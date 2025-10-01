Un árbol menos en la ladera del río en Elche y una palmera caída en La Torreta

Un árbol de gran porte y una palmera de unos cinco metros se desplomaban esta mañana en Elche en dos puntos distintos pero por una causa que parece ser común: el estrés hídrico, aunque en este caso, no por falta sino por abundancia. Así lo destacaban varios expertos en jardinería consultados por este periódico, que aseguraban que las lluvias caídas ayer habrían sido el detonante definitivo para que los ejemplares cayeran al suelo entre esta noche y primeras horas de la mañana.

La falsa pimienta que se ha caído sobre el lecho de cemento del río tiene un porte impresionante / Matías Segarra

Una falsa pimienta caída en el Vinalopó

El árbol caído en la ladera del río Vinalopó ha sido una falsa pimienta (Schinus molle), de la familia de las Anacardiáceas. Este árbol ornamental, originario de América del Sur, es apreciado por su belleza y resistencia, y se cultiva en muchas partes del mundo debido a su adaptabilidad al clima y su aspecto de hoja perenne. Aunque es una planta que ensucia muchísimo con sus hojas y frutos (pequeños, redondos y de color rojo), es ideal en espacios públicos porque se adapta al calor y la falta de recursos hídricos, circunstancias tan características de la zona.

La falsa pimienta se desplomaba sobre el lecho de cemento del río, en la ribera, en su margen izquierda. Concretamente entre el puente de Altamira y la pasarela que cruza desde avenida de la Comunidad Valenciana hacia el ayuntamiento. Su tamaño era considerable; sobre el suelo parecía impresionar aún más que cuando estaba en pie. Su caída no ha causado heridos. En concreto, en esta zona está prohibido el paso, aunque algunos deportistas hacen caso omiso de las señales que así lo indican.

El ejemplar tenía las ramas muy pesadas y, como se ve en otros árboles de la zona del Vinalopó a su paso por Elche, estos árboles se dejan crecer mucho para que sus hojas cuelguen hacia la ribera del río / Matías Segarra

Falta de poda y peso de las ramas

En el caso de este árbol decorativo, según expertos, la caída se ha producido porque llevaba mucho tiempo sin podar y el peso de las ramas, que además colgaban hacia el cauce del río, habrían provocado el vencimiento del monumental ejemplar. El hecho de que el agua reblandeciera el terreno también ha sido determinante en el triste final, en una zona que está muy cerca de donde, en julio, jardineros municipales tuvieron que cortar dos pinos de grandes dimensiones porque corrían el riesgo de caerse.

La palmera caída junto al matadero estaba plantada en una zona que se ha enfangado con las lluvias caídas sobre Elche en las últimas horas / INFORMACIÓN

Una palmera desplomada en La Torreta

Por otro lado, en un huerto de palmeras, el de La Torreta que se encuentra junto al antiguo matadero, una palmera de reducidas dimensiones —comparada con las grandes datileras de Elche, pues podría tener unos cinco metros de tronco— caía al suelo esta noche. Tampoco había que lamentar daños personales ni materiales. La causa del desplome parece ser similar a la de la falsa pimienta: el terreno se habría reblandecido por las lluvias del martes. Aunque en este caso sí se aprecia mayor sequedad en el ejemplar.