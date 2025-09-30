La tormenta en Elche deja varias ratas muertas en el cauce y quejas por agua y barro en la carretera de Santa Pola

Ratas muertas en el cauce del Vinalopó y algunas quejas de vecinos en la carretera Elche-Santa Pola, pese a los esfuerzos municipales los dos últimos años por evitar que se inunden, son las únicas incidencias reseñables de la tormenta que ha caído este lunes y durante la madrugada del martes en el término municipal. Según ha explicado el concejal Claudio Guilabert, las cámaras de vigilancia de los barrancos han estado especialmente pendientes del barranco de San Antón, el que mayores problemas genera cuando llueve de forma torrencial. Durante la noche, Elche ha estado en "alerta naranja" por posibles precipitaciones importantes. El punto donde más agua ha caído ha sido Torrellano Bajo con 42 litros. Si quieres saber dónde ha llovido en Elche, pincha aquí.

Una de las publicaciones de Facebook / INFORMACIÓN

Quejas

La queja vecinal procede una vez más de un lugar de difícil solución, a tener de cómo han sido hasta ahora los resultados, como es las inmediaciones de la Venta Durá, en el vial que va de Elche a Santa Pola, donde esta mañana quedaban restos de agua y mucho barro que tardará en desaparecer. El pasado mes de marzo, después de un parche que realizó el Ayuntamiento de Elche con este fin, también volvieron a sufrir problemas de inundaciones.

Arcenes anegados en la carretera de Elche-Santa Pola este martes / Áxel Álvarez

Pese a los esfuerzos municipales por tomar medidas para desviar las aguas del barranco de San Antón, que acaban en esta infraestructura, no se ve una solución definitiva, lo cual probablemente tendrá que llegar durante el desdoblamiento del vial. "Aquí seguimos y sin ayuda", asegura una vecina afectada por las aguas en los reel de Facebook. En sus imágenes se ven que todo alrededor de algunas fincas ha quedado cubierto de barro y restos de poda, probablemente de la limpieza ejecutada desde finales de agosto, en el citado barranco.

El barro ha dejado en este estado un tramo de la carretera de Santa Pola / Áxel Álvarez

Cauce del Vinalopó

Algunos ciudadanos que salen a pasear con sus mascotas por el cauce del Vinalopó se han visto sorprendido por la presencia de ratas ahogadas, "hasta tres", asegura uno de ellos que ha visto cuando sacaba a su perro.

Por contra, el agua ha sido muy beneficiosa para el Camp d'Elx donde se prepara ya la recogida de la campaña de la granada y los cultivos de inviernos ya han sido plantados a la espera de que se registre una buena temporada, lo que supone la necesidad de frío y de lluvia, dos elementos que cada vez se ven menos en Elche. Las precipitaciones en el término municipal han supuesto un medio riego, en las mejores zonas, en otras solo han servido para refrescar el ambiente y limpiar hojas y frutos, en cualquier caso, una buena noticia para lo agricultores.