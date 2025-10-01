Crevillent recuerda cómo eran las fiestas de San Francisco de Asís en el año 1700

El Archivo Municipal de Crevillent ha recuperado para la memoria local la celebración que, hace 325 años, ya rendía homenaje a San Francisco de Asís la localidad. Según consta en el Libro de Cuentas del Consell, conservado y digitalizado íntegramente, en 1700 se organizaba una misa, procesión y sermón, así como la cera encendida, responsabilidad en aquella ocasión de un vecino llamado Pedro Pérez.

Recibo de las Fiestas de San Francisco datado en el año 1700 / INFORMACIÓN

Una tradición de siglos

El vínculo entre el santo y Crevillent se remonta al 4 de octubre de 1609, fecha en que los moriscos partieron hacia el exilio. Desde entonces, San Francisco se convirtió en una figura central de la localidad, hasta el punto de contar con su propia cofradía en el siglo XVIII.

En el año 1700, esta cofradía se encargaba de sacar al santo en procesión con una peana dorada todos los cuartos domingos de mes desde la antigua parroquia de Nuestra Señora de Belén, ubicada en el actual Mercado de Abastos.

Una imagen de mediados del siglo pasado del Mercado Municipal de Crevillent, donde antes estuvo la iglesia parroquial en la que se veneraba a San Francisco / INFORMACIÓN

Los responsables del Consell

En aquel momento, al frente del gobierno municipal estaban los jurados Luís Mas, Sebastián Candela y Francisco Mas de Pérez. También participaban Marco Antonio Ramón como clavario —responsable de los pagos—, José Fuentes como baile —administrador de los bienes del señor territorial— y D. Juan Viudes como rector de la parroquia. El notario Bautista Mas actuaba como escribano.

El Archivo Municipal destaca como curiosidad que el recibo de gastos de ese año está redactado en valenciano, pese a la implantación de los Decretos de Nueva Planta en el Reino de Valencia. El texto dice:

“March Antoni Ramón, clavari de les rentes del Consell de la present Vila de Crevillent, darà i pagarà al senyor Juan Viudes, retor y demés saçerdots, noranta y dos reals que ha de aver en esta forma, los 60 r. per les dotze dobles cantades en los quartos diumenges per la cofraria de San Francesc en lo any 1700, i los 32 r. restants per la festivitat del dia del Sant en lo mateix any.”

Fiestas de la Villa

Por tratarse del patrón de Crevillent, aquellas celebraciones se conocían como Fiestas de la Villa y eran sufragadas por el Ayuntamiento. Entre los actos figuraban también corridas de toros dentro del recinto del antiguo castillo, el mismo lugar donde hoy se encuentra el Archivo Municipal. En 1701, además, se organizó una merienda para los toreros que participaron en el festejo.

El Archivo Municipal ha querido aprovechar esta conmemoración para felicitar a todos los Francisco, Paco y Quico en su onomástica, concluyendo con un mensaje que mantiene el espíritu popular de la tradición: “¡Visca Sant Francesc!”