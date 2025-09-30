Sanidad
Alianza de la UMH de Elche y el CSIC para crear una unidad que impulse la biotecnología sanitaria
El nuevo servicio investigará cáncer, enfermedades neurodegenerativas, dolor, diabetes e infecciones
La Universidad Miguel Hernández (UMH), a través del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria (IDiBE), y el Instituto de Química Médica del CSIC (IQM-CSIC) han dado un paso decisivo al constituir la Unidad Asociada de I+D+i Unidad en Biotecnología Sanitaria. Esta alianza refuerza el posicionamiento del IDiBE en investigación biomédica avanzada y establece un vínculo con un centro de referencia en descubrimiento de fármacos con elevado impacto en la industria farmacéutica.
Objetivos y líneas conjuntas
La nueva unidad centrará su actividad en los grandes retos de la biotecnología sanitaria: el cáncer, las patologías neurodegenerativas, el dolor, la diabetes y las infecciones. Además, abordará el diseño y desarrollo de nuevas entidades químicas con aplicaciones en biosensores, sondas, nanomedicina para imagen, diagnóstico y transporte de fármacos.
El IQM-CSIC cuenta con grupos especializados en nanomedicina e imagen molecular, donde combinan nanotecnología, química e ingeniería biomédica para desarrollar sondas, nanopartículas funcionalizadas y terapias antibacterianas. También trabaja en péptidos y peptidomiméticos con aplicaciones terapéuticas en cáncer, enfermedades neurodegenerativas o como moduladores de interacciones proteína-proteína.
Por su parte, el IDiBE posee una clara vocación traslacional y desarrolla proyectos en patologías como cáncer, dolor, enfermedades intestinales, diabetes e infecciosas, tanto a nivel celular como en modelos animales. El instituto participa en biocomputación para cribado virtual de compuestos, reposicionamiento de fármacos y desarrollo de plataformas de diagnóstico.
Un marco de colaboración con impacto institucional
Las Unidades Asociadas de I+D+i del CSIC constituyen un marco de cooperación científica y tecnológica de alto nivel, diseñado para potenciar la colaboración entre instituciones, aumentar la competitividad investigadora y favorecer la transferencia de conocimiento en beneficio de la sociedad.
Con esta alianza, el IDiBE reafirma su compromiso de transformarse en un centro de excelencia en investigación, innovación, formación y transferencia tecnológica. Gracias a su experiencia, ha presentado más de treinta solicitudes de patentes y dado origen a once spin-offs. También ha logrado financiación nacional, regional e internacional en programas de excelencia europeos.
Ventajas esperadas y contexto institucional
Esta unidad permitirá sinergias entre los grupos especializados del IQM y del IDiBE, acelerando el desarrollo de terapias, diagnósticos avanzados y nuevos fármacos. La cooperación facilitará el acceso compartido a infraestructuras, plataformas experimentales y talento investigador.
El Instituto de Química Médica es un centro referente en el diseño y síntesis de nuevos fármacos y en formación especializada en química médica. Por su parte, el IDiBE, desde Elche, realiza ciencia básica y traslacional con fuerte vocación hacia la transferencia hacia industria y sociedad, convirtiendo el conocimiento en soluciones biotecnológicas al servicio de la salud.
Este nuevo paso estratégico amplía un ecosistema local de investigación ya activo. El IDiBE colabora en otras unidades mixtas para desarrollar tecnologías de bioimpresión, organoides y modelos funcionales de órganos-chip, y participa en proyectos con hospitales para investigar la prevención de la diabetes tipo 1.
La constitución de la Unidad Asociada de I+D+i en Biotecnología Sanitaria promete consolidar la presencia de la UMH e IDiBE en el mapa nacional e internacional de la biomedicina de vanguardia, favoreciendo la llegada de los avances científicos a la clínica, la industria y la sociedad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las autocaravanas redoblan la presión en Elche y Santa Pola: 'El veto a aparcar en la costa es ilegal
- Declarada la alerta naranja en Elche a partir de las 21 horas por precipitaciones
- El PP lleva al pleno que Elche rechace a los menas y Vox se niega a votar respaldar que no hubo trato de favor al chalet de Ruz
- El alcalde de Elche pone el foco en el futuro de la fábrica Ferrández y otros espacios degradados del Vinalopó
- El jefe de la Policía Local de Elche carga contra la gestión de las emergencias: 'Si el político necesita a un técnico, me sobra el político
- Las ruinas del chiringuito Peña Grande de Santa Pola, ¿tienen los días contados?
- Pablo Ruz: 'En Elche no queremos el turismo de chancla
- Cuando los museos de Elche no duermen