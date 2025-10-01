El Museo de Pusol quiere exportar su modelo didáctico a otros colegios de Elche

Conseguir que otros colegios de Elche, o incluso de fuera del término municipal, puedan incluir en su programa educativo la defensa de la conservación de la cultura tradicional. Es uno de los retos que tiene entre manos el Museo Escolar de Pusol, que ha llegado a solicitarle a la Generalitat la posibilidad de exportar parte de este modelo didáctico que este 1 de octubre cumplió 16 años de la inclusión en el registro de buenas prácticas de la Unesco.

Precisamente este miércoles la dirección del centro, socios, y responsables municipales conmemoraron la efeméride desde el mismo enclave, donde el alcalde, Pablo Ruz, también refirió que el de Pusol es "un modelo a exportar" mientras defendia que esta escuela unitaria, que se retroalimenta de las salas expositivas, es una de las mejores a nivel autonómico.

Curso de formación

Desde la dirección del centro explican a INFORMACIÓN que precisamente se está tratando de motivar que técnicos y profesores de otras partes de la Comunidad Valenciana aprendan de la casuística del museo escolar para que pueda servir de inspiración en sus centros de referencia. Por ello ofertan desde 2022 un curso a distancia con seis módulos a través del Servicio de Formación del Profesorado (CEFIRE) para que los docentes actualicen los enfoques metodológicos con tal de que sean más innovadores, bebiendo del caso ilicitano.

Una alumna del Museo Escolar de Pusol hace una visita guiada ante representantes municipales y vecinos / Borja Guilló

El centro enseña, además, a diseñar y planificar actividades educativas para garantizar la globalización de los aprendizajes. Por otra parte Rafael Martínez, director del museo, traslada que han contactado directamente con otros colegios de la ciudad donde habría interés en apostar por incluir en el programa lectivo materias que repliquen los fines de Pusol, en cuanto a protección de las raíces y del patrimonio etnográfico para que las nuevas generaciones conecten más con la cultura local.

Sergio Ros, presidente de la fundación del museo, coincide en este sentido que sería positivo extender el proyecto a otros centros y que haya una vía de financiación para materializarlo.

En cuanto al acto de celebración, que estuvo lejos de ser reivindicativo, se puso el foco en todo lo que generaciones de vecinos han conseguido, con mención especial a Fina Vicente como presidenta de la asociación del museo, por preservar elementos del patrimonio que sirven para comprender cómo hemos llegado al presente.

"Os necesitamos a todos"

También hubo palabras de elogio hacia la infinidad de donantes, alumnos y hacia las administraciones que han hecho posible que este proyecto impulsado por Fernando García Fontanet hace décadas se mantenga en activo décadas después. El director del museo señaló que "Pusol es un proyecto museístico plural en el que os necesitamos a todos", dirigiéndose a vecinos y familias que tienen matriculados a los menores.

Ayudas

El alcalde recalcó que con la puesta en marcha de l'Hort de Pontos y la casa centenaria, donde el museo realiza actividades, este espacio municipal ha llegado a convertirse en el "mejor centro de interpretación del Palmeral" y que ha supuesto que la ayuda municipal se disparase en 2024 hacia los 200.000 euros, cantidad que volvería a estar contemplada en los próximos presupuestos municipales.

Desde el museo incluso incidieron en que esta descentralización de los fines de la entidad se ha traducido en un 10% más de visitantes que, gracias a acudir a los talleres en Pontos han podido situar en el mapa donde para Pusol y, concretamente, el museo. El propósitoes que 2025 cierre con unos 8.000 visitantes.

El encuentro se cerró con una visita guiada por algunas estancias del museo de la mano de alumnos y alumnas.