Un guardia civil pierde su condición por filtrar datos de una investigación a una banda de butroneros

Las defensas de tres acusados de los delitos de revelación de información reservada y cohecho, uno de ellos un guardia civil, han pactado con la Fiscalía Anticorrupción a mitad de la fase de enjuiciamiento la aceptación de los hechos que se les imputaban, lo que les supone una condena, a cambio de una reducción de las penas que se solicitaban en el escrito de calificación de hechos provisionales. El juicio, que se desarrollaba en la Audiencia de Elche, se suspendió en la segunda sesión tras alcanzarse una conformidad que, principalmente, afecta al miembro de la benemérita, pues le supone la pérdida de esta condición.

Las diligencias que dieron lugar a la causa son colaterales de una investigación que estaba llevando a cabo los miembros del grupo de Policía Judicial de Almoradí contra los integrantes de un grupo organizado que había protagonizado varios asaltos mediante el método del butrón en la comarca y otras limítrofes o en la región de Murcia. Los investigadores lograron identificar a uno de los posibles miembros y establecieron una vigilancia de sus movimientos, lo que incluyó la autorización judicial de la solicitud de una escucha telefónica o del balizamiento de un vehículo para conocer cuáles eran todos sus movimientos. Pero algo fallaba porque el turismo desapareció a los pocos días y el sospechoso cesó cualquier actividad que pudiera ser delictiva. ¿El sospechoso realmente no lo era?

Pero una de las grabaciones realizadas a este desveló una conversación con otra persona, también acusada en este proceso, al que llamaba de forma cariñosa "Mi niño" y en la cual le solicitaba información confidencial sobre qué personas podían ser objeto de la investigación o de qué vehículos estaban o podían ser objeto de seguimientos, rezaba el escrito de calificación de hechos provisionales. Los agentes solicitaron otra escucha, en este caso del teléfono de "Mi niño" y descubrieron conversaciones telefónicas con un guardia civil destinado en el puesto principal de Pinto, en Madrid. Según sostenía la Fiscalía, y ha quedado probado tras la aceptación de los hechos, el miembro de la Benemérita, "efectuaba consultas periódicas en los ficheros policiales, a los que tenía acceso por razón de sus funciones". Estos ficheros eran el SIGO (Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana). Las consultas se referían a personas supuestamente integrantes de la organización criminal que estaban siendo investigadas por la Policía Judicial de Almoradí y de los vehículos sospechosos. Es decir, tenía acceso al trabajo que desde este cuartel se realizaba contra el clan de butroneros.

El juicio ha tenido lugar en la Ciudad de la Justicia de Elche / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

De baja o vacaciones

Dicen el escrito de calificación que "realizó consultas sin que existiera razón profesional que las justificara e, incluso, en ocasiones en que se encontraba de baja por enfermedad, vacaciones o descanso semanal". La Fiscalía sostiene que su función era la de un topo, pues a su vez transmitía la información a "Mi niño" y este la hacía llegar al sospechoso al que investigaba la Guardia Civil de Almoradí, lo que le hacía saber cuáles eran los movimientos contra él u otros miembros del clan. A cambio de ello, recibía cantidades de dinero que las actuaciones no precisan. El círculo se cerró cuando se auditó el fichero Intpol, un fichero de Interés Policial de la Guardia Civil que cuenta con una base de datos que recoge información sobre investigaciones y detenciones. Así se constató que no solo consultó sobre los otros dos acusados. De uno, el que le llamaba, en cinco ocasiones entre 2013 y 2018, y del segundo, en otras cinco entre 2016 y 2018. Pero además aparecieron otros cinco nombres y todos ellos aparecían como sospechosos en la investigación de los asaltos. El guardia civil consultó sobre ellos en junio y agosto de 2017. Además, también había consultado sobre un turismo. El mismo que desapareció tras haber sido balizado por los agentes, y de otro más aunque este nunca llegó a balizarse.

Dos delitos

Las penas que se imponen por los dos delitos son, en el caso del guardia civil, de un año de prisión, seis meses de multa a razón de seis euros diarios (1.080 euros), y dos años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público, lo que comporta la pérdida de condición como miembro de la Benemérita. Mientras que los otros dos acusados han sido condenados a penas de un año de prisión, seis meses multa a seis euros diarios (1.080 euros) y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La investigación sobre la banda de butroneros nunca llegó a sentarlos en un banquillo y se archivó en los juzgados de Orihuela.