicio (ApS), una metodología que combina la formación académica con la participación en proyectos sociales, se ha consolidado en los últimos años como una herramienta eficaz para fomentar la inclusión educativa. Profesores de los tres campus de la Universidad CEU Cardenal Herrera —Valencia, Castellón y Elche— han plasmado ahora en un libro colectivo, editado por la profesora del campus ilicitano Nuria Andreu Ato, las claves para implementar el ApS en el aula universitaria y su transferencia a colegios y asociaciones. El volumen, publicado por Editorial Síntesis, ofrece una guía práctica que conecta universidad, escuela y tercer sector con un mismo objetivo: derribar barreras de aprendizaje y participación.

Incluir haciendo: ocho experiencias reales en un manual práctico

El libro, titulado Aprendizaje-Servicio. Una metodología en apoyo de la atención a la diversidad, reúne ocho capítulos en los que los docentes desgranan cómo se aplica el ApS en distintos ámbitos educativos.

Los capítulos abordan, entre otros, la integración de proyectos de voluntariado en las asignaturas del Grado de Magisterio; la creación de materiales didácticos adaptados a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE); la utilización de la música y la educación emocional como herramientas inclusivas; y la colaboración directa con asociaciones que trabajan con colectivos vulnerables. También se incluyen experiencias de formación práctica en entornos escolares que permiten al alumnado universitario interactuar directamente con niños y familias, generando aprendizajes en doble dirección.

“Son proyectos reales, no simulaciones”, subraya Andreu. “Los estudiantes universitarios no solo aplican lo que aprenden en clase, sino que lo hacen en contextos donde su aportación tiene un impacto directo. Esa es la esencia del Aprendizaje-Servicio: aprender haciendo, pero también aprendiendo mientras servimos a la comunidad”.

La inclusión como horizonte

Para Nuria Andreu, la clave del libro reside en ofrecer un recurso que acerque el ApS a docentes y futuros maestros desde una perspectiva práctica y accesible. “La inclusión educativa no puede quedarse en un marco teórico. Necesita metodologías que lo hagan posible, y el ApS es una de ellas”, afirma.

La profesora subraya que esta metodología “no solo transforma la manera en que enseñamos, sino que también transforma la universidad, al abrirla a la sociedad y a las necesidades reales de las escuelas y asociaciones”. En este sentido, el manual busca servir como puente entre la teoría académica y la práctica cotidiana de los centros educativos y entidades sociales.

Andreu insiste en que el libro no es únicamente un compendio académico, sino una invitación a la acción. “Queremos que cualquier docente pueda tomar una de las experiencias que aquí se relatan y adaptarla a su realidad. Por eso lo hemos concebido como una guía práctica más que como un tratado teórico”.

La alianza que funciona: universidad, escuelas y asociaciones

Uno de los rasgos distintivos del Aprendizaje-Servicio es su capacidad para generar cooperación entre diferentes actores. El manual recoge experiencias en las que la universidad colabora con colegios públicos y concertados, entidades del tercer sector y asociaciones de padres y madres para dar respuesta a necesidades concretas: desde el acompañamiento a niños con dificultades de aprendizaje hasta proyectos de sensibilización sobre discapacidad o salud mental.

“El ApS derriba barreras y permite evaluar el impacto real en contextos educativos y sociales”, explica Andreu. Esta alianza multiplica los beneficios: el alumnado universitario adquiere competencias profesionales y compromiso social, mientras que las comunidades escolares y asociaciones se benefician de la implicación directa de los futuros maestros.

Con mirada global

“Este libro es fruto de más de ocho años de trabajo con Aprendizaje-Servicio”, recuerda Andreu, que subraya cómo esta metodología se ha consolidado como una seña de identidad en la formación de futuros maestros.

El hecho de que la obra haya sido impulsada desde Elche no es casual. La ciudad se ha convertido en un laboratorio de experiencias educativas innovadoras, donde la universidad colabora activamente con centros escolares y asociaciones locales. Esta conexión permite trasladar a nivel nacional un modelo de trabajo que nace de la práctica diaria y del contacto directo con la realidad del aula. “Lo local y lo global se encuentran en este libro”, señala Andreu. “Porque lo que funciona en una escuela de Elche puede servir de inspiracióna un centro en otra ciudad de España, e incluso en otros países donde se está apostando por metodologías inclusivas”.