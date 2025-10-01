La Feria de San Andrés regresa con 36 atracciones en Elche

La tradicional Feria de San Andrés abrirá sus puertas este sábado 4 de octubre en Elche. La cita, organizada por la Asociación de Feriantes La Ilicitana, se prolongará hasta finales de noviembre y se ubicará en el solar comprendido entre la avenida alcalde Ramón Pastor, Don Bosco y presidente Adolfo Suárez.

El espacio ferial ofrecerá este año 23 atracciones infantiles y otras 13 pensadas para adultos, superando la treintena de propuestas de ocio para todos los públicos.

Horarios de apertura

La organización ha detallado los horarios de funcionamiento: los viernes y sábados abrirá de 17 a 0 horas; los domingos, de 12 a 14 y de 17 a 23 horas; y los días festivos, de 12 a 14 y de 17 a doce de la noche.

Además, con motivo del 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, la feria tendrá un horario especial de 12 a 14 y de 17 a 23 horas.

La Feria de San Andrés La Feria de San Andrés regresa con 36 atracciones para todas las edades / INFORMACIÓN

Punto de encuentro

Desde la Asociación de Feriantes destacan que el evento “abre un año más sus puertas” en una ubicación ya consolidada como punto de encuentro del ocio familiar en estas fechas.

Oferta variada

Los organizadores subrayan que el recinto contará con atracciones para todas las edades, lo que lo convierte en un espacio de convivencia donde “se combinan propuestas para los más pequeños con actividades dirigidas al público adulto”.