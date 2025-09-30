Benimerins vuelve a reinar en el Desfile de Humor de Crevillent

El jurado de la Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos de Crevillent ha anunciado este martes los ganadores de los desfiles de Humor y Cabos de la edición 2025, destacando la creatividad y el esfuerzo de los participantes en estas tradicionales celebraciones locales.

Desfile de Humor: creatividad y diversión premiadas

En el Desfile de Humor, el primer premio fue para la Comparsa Mora Benimerins Crevillent por “Historias del Mar”. El segundo premio recayó en la Comparsa Moros Viejos Tuareg con “Danzas del Mundo”, y el tercer premio lo obtuvo la Comparsa Caballeros del Cid por “La Bella y la Bestia”.

Ovejas descarriadas, personajes premiados en el Desfile de Humor / Matías Segarra / MATIAS SEGARRA

El galardón a Mejor Personaje/Artilugio fue para la Comparsa Castellano-Leonesa Crevillent por “Avionetas”, mientras que el 2º premio de Personaje/Artilugio, compartido, se otorgó a Moros Marroquíes por “Tarta nupcial”, Benimerins por “Submarino” y Maseros por “Ovejas descarriadas”.

El jurado agradeció la numerosa participación, felicitó expresamente a los ganadores y animó a las demás comparsas a seguir con el gran nivel mostrado. La entrega de escarapelas se realizaba este martes, a las 20.30 horas, en el Casal Festero.

Desfile de Cabos: reconocida trayectoria y precisión

En cuanto al Desfile de Cabos, que este año recorrió un itinerario nuevo rememorando los 60 años de la Fiesta y partiendo desde el colegio Escoles Noves, el jurado premió a Ángel Vicente Ruiz, de la Comparsa Moros Viejos Tuareg, en el Bando Moro, y a Jose Luis Talens, de la Comparsa Almogávares, en el Bando Cristiano.

El jurado premió a Ángel Vicente Ruiz, de la Comparsa Moros Viejos Tuareg, en el Bando Moro / Carlos Torres

El jurado destacó la participación de los cabos y recordó que la puntuación individual depende de la calidad del desfile de la filà que acompaña a cada participante. La entrega de escarapelas también se realizaba este martes en el Casal Festero.

José Luis Talens, de la comparsa Almogávares, se lleva la escarapela del bando cristiano / Carlos Torres

Celebración y reconocimiento al esfuerzo

Estos reconocimientos reflejan el compromiso de Crevillent con la tradición festera, valorando la creatividad en los desfiles de Humor y la precisión en el Desfile de Cabos.

Programación de los actos principales

Los actos principales de las Fiestas de Crevillent se celebrarán del viernes 3 al lunes 6 de octubre.

Viernes 3 de octubre: A las 18:30 h se celebrará la Entrada Infantil, un desfile de comparsistas infantiles y sus cargos festeros por Parque Telmo Vela, Stma. Trinidad, San Sebastián, Plaza Chapí y Blasco Ibáñez, finalizando en la Plaza de la Constitución. A las 20:45 h, en la misma plaza, se desarrollará la Embajada al Ra´is, donde las huestes cristianas secuestran al Ra´is de la Villa, dando inicio a la guerra entre Moros y Cristianos.

Sábado 4 de octubre: Festividad de San Francisco de Asís, patrón de la villa. A las 07:00 h, Diana Festera por calles de la villa. A las 11:30 h, primer Pasacalles Oficial Festero, con entrada controlada de las Comparsas Cristianas y apertura de los Beduinos, Capitanía del Bando Moro. Por la tarde, a las 18:30 h, se celebrará la Entrada del Bando Moro desde la calle Santo Tomás hasta la Plaza de la Constitución.

Domingo 5 de octubre: A las 07:00 h, Diana Festera; a las 11:30 h, 2º Pasacalles Oficial Festero, encabezado por los Dragones de San Jorge, Capitanía del Bando Cristiano. A las 18:30 h, Entrada del Bando Cristiano, con finalización en la misma zona. Tras este desfile, se celebrará el VI Crevillentí, acto exclusivo con invitación personal.

Lunes 6 de octubre: A las 08:00 h, primer Alardo de Arcabucería, con concentración en Paseo del Calvario y recorrido hasta la Plaza de la Constitución. A las 10:15 h, Ofrenda Floral a San Francisco de Asís desde Parque Telmo Vela a la Plaza de la Constitución. A las 12:00 h, Solemne Misa Festera-Cantada en la Parroquia de Ntra. Sra. de Belén, seguida de interpretación del Himno a la Festa. A las 13:15 h, Traslado-Romería del Santo Patrón, y a las 16:30 h, 2º Alardo de Arcabucería. Por la tarde, a las 18:00 h, Embajada al Rey Don Jaime I, y a las 20:30 h, Solemne Procesión Popular y Festera con castillo de fuegos artificiales y el Himno a la Festa como cierre.