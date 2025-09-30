El musical de Romeo y Julieta, en el Gran Teatro de Elche

Del martes 30 de septiembre al domingo 5 de octubre, Elche propone una agenda cultural repleta de teatro, danza, música, cine y exposiciones en diferentes espacios de la ciudad y pedanías. El Gran Teatro acogerá el sábado 4 de octubre Romeo y Julieta, el Musical, mientras que L’Escorxador estrenará una pieza de danza contemporánea. Museos y salas municipales mantienen abiertas numerosas muestras, y la red de centros sociales será escenario de talleres, magia y conciertos gratuitos.

Grandes citas en el Gran Teatro

El sábado 4 de octubre, a las 17 y 20.30 horas, el Gran Teatro presentará Romeo y Julieta, el Musical, una versión musical del clásico de Shakespeare. Las entradas, con precios de 40, 45 y 50 euros, se pueden adquirir en taquilla y en vivaticket.es.

El domingo 5 de octubre, a las 19:00, la Délica Chambers Orchestra ofrecerá un concierto de 90 minutos con éxitos de Queen, ABBA y The Beatles, con entradas entre 35 y 54 euros.

Danza y arte contemporáneo en L’Escorxador

El mismo sábado 4, a las 21:00, el Centro de Cultura Contemporánea L’Escorxador acogerá Esta iba a ser la Oportunidad y ha terminado siendo mi primera despedida, una propuesta de danza contemporánea con venta de localidades en la taquilla del Gran Teatro y en vivaticket.es.

Además, sigue abierta la exposición Garabatos, de BSS Illustration, hasta el 26 de octubre, con horarios de visita de lunes a domingo y una colección de dibujos digitales que invitan a redescubrir la creatividad sin límites.

Cine, barrios y patrimonio histórico

El Cine Odeón proyecta la película Una función inesperada del 1 al 5 de octubre, con pases a las 17:30, 20:00 y 22:30 horas (domingos 17:30 y 20:00). La entrada general cuesta 3 euros, con descuentos especiales para estudiantes y el Día del Espectador.

Los barrios y pedanías contarán con actividades gratuitas como el teatro infantil de Rosa Gracia en La Marina (2 de octubre), el concierto de la Coral Amics Cantors (3 de octubre), la obra El avaro de Molière en Plaza Barcelona (3 de octubre), el concierto de la Camelot Cover Band en Alzabares (3 de octubre), talleres sensoriales en El Raval (4 de octubre), magia con el Payaso Edy en Algoda (4 de octubre), humor con Magma Comedy en Matola (4 de octubre) y el espectáculo de Ximo Ilusionista en Puçol (5 de octubre).

Exposiciones destacadas en museos y plazas

La Plaza del Jovens de La Marina acoge hasta el 13 de octubre la exposición de carteles históricos del Misteri d’Elx, que después viajará a La Hoya (del 13 al 27). El MAHE presenta Geometrías del tiempo y arabescos de Eusebio Sempere hasta el 1 de noviembre, mientras que la Orden Tercera exhibe Mujeres en lucha de Amnistía Internacional hasta el 15 de octubre.

En la Calahorra, se puede visitar la muestra de trajes típicos aragoneses hasta el 14 de octubre, y la Lonja Medieval acoge una exposición de camisetas del Elche C.F. hasta el 12 de octubre.

El MACE expone Estadios Conscientes, Episodios Cotidianos de Moisés Gil hasta el 2 de noviembre, y el Museo Escolar de Puçol mantiene la muestra RE(CICLO). Las ERRES a través del tiempo hasta mediados de noviembre.