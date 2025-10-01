La Fireta del Camp d'Elx cuelga el cartel de completo con 70 expositores

La Fireta del Camp d’Elx regresa este año con más fuerza que nunca, según destacan sus organizadores, y lo hace colgando el cartel de completo a más de una semana para su inauguración. Los 70 expositores disponibles han sido ocupados para una edición que se celebrará del 9 al 12 de octubre en el Paseo de la Estación, bajo el lema “Descubrir nuestra tierra” y recuperando un espectáculo con animales. Con una imagen renovada, más espacio sectorizado y una programación amplia y variada, el certamen prevé congregar a 100.000 visitantes en sus 15.000 metros cuadrados de recorrido.

Una feria renovada y profesionalizada

El tradicional encuentro, impulsado por la concejalía de Agricultura y Medio Ambiente con la colaboración de asociaciones y entidades del campo ilicitano, se ha consolidado como escaparate del sector agrícola y agroalimentario. Este año, además, incorpora una distribución por sectores, con zonas específicas de maquinaria agrícola, automoción y agricultura; un área de alimentación con productos de proximidad; un espacio novedoso dedicado a la artesanía, enmarcado en la recreación de un poblado rural; y la tradicional zona de entidades vinculadas al Camp d’Elx.

El evento contará también con una sección de restauración y con el Espai d’Activitats del Camp d’Elx, donde se celebrarán talleres y espectáculos para todos los públicos. La organización ha trabajado en una estética uniforme para todos los expositores con el objetivo de mejorar la experiencia de comerciantes y visitantes.

Cartel de la Fireta del Camp d'Elx, que este año tiene como lema "Descubre nuestra tierra" / INFORMACIÓN

Un espacio de negocio y tradición

Con su nueva estructura, la Fireta se posiciona como un punto de encuentro estratégico para los sectores agroalimentario, agrícola, automovilístico, artesanal y gastronómico. El certamen busca generar alianzas comerciales, difundir las últimas tendencias del sector y fortalecer la visibilidad de las marcas participantes.

Los asistentes podrán descubrir productos emblemáticos como la granada mollar, los dátiles, aceites, mieles, licores, vinos y la repostería tradicional, en un entorno festivo que refuerza la esencia del Camp d’Elx y sus tradiciones.

Novedades de esta edición

Entre las principales novedades figura la organización de un espectáculo ecuestre de doma clásica en el Hort del Xocolater y la recreación de un antiguo pueblo del Camp d’Elx, ubicado junto a la Oficina de Turismo. Este espacio incluirá exposiciones, demostraciones de oficios tradicionales y venta de artesanía, con una cuidada ambientación del Vinalopó que rendirá homenaje a la historia rural de la comarca.

El Paseo de la Estacion recibe a miles de visitantes durante la Fireta del Camp d'Elx / Matías Segarra

El concejal de Agricultura y Medio Ambiente, José Antonio Román, ha señalado que “la Fireta del Camp d’Elx vuelve con una imagen renovada, más espacios temáticos y una apuesta decidida por poner en valor el campo de Elche, sus productos, su gente y su futuro”. Además, ha destacado el objetivo de “atraer expositores de calidad, y ofrecer un mayor espacio de promoción, degustación y venta de productos de proximidad, que posicionen la Fireta en un lugar destacado en la agenda cultural y agrícola de la provincia”.

Con todo, el Paseo de la Estación volverá a convertirse, entre el 9 y el 12 de octubre, en epicentro de la actividad con la Fireta del Camp d’Elx, un escaparate que une cultura, comercio, tradición y productos de la tierra ilicitana.