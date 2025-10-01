Elche se prepara para su nueva cita musical, Oasis Elche Music Fest

Elche cuenta ya los días para dar la bienvenida a uno de los acontecimientos culturales más esperados del año. El viernes 10 de octubre, arranca la primera edición del Oasis Elche Music Fest, un festival que transformará la ciudad durante todo el fin de semana en un gran escenario musical y social. El evento se desarrollará en el Parking de la Universidad Miguel Hernández (UMH), donde miles de personas disfrutarán de dos jornadas intensas de conciertos, actividades paralelas y un ambiente festivo que situará a la ciudad en el centro de la actualidad cultural del Levante.

Un cartel a la altura

Oasis Elche Music Fest nace con un cartel que combina algunos de los nombres más importantes de la música nacional con nuevas voces que representan el presente y futuro del panorama musical. Entre los grandes cabezas de cartel destacan Rozalén, Mikel Izal, Dani Fernández o Duncan Dhu, que compartirán escenario con propuestas que se abren paso con fuerza como Sanguijuelas del Guadiana, Mujeres, Maren o La Plata.

La diversidad de estilos es uno de los puntos fuertes de la programación, pensada para atraer a un público heterogéneo y conectar con distintas generaciones. Desde el pop de autor hasta el indie más emergente, pasando por sonidos clásicos de una banda histórica como Duncan Dhu, la oferta busca convertir el festival en una experiencia musical plural y memorable.

Oasis Elche Music Fest nace con un cartel que combina algunos de los nombres más importantes de la música nacional con nuevas voces que representan el presente y futuro. / INFORMACIÓN

Sello alicantino

El proyecto está impulsado por Producciones Baltimore, promotora alicantina de referencia que ha consolidado festivales como el Low Festival en Benidorm, el Spring Festival en Alicante o el WARM UP Estrella de Levante en Murcia, además de ciclos de conciertos como Área 12. Su experiencia y prestigio garantizan un estreno sólido para Oasis Elche Music Fest, que nace con vocación de continuidad y con el objetivo de situar a la ciudad en el mapa de los grandes festivales nacionales.

La organización destaca que la creación de este evento no es un hecho aislado, sino una apuesta estratégica para reforzar la identidad cultural de Elche y aprovechar todo su potencial como polo de atracción turística y musical. «Elche merece tener un festival propio, con una personalidad marcada y la capacidad de crecer en los próximos años. Oasis es solo el inicio de un proyecto a largo plazo», señalan desde la promotora.

Más allá de la música

Uno de los grandes atractivos de este nuevo festival es su enfoque multidisciplinar. Oasis Elche Music Fest no se limita a los conciertos, sino que propone un modelo que integra a la ciudad y a su tejido social. Así, el programa incluye actividades gratuitas en espacios urbanos singulares, proyecciones, acciones para el público infantil y rutas gastronómicas y de comercio local, que invitan a disfrutar de Elche desde una perspectiva cultural y experiencial.

Con ello, la cita refuerza el papel de la música como motor de transformación y dinamización, contribuyendo tanto a la proyección exterior de la ciudad como a la activación de su economía local. Restaurantes, comercios y servicios se verán beneficiados de la llegada de un público que trasciende las fronteras de la provincia y que, en muchos casos, viaja exclusivamente para vivir el festival.

La primera edición del Oasis Elche Music Fest ha despertado una expectación que confirma el acierto de la propuesta. Los abonos están completamente agotados y las entradas para la jornada inaugural del viernes también han colgado el cartel de sold out. La organización prevé un lleno absoluto en el recinto de la UMH, donde se darán cita asistentes procedentes no solo de Elche y la provincia de Alicante, sino también de otros puntos del país.

Este respaldo masivo del público, antes incluso de la inauguración, sitúa al festival como uno de los grandes estrenos del calendario cultural del año y abre la puerta a que se convierta en una cita anual de referencia en el Levante.

Oasis Elche Music Fest promete convertirse en un referente en el recorrido de festivales nacionales. / INFORMACIÓN

Mirada puesta en el futuro

A pocas horas de abrir sus puertas, todo apunta a que el Oasis Elche Music Fest vivirá un debut histórico. El festival se presenta no solo como una experiencia musical irrepetible, sino como un proyecto que aspira a crecer y consolidarse en próximas ediciones, posicionándose como un nuevo referente dentro del circuito de festivales nacionales.