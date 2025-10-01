Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fireta del Camp d'Elx cuelga el cartel de completo con 70 expositores

El certamen, que se celebra en el Paseo de la Estación del 9 al 12 de octubre, prevé recibir a 100.000 visitas en sus 15.000 metros cuadrados de exposición

La demostración de maquinaria agrícola de la Fireta del Camp d'Elx es una de los reclamos del evento

La demostración de maquinaria agrícola de la Fireta del Camp d'Elx es una de los reclamos del evento / Matías Segarra

V. L. Deltell

La Fireta del Camp d’Elx regresa este año con más fuerza que nunca, según destacan sus organizadores, y lo hace colgando el cartel de completo a más de una semana para su inauguración. Los 70 expositores disponibles han sido ocupados para una edición que se celebrará del 9 al 12 de octubre en el Paseo de la Estación, bajo el lema “Descubrir nuestra tierra” y recuperando un espectáculo con animales. Con una imagen renovada, más espacio sectorizado y una programación amplia y variada, el certamen prevé congregar a 100.000 visitantes en sus 15.000 metros cuadrados de recorrido.

Una feria renovada y profesionalizada

El tradicional encuentro, impulsado por la concejalía de Agricultura y Medio Ambiente con la colaboración de asociaciones y entidades del campo ilicitano, se ha consolidado como escaparate del sector agrícola y agroalimentario. Este año, además, incorpora una distribución por sectores, con zonas específicas de maquinaria agrícola, automoción y agricultura; un área de alimentación con productos de proximidad; un espacio novedoso dedicado a la artesanía, enmarcado en la recreación de un poblado rural; y la tradicional zona de entidades vinculadas al Camp d’Elx.

El evento contará también con una sección de restauración y con el Espai d’Activitats del Camp d’Elx, donde se celebrarán talleres y espectáculos para todos los públicos. La organización ha trabajado en una estética uniforme para todos los expositores con el objetivo de mejorar la experiencia de comerciantes y visitantes.

Cartel de la Fireta del Camp d'Elx, que este año tiene como lema &quot;Descubre nuestra tierra&quot;

Cartel de la Fireta del Camp d'Elx, que este año tiene como lema "Descubre nuestra tierra" / INFORMACIÓN

Un espacio de negocio y tradición

Con su nueva estructura, la Fireta se posiciona como un punto de encuentro estratégico para los sectores agroalimentario, agrícola, automovilístico, artesanal y gastronómico. El certamen busca generar alianzas comerciales, difundir las últimas tendencias del sector y fortalecer la visibilidad de las marcas participantes.

Los asistentes podrán descubrir productos emblemáticos como la granada mollar, los dátiles, aceites, mieles, licores, vinos y la repostería tradicional, en un entorno festivo que refuerza la esencia del Camp d’Elx y sus tradiciones.

Novedades de esta edición

Entre las principales novedades figura la organización de un espectáculo ecuestre de doma clásica en el Hort del Xocolater y la recreación de un antiguo pueblo del Camp d’Elx, ubicado junto a la Oficina de Turismo. Este espacio incluirá exposiciones, demostraciones de oficios tradicionales y venta de artesanía, con una cuidada ambientación del Vinalopó que rendirá homenaje a la historia rural de la comarca.

El Paseo de la Estacion recibe a miles de visitantes durante la Fireta del Camp d'Elx

El Paseo de la Estacion recibe a miles de visitantes durante la Fireta del Camp d'Elx / Matías Segarra

El concejal de Agricultura y Medio Ambiente, José Antonio Román, ha señalado que “la Fireta del Camp d’Elx vuelve con una imagen renovada, más espacios temáticos y una apuesta decidida por poner en valor el campo de Elche, sus productos, su gente y su futuro”. Además, ha destacado el objetivo de “atraer expositores de calidad, y ofrecer un mayor espacio de promoción, degustación y venta de productos de proximidad, que posicionen la Fireta en un lugar destacado en la agenda cultural y agrícola de la provincia”.

Con todo, el Paseo de la Estación volverá a convertirse, entre el 9 y el 12 de octubre, en epicentro de la actividad con la Fireta del Camp d’Elx, un escaparate que une cultura, comercio, tradición y productos de la tierra ilicitana.

