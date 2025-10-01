El edificio de Correos sigue sin proyecto de futuro y la Generalitat ni ha cedido el edificio

Siete años han transcurrido desde el 21 de junio de 2018, cuando el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anunció en un acto de INFORMACIÓN la compra al Estado del edificio de Correos en Elche como primer pago de parte de la deuda (42 millones) que reconoció existía con la ciudad por sufragar los terrenos sobre los que se asienta la Universidad Miguel Hernández. Añadió no solo la adquisición del inmueble, sino que el edificio sería el futuro centro de diseño del calzado. Este miércoles el concejal de Promoción Económica, Samuel Ruiz, ha asegurado que ni la Generalitat ha transferido el edificio ni existe proyecto en marcha, no ya de la administración valenciana sino del Ayuntamiento para el espléndido inmueble que se va degradando a pasos agigantados. De hecho, el proyecto que dijo en ese momento Puig, después reconvertido en un learning factory, que nadie supo explicar qé era y para ello se contrató a una empresa para su conceptualización, se ha convertido de la mano del actual gobierno local (PP y Vox) en un centro de innovación y de industrialización que, aseguró el concejal, será presentado en otro emplazamiento que no quiso desvelar, pero que será en una zona fabril y donde pueda crecer porque ahí, "lo estaríamos condenando".

Las dependencias del Learning Factory, nunca ocupadas, que iban a servir para formación en calzado / Áxel Álvarez

El edil había citado a los medios para presentar la segunda edición de la Semana del Calzado (ver anexo) que se celebrará del 20 al 26 de octubre y los actos de San Crispín, patrón de los zapateros, pero, como viene siendo habitual cuando se habla de este sector estratégico en la ciudad, las preguntas acabaron en el famoso edificio de Correos, que se ha convertido en una herencia tan envenenada como la promesa del pago de la deuda porque nunca se satisfizo y el actual alcalde, Pablo Ruz, antaño primer reivindicador del pago y crítico con cualquier idea que proponían los socialistas para el inmueble, se ha diluido en la demanda económica desde que Carlos Mazón llegó a la Generalitat. "Dijimos que el proyecto, que venía de atrás, era inviable -explicó Ruiz- nuestro proyecto sí es bonito y además con un margen de crecimiento enorme, si lo metes en el edificio de Correos, lo estás condenando y está destinado al fracaso porque no tienes margen para ampliar". Alejado de terminar siendo Correos un proyecto zapatero se le volvió la pregunta de para qué serviría, "hay varias ideas, es un excelente emplazamiento, pero no para industrializar y sí para dedicar a la formación y para dinamizar el casco histórico, usos más útiles que los que quería el anterior equipo de gobierno".

Volviendo al asunto del proyecto zapatero que lidera, el responsable de Promoción Económica insistió en que hay proyecto y ubicación, y que será presentado pronto, "estamos terminando de diseñar el protocolo de actuación para ver cuál va a ser sus inicios, cómo va a ir creciendo, las dotaciones, etcétera". Para justificar su prudencia sobre dónde estará si no es Correos dijo que "la idea es que demos una rueda de Prensa conjunta, no queremos adelantarnos unos a otros. Debemos ir los dos de la mano", refiriéndose a la Conselleria.

El edil de Promoción Económica, Samuel Ruiz, junto a la secretaria de Avecal, Mari Ángeles López / M. Alarcón

Semana del Calzado y San Crispín La Concejalía de Promoción Económica presentó este miércoles la programación de la II edición de la Semana del Calzado, que tendrá lugar del 20 al 26 de octubre. El programa comienza el lunes 20 con la inauguración del documental “150 años de la historia del calzado” a las 17:30 horas en el Centro de Congresos. Esa misma tarde, a las 20:00h, tendrá lugar el tradicional pregón de San Crispín, también en el Centro de Congresos. El Centro Cultural Las Clarisas acogerá el martes 21 la exposición “Elche Fashion Shoes”, que mostrará las últimas tendencias de temporada de empresas de calzado ilicitanas. La exposición estará disponible hasta el sábado 25 por la mañana. La secretaria general de AVECAL, María Ángeles López, indicó que “esta semana está dedicada al calzado, en una ciudad que es referente a nivel internacional y que quiere dar visibilidad a las empresas del sector de Elche”. A partir del miércoles 22, y durante toda la semana, se realizarán visitas de los centros educativos a empresas del sector del calzado. Además, el mismo miércoles se realizará el taller “Orientación al sector del calzado” en el Centro de Congresos. Por otra parte, el sábado 25 se podrá visitar la exposición “Elche Fashion Shoes” a partir de las 19:00h, y a las 20:00h se celebrará la pasarela de muestras de calzado “Elche Fashion Week” en el Hort del Xocolater. Para finalizar la semana, el domingo 26 se trasladará la exposición de calzado a la ermita de San Crispín, para que la gente que participe en la romería pueda disfrutar de las tendencias de las empresas de calzado ilicitanas. Al igual que en la edición anterior, se instalarán en distintos puntos emblemáticos de la ciudad esculturas con forma de zapato gigante para visibilizar la semana del calzado en las calles de Elche.

Proyecto formativo a medias

El concejal insistió a varias preguntas que lo que se haga será yendo de la mano de la Conselleria de Industria, un órgano, que visto lo rápido que pasa el tiempo sin decisiones, con el que se tenía al parecer más sintonía con la anterior responsable, Nuria Montes, quien cesó en noviembre de 2024, que con su sucesora, Marian Cano. Y decimos estos porque en mayo el propio Samuel Ruiz anunció que este año abriría en una planta baja anexa al edificio de Correos un centro de formación del calzado, dependencias alquiladas por la propia Conselleria de Industria y nunca puestas en marcha donde iba a estar la sede provisional del defenestrado Learning Factory. Pero a día de hoy tampoco ha conseguido la cesión de las mismas y ha pasado prácticamente un año desde que se lo planteó a la Generalitat para este fin. "Estuve hablando con la consellera la semana pasada, lo tienen en Patrimonio desde diciembre y desde junio la solicitud. Me han dicho que en los próximos meses se va a hacer efectiva". El edil hace unos meses dijo que su objetivo es que abriera este mismo año porque las dependencias están prácticamente listas y no necesitaban reforma, "el Ayuntamiento este año contaba con dotación, el año que viene va a volver a contar cuando se materialice la cesión", resumió con algo de resignación pero sin críticas. Según Ruiz, que los jóvenes puedan formarse en innovación, como pretenden, "no depende solo de este Ayuntamiento. Los trámites los tenemos todos solicitados, estamos a la espera. El secretario autonómico (Felipe Javier Carrasco) me dijo que estaba todo en marcha y que iba a ser efectivo en las próximas semanas, lo único que podemos hacer es esperar a que firme Patrimonio de Conselleria y nosotros, empezar a actuar".