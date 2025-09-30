Un profesor del CEU de Elche participa en un estudio sobre el papel de las neuronas en la orientación

El profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) en Elche, Jorge Brotons Mas, junto a su doctorando Pablo Abad, ha colaborado en un estudio internacional que acaba de publicar la revista Science sobre el papel de las principales familias de neuronas en la orientación espacial. El trabajo, coordinado por el doctor Manuel Valero del Hospital del Mar Research Institute, ha contado también con investigadores de la Universidad de Nueva York (NYU) y del Instituto de Neurociencias (IN-UMH-CSIC) de Alicante.

Herramienta de IA para clasificar neuronas

En esta investigación, los expertos han creado una herramienta de inteligencia artificial capaz de clasificar neuronas según su actividad eléctrica en respuesta a la luz mediante una técnica llamada optogenética. Gracias a este método, se ha identificado cómo diferentes familias de interneuronas cooperan para construir un sistema interno de orientación del cerebro que permite a las personas representar el entorno y aprender a moverse en él. Esta herramienta de IA está disponible en abierto, lo que posibilita su aplicación en el estudio de distintas regiones del cerebro y el avance en el conocimiento de patologías como el Alzheimer, la epilepsia o la depresión mayor, con el objetivo de desarrollar futuros tratamientos.

Neuronas que crean “mapas mentales”

El equipo de Brotons participó en los experimentos que analizaron el comportamiento de más de 7.000 neuronas del hipocampo y del córtex cerebral en ratones durante tareas de navegación. Se estudiaron interneuronas de dos áreas clave: el neocórtex, relacionado con el pensamiento y la percepción, y el hipocampo, esencial para la memoria y la orientación espacial. Los resultados muestran que cada familia de interneuronas cumple una función específica y complementaria, como regular la precisión del mapa espacial, su estabilidad o la capacidad de adaptación a cambios en el entorno.

Según explica el profesor Brotons, “el estudio nos ha permitido reconstruir cómo se conectan entre sí las distintas familias de interneuronas. Y cómo estas conexiones influyen directamente en la forma en la que las neuronas piramidales, las que forman los llamados "campos de lugar", representan el espacio. Es decir, ahora entendemos de un modo más completo cómo las interneuronas ayudan a crear mapas mentales flexibles, que nos permiten adaptarnos a nuevos entornos o situaciones espaciales, lo que constituye una gran contribución en el campo”.

Colaboración internacional en Nueva York

Desde el CogLab de la CEU UCH en Elche y el Instituto de Neurociencias IN-CSIC-UMH de Alicante, Brotons detalla que “durante este proyecto hemos podido realizar diferentes estancias en la Universidad de Nueva York (NYU), participando en los experimentos y realizando el posterior análisis de datos en nuestro laboratorio. Durante este periodo hemos podido colaborar con el profesor Buzsaki (NYU) y, muy estrechamente, con el grupo del doctor Valero, del Hospital del Mar Research Institute”.

El artículo completo, titulado Cooperative actions of interneuron families support the hippocampal spatial code, puede consultarse en Science (2025, 389(6764), eadv5638) en el siguiente enlace: https://doi.org/10.1126/science.adv5638.