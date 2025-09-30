Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cultura

Villa Adelaida revive en Santa Pola la época modernista con una visita histórica

Un grupo de Novelda se traslada al pasado, a principios del pasado siglo, mientras disfruta de la restauración y gastronomía actual

La Asociación Modernista de Novelda asistió con sus componentes vestidos de época a Villa Adelaida en Santa Pola

V. L. Deltell

El Centro Hans-Maribel-Shami de Santa Pola vivió este pasado domingo un viaje al pasado muy especial gracias a la visita de miembros de la Asociación Cultural Modernistas de Novelda, quienes llegaron ataviados con las vestimentas de principios del siglo XX. Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer Villa Adelaida y vivir una experiencia que fusionó la historia con el ambiente único de la casa.

Los miembros de la Asociación Modernista de Novelta se llevaron una grata impresión de Villa Adelaida

Un encuentro con la historia de Maribel López Pérez-Ojeda

Por un momento los presentes viajaron en el tiempo con estos curiosos visitantes, que disfrutaron de la historia de Maribel López Pérez-Ojeda de la mano de su marido, Shami Mendiratta. Los invitados se mostraron maravillados por la casa indiano-modernista y por el resultado de su reciente restauración, destacando la preservación de los detalles originales y la atmósfera que evoca la época.

Vestimenta y tradición modernista en Santa Pola

La actividad permitió a los participantes sumergirse por completo en la estética de los años 1900-1910, combinando trajes de época con la decoración del inmueble. La interacción entre la arquitectura, los muebles y la vestimenta de los visitantes convirtió la jornada en un evento singular, donde pasado y presente se encontraron de manera inolvidable.

Miembros de la Asociación Modernista de Novelda acudieron a Villa Adelaida en Santa Pola para revivir el pasado

Gastronomía del siglo XXI para cerrar la jornada

Como cierre, los asistentes pudieron degustar exquisitos platos del siglo XXI en uno de los restaurantes de la zona, completando una experiencia que mezcló cultura, historia y gastronomía. Este encuentro confirma el valor de iniciativas que acercan el patrimonio local al público de manera innovadora y participativa.

