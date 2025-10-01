Arenales inaugura bus circular todo el año y Elche supera los 11,2 millones de pasarejos en nueve meses

"Históricas" son para el concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, las cifras que arroja el autobús urbano y de pedanías al cabo de nueve meses en los cuales se superaron los 11,2 millones de usuarios, según dio a conocer este miércoles en una comparecencia junto al gerente de la concesionaria, Autobuses Urbanos de Elche, Ángel Luis Andreu. El pasado año subieron al autobús urbano 12,8 millones de pasajeros, según la información municipal, lo cual quiere decir que se superará la cifra en el mes de noviembre a este ritmo y sea cual sea el resultado que se registre en el servicio a pedanías.

El edil ofreció el dato al tiempo que anunciaba que la línea R12 funcionará de forma circular en Arenales del Sol, facilitando el desplazamiento de las urbanizaciones más al oeste hasta la playa. El itinerario discurrirá por las calles Gran Vía, Bahía, Albacete, San Bartolomé de Tirajana, Isla de Menorca, Avenida Costa Blanca, Bahía y Gran Vía. Los vecinos contarán con una frecuencia aproximada de 60-70 minutos para los trayectos playa-zona alta y de 45-50 minutos en sentido inverso. Además, los desplazamientos desde la zona alta hacia la playa seguirán estando cubiertos también por las líneas R9 y R10.

Recorrido del autobús circular de Arenales / INFORMACIÓN

Confianza

Las ayudas públicas, la confianza del ciudadano en la calidad del servicio (limpieza, líneas o puntualidad) y la mejora de los servicios y modalidades de pagos, son los dos motivos que justifican, a juicio de Ángel Luis Andreu, el aumento de pasajeros en el casco urbano con respecto al anterior ejercicio, pues este año se ha implantado el servicio en pedanías y no se puede realizar comparativas. Concretamente, el aumento ha sido de un 8,5 %, pasando de los 9,4 millones de usuarios entre enero y septiembre de 2024 a los 10,2 millones del mismo periodo de 2025; es decir, 800.000 más. Si tenemos en cuenta que en estos tres últimos trimestres han subido al bus para ir a pedanías 1.022.000 pasajeros, el edil elevó a un 19,3 % el incremento global. Entre estas líneas se destacó el hecho de que durante el verano unas 3.000 personas hayan cogido el autobús que va desde la estación del AVE en Matola hasta la playa de Arenales del Sol.

El autobús es uno de los servicios deficitarios que mayor agujero ha hecho históricamente a las arcas públicas, el pasado año sumó pérdidas por 11,5 millones de euros en el casco urbano y en el de pedanía se preveía sobre los 3,4 millones de euros en el informe que sirvió para su puesta en marcha. La mayor parte de usuarios son personas mayores o estudiantes que no pagan o se benefician de bonos de descuento, en función de su edad. Ahora se verá si ese aumento de pasajeros también ha permitido reducir algo el "agujero" que genera a las arcas públicas, que a estas alturas se prevé sobre los 14,9 millones de euros.

El autobús a las pedanías ha superado el millón de pasajeros en 2025 / Áxel Álvarez

El aumento de usuarios puede reducir las pérdidas de un servicio que costará en 2025 alrededor de 14,9 millones de euros

Pedanías

El 37 % de ese millón de pasajeros que utiliza el bus de las pedanías lo hace para desplazarse, principalmente, al Parque Empresarial, Torrellano, el aeropuerto y la playa de Arenales, concretó el gerente de la empresa, que dijo que se está realizando un estudio para saber dónde suben y bajan los pasajeros gracias a unos contadores de los que están equipados los vehículos. El dato servirá para ajustar la próxima contrata, que saldrá a concurso en 2027, y que hace unos días el edil Guilabert aseguró que pretenden unificar en un servicio único: urbano y pedanías. "Son datos muy positivos que refrendan la política de seguir mejorando el servicio de autobús. Demuestran que la apuesta decidida por la movilidad sostenible está dando resultados tanto en el casco urbano como en las pedanías”, recalcó Guilabert, quien también adelantó que se trabaja en la mejora de las líneas nocturnas de fin de semana y tildó de éxito el servicio en Fiestas de Agosto.

El edil Claudio Guilabert y el gerente de la concesionaria de autobús, Ángel Luis Andreu / M. Alarcón

Tres mil personas han utilizado el autobús para ir desde la estación del AVE en Matola a Arenales este verano

Mejoras

El servicio va a mejorarse en Arenales sin coste para las arcas municipales, dijo el edil, pero además se han implementado otras mejoras, como la ampliación de horarios de tres rutas, R1, R7 y R8, o las novedades de la R12 de Arenales del Sol”. Así, la línea R1 (Centro-La Galia-Bonavista-Altabix), en horario laborable, se adelanta la salida de las 8:48 a las 8:40 horas desde Bonavista. La R7 (Elche-Alzabares-La Hoya-Santa Fe-La Marina), también en horario laborable, se adelanta el inicio del servicio de las 6:35 a las 6:25 horas y las dos primeras vueltas se adelanta puntualmente con la intención de adecuarlo con los horarios de entrada de institutos. Mientras, la R-8 (Elche-Alzabares-Asprillas-Las Bayas), en fin de semana se realizará una nueva salida desde Estación de Autobuses a las 22:15 horas, para realizar posteriormente a las 22:20 horas, la salida habitual desde Hospital General. Otras novedades que se implementan este 3 de octubre tienen que ver con la aplicación para teléfonos móviles, que tendrá sensibles mejoras y, entre ellas, evitará que se quede colgada.