Sanidad
Sanitarios de la provincia alertan del intrusismo profesional en la Gala de la Salud que se celebra en Elche
La Unión Profesional Sanitaria de Alicante (UPSANA) conmemora su evento con el lema "Salud real, sanitarios de verdad" en el Gran Teatro, donde estrenará un cortometraje
La Unión Profesional Sanitaria de Alicante (UPSANA), que agrupa a once colegios profesionales del sector en la provincia, pondrá el foco en el intrusismo profesional durante la X Gala de la Salud, que tendrá lugar el próximo 16 de octubre a las 19 horas en el Gran Teatro de Elche. El acto se celebrará bajo el lema “Salud real, sanitarios de verdad”, una declaración de intenciones con la que los colectivos sanitarios reivindican la importancia de contar con profesionales acreditados y cualificados. El último evento de este colectivo se celebró en 2023 y se centró en rendir homenaje a los sanitarios por su trabajo y entrega durante la pandemia.
Un cortometraje para denunciar
Durante la ceremonia se estrenará el cortometraje “El intruso”, una producción propia de UPSANA dirigida por David Valero. La pieza muestra “la cruda realidad del intrusismo profesional en el ámbito sanitario” y tendrá como protagonistas a los premiados de esta edición. Con este trabajo audiovisual, la organización pretende visibilizar un problema que afecta tanto a la calidad asistencial como a la seguridad de los pacientes.
Reconocimiento a la labor sanitaria
La gala también servirá para destacar la labor de los profesionales más sobresalientes. Los colegios oficiales de Médicos, Enfermería, Odontólogos/Estomatólogos, Farmacéuticos, Dietistas/Nutricionistas, Fisioterapeutas, Psicólogos, Podólogos, Ópticos/Optometristas, Terapeutas Ocupacionales y Veterinarios entregarán un total de once galardones.
Además, UPSANA concederá un premio especial y dos colectivos, que se sumarán a los reconocimientos individuales. Todos ellos buscan incentivar la excelencia profesional y reforzar la confianza de la sociedad en quienes trabajan por el bienestar físico, mental y social de la población.
Un referente en la provincia
La convocatoria de esta décima edición, patrocinada por Banco Sabadell y con la colaboración del Ayuntamiento de Elche, confirma la consolidación de la Gala de la Salud como un evento de referencia en el ámbito sanitario alicantino. UPSANA recuerda que las once profesiones que la integran trabajan de manera conjunta para “garantizar el bienestar físico, mental y social de la población” y alertan de que el intrusismo supone una amenaza directa a ese compromiso.
