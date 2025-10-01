De Burgos a Elche: El defensor de los trasvases Ángel Urbina será nombrado Alicantino de Adopción este domingo

El ingeniero burgalés Ángel Urbina Olarte, natural de Miranda de Ebro aunque residente en Elche desde hace casi seis décadas, recibirá este domingo, 5 de octubre, el título de ‘Alicantino de Adopción de 2025’, un reconocimiento que la Diputación de Alicante concede a personas no nacidas en la provincia pero que han desarrollado aquí su vida y trayectoria profesional. El acto institucional, presidido por el presidente de la institución provincial, Toni Pérez, se celebrará en el Salón de Plenos del Palacio Provincial, con la participación de las Casas Regionales.

Trayectoria ligada a Elche desde 1969

Urbina reside en Elche desde 1969, donde ha trabajado en el sector metalúrgico y ha estado estrechamente vinculado a la vida cultural, social y deportiva de la ciudad, participando en el Misteri d’Elx, la Venida de la Virgen y el Elche Club de Fútbol. También ha desempeñado un papel clave en los ámbitos educativo, agrícola e hídrico, convirtiéndose en una referencia para el desarrollo de políticas y proyectos relacionados con el agua. Desde la aprobación de la Ley de Aguas en 1985, su implicación ha sido constante en los Planes Hidrológicos del Segura, Júcar y Ebro, con un objetivo claro: “traer agua a Elche y al resto de la provincia de Alicante”.

El presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Ángel Urbina, en la Asamblea de la SAT San Enrique / Matías Segarra

Impulso a los trasvases

A lo largo de su carrera, Urbina ha sido conocido por su defensa férrea de los trasvases y ha ostentado cargos relevantes en Riegos de Levante (Elche) y en el Sindicato del Tajo-Segura (Murcia), trabajando en el desarrollo y proyección de estas entidades. También fue protagonista en el Memorándum del Tajo-Segura y en la definición de sus reglas de explotación.

En la actualidad, ocupa la presidencia de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, del Alacantí y del Consorcio de Aguas de La Marina Baixa, con el Convenio de 2023 y las Reglas de Explotación de 2024. Su empeño se ha centrado en hacer realidad un trasvase Júcar-Vinalopó que garantice el futuro hídrico de la provincia.

Reconocimientos y celebración

La labor de Urbina ha sido reconocida en numerosas ocasiones: ha recibido premios del Ayuntamiento de Elche, Onda Cero, la Universidad Miguel Hernández y el Sindicato de Jóvenes Agricultores, además del prestigioso Dátil d’Or de la Asociación de Informadores de Elche. “Actualmente en activo, Ángel Urbina Olarte continúa su compromiso para traer agua de calidad a la provincia a un precio asequible”, subrayan desde la Diputación. El homenajeado mantiene responsabilidades en entidades relacionadas con el agua a nivel provincial, autonómico y nacional.

El evento, que cumple más de 20 años de tradición, busca “destacar y agradecer la vinculación, trayectoria y defensa de la provincia de personas que no han nacido en ella pero que residen aquí”.

El acto institucional estará amenizado por el Grupo de Tambores de la Asociación Hellineros y arrancará con la recepción de las Casas Regionales. Tras la bienvenida, se procederá a la investidura de Urbina como Alicantino de Adopción y, posteriormente, tendrá lugar un desfile folclórico desde la Plaza del Mar, por la Explanada, hasta el auditorio de la Concha.