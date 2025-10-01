Elche sale a la calle el sábado por el genocidio en Palestina

El Comité de Solidaridad con Palestina de Elche ha convocado para este sábado, 4 de octubre, una concentración en la Plaza de las Chimeneas (18 horas) y posterior manifestación (18.30 horas) hasta la Plaza de Baix para "Parar el genocidio en Palestina", rezan los carteles que llaman a los ilicitanos a sumarse a la iniciativa.

El cartel que llama a la concentración este sábado en Elche por Palestina / INFORMACIÓN

Miles de muertos

No es la primera vez que los ilicitanos, muchos migrantes, salen a la calle por este mismo motivo sin que ni esta ni muchas de las medidas de presión ciudadanas haya servido para frenar los miles de muertos de un conflicto que comenzó hace ahora dos años. Las primeras movilizaciones datan en Elche de 2023, pero siguieron en 2024. También ha habido concentraciones nocturnas en Eres de Santa Llúçia. Para entender cómo ha ido recrudeciéndose el conflicto, solo hay que recordar lo que la plataforma explicaba en una anterior convocatoria, en 2024, "lo que en un inicio fue justificado como legítima defensa por parte de los aliados de Israel, pronto se desveló como un proyecto genocida con intenciones expansionistas sobre los estados de oriente medio, y como un exterminio consciente de la población árabe del territorio”. En aquellos momentos la cifra de fallecidos era de 40.000, muchos mujeres y niños, en estos momentos y según cifras oficiales superan los 65.000.

Una protesta en Elche en diciembre de 2023 por la paz en Gaza / Matías Segarra

Trump y la flotilla

La protesta se produce en otro momento crítico, con el presidente americano Donald Trump dando un ultimátum a los palestinos y la flotilla humanitaria siendo ostigada por los barcos israelíes.