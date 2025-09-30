Seis meses y 2,5 millones de euros costará eliminar los socavones junto al Pont del Bimil.lenari de Elche

El equipo de gobierno (PP y Vox) en el Ayuntamiento de Elche ha informado este martes de la adjudicación prevista para este jueves en junta de gobierno de uno de los contratos que más quebraderos de cabeza le ha supuesto a este y al anterior ejecutivo local, concretamente, desde 2022, cuando se supo que se tenía que proceder a la reparación del hundimiento que se venía detectando años antes, pero que se atribuía al riego por lo que se iba parcheando, de parte de la calzada y de una rotonda situadas frente al Pont del Bimil·lenari y donde descansa enterrada hasta los 17 metros, un bloque de hormigón de 35.000 toneladas que le sirve de contrapeso. En la supuesta rotura parcial de las losas superficiales a la misma parece que reside el problema y de ahí que venciera el terreno.

En España solo había siete empresas habilitadas para una obra de estas características y ninguna se ha presentado a la licitación ni en la convocatoria hecha en 2022 ni en la de 2024, pese a que en esta segunda vez, viendo que nadie quería meterse en un problema enterrado que nadie realmente es capaz de asegurar al 100 % el origen y la solución, se llegó a suspender los plazos para permitir a los posibles aspirantes (aunque nadie se había presentado hasta ese momento) a que, junto a los técnicos municipales, se acercaran a la misma, la visitaran y pudieran preguntar cualquier cosa al respecto. Ni siquiera el hecho de que la obra haya pasado en presupuesto desde los 1,4 millones de euros por los que se licitó en 2022 a los 2,6 millones de euros por los que se ha adjudicado fueron motivos suficientes para que las grandes firmas se interesaran. Afortunadamente, para los intereses municipales, dos mercantiles locales, Involucra y Alcudia Servicios y Obras, formando una UTE (Unión Temporal de Empresas) se presentaron complementando cada una de ellas por separado la habilitación que se precisaba para un proyecto de esta envergadura, dijo el concejal de Contratación, Claudio Guilabert. Esta no es su primera alianza entre ambas porque también gestionan la remodelación del Mercado Central, en ese caso con una tercera, con Gestarse, por 8,5 millones de euros.

Una vista de la rotonda del puente del Bimil·lenari, en una imagen de archivo. / Matías Segarra

Licitación

Con estos mimbres y obligadas a ejecutar el proyecto y la reparación en un plazo máximo de seis meses, se adjudicará el contrato y prácticamente por el precio máximo de licitación, concretamente por 2.586.980 euros. Ajustado por arriba por la complejidad que presenta y la responsabilidad que supone.

Es un contrato doble porque el compromiso exige la elaboración del proyecto que complemente el anteproyecto, que elaboró en su día Fhecor Ingenieros, los responsables de la construcción del puente, que según explicó el concejal de Contratación, ya no existen como mercantil por lo que ni se les puede consultar su parecer; y lo lleven a efecto en solo medio año. Pero aún quedan muchas interrogantes porque la UTE puede ofrecer una solución distinta a la prevista en el anteproyecto para resolver el problema, que no es otro que evitar que se sigan produciendo corrimientos de tierras desde o hasta la ladera, lo que evitará el "sufrimiento" de cargas que sufre la losa. Y, ¿cuál es esta? Proceder a un micropilotaje, que no es más que proceder a una nueva recimentación profunda, por debajo de ese enorme bloque de hormigón, mediante una serie de barras, tubos o armaduras, de entre 80 y 300 milímetros de acero envueltas en lechadas de cemento. De este modo se transfieren cargas a gran profundidad y se estabilizan estructuras. El sistema de micropilotaje permitirá compactar la calzada y evitar futuros hundimientos, así como reforzar tanto la glorieta, que soporta el contrapeso del puente, como el talud de la zona.

Socavon a la entrada del Pont del Bimil·lenari / Matías Segarra

Pero la UTE puede ofrecer una alternativa distinta a la que plantea el anteproyecto que ha servido para sacar a concurso esta licitación. Guilabert defendió la contratación conjunta ante la falta de más aspirantes cualificados, pese al alto grado técnico de la obra, ya que no se puede utilizar una maquinaria de grandes dimensiones por obvias razones de seguridad. El edil admitió que es un proyecto con unas elevadas "exigencias técnicas muy concretas" y añadió que la empresa adjudicataria ha ofrecido, además, una ampliación de la garantía de tres años adicionales, que a priori es de solo de dos años.

Una imagen del espectacular Pont del Bimil.lenari de Elche / Matías Segarra

16.000 vehículos

Ahora queda por resolver, tras la firma del contrato, cuándo estará el proyecto, pero lo normal sería que fuese en dos de los seis meses que tendrán los adjudicatarios, y comenzarán a correr entonces los plazos de la obra, pero el edil dio a entender que los trabajos serán en 2026. Del proyecto que definitivamente se apruebe se tomarán decisiones para resolver un problema colateral que se genera y muy importante, como es los carriles que quedarán abiertos al tráfico durante la reparación y en qué direcciones porque por ahí pasan alrededor de 16.000 vehículos cada día.

"Es una obra muy esperada que evitará los problemas en el terreno”, dijo el concejal, que a preguntas del diario aseguró que mediante cámaras se visualiza en tiempo real si se ha producido en estos más de dos años desde que se sacó a concurso por primera vez que el hundimiento va a más, negando que esto fuese así, "el puente es estable y los hundimientos están muy controlados por los técnicos municipales que no han constatado ninguno nuevo”.