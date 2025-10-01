Los mayores de Elche se reivindican: "Una sociedad que desprecia sus raíces es incapaz de progresar"

"Una sociedad que olvida, arrincona o ignora a las personas mayores es una sociedad ingrata. Una sociedad que desprecia sus propias raíces es una sociedad incapaz de progresar. No podemos caer en esos defectos”. El reconocido pediatra ilicitano Enrique Molina llevó las riendas este miércoles en Elche de la lectura de un manifiesto por el Día Internacional del Mayor en el que se puso sobre la mesa la importancia de luchar contra la soledad no deseada y permitir que el envejecimiento activo pueda darse para que los mayores se sientan plenamente incluidos.

El acto, que llenó el salón de plenos, estuvo moderado por la edil de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodila. En él se rindió homenaje a quienes, a lo largo de toda una vida, se han esforzado, "muchas veces con enormes sacrificios, para legarnos una sociedad mejor y conseguir que tengamos mayor calidad de vida que nuestros antepasados”.

Participación activa

El pediatra, que recibió ovaciones del público, destacó la importancia de impulsar la participación activa de los mayores en la sociedad a través del asociaciones, del Consejo del Mayor y la figura del Defensor del Mayor, encabezada por el médico jubilado Carlos Monera, que también estaba presente en la celebración.

Servicio

Se puso en valor la inminente puesta en marcha del servicio de atención a la soledad no deseada que va a ofrecer por primera vez el Ayuntamiento de Elche y que ayudará a quienes enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson y otras similares y a los mayores que viven solos y que a veces no pueden salir de sus casas. "Las esperanzas están puestas", reconocieron.

La coral Blanco y Negro interpreta canciones populares por el Día del Mayor en Elche / J.R.E.

Rodil mantuvo que este día hace reflexionar sobre la importancia de los mayores y el aporte que todos ellos hacen a esta sociedad mientras que el alcalde, Pablo Ruz, destacó, por su parte, la capacidad de “entrega, sabiduría y amor de las personas mayores, porque lo que hacéis vosotros es entregarnos vuestra donación permanente, pasais vuestros días dando ejemplo, atención, sonrisas y vuestra sabiduría, que más allá de los libros, está en vuestra propia vida”.

La celebración concluyó con la actuación de la Coral Blanco y Negro que interpretó, bajo la dirección de Manola Rico, un repertorio de canciones como ‘Mi Elche querido’, ‘Homenaje al palmeral ilicitano’, ‘La llauraora’ o ‘Aromas Ilicitanos’.