La élite de la Oftalmología, de Elche a Santiago de Compostela
El director de Faco, Fernando Soler, dirige un simposio que aborda los avances del sector en el último año y los retos pendientes
De Elche a Santiago de Compostela para reunir a la élite de la oftalmología. El director del reconocido congreso oftalmológico FacoElche, Fernando Soler, dirigió este pasado fin de semana el simposio Lo Mejor del Año, celebrado en el marco del 101 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO), entidad de referencia en el ámbito nacional, dedicada a promover el estudio, desarrollo y difusión de la oftalmología, así como a garantizar la mejor asistencia visual a la población.
El curso ofreció una revisión exhaustiva de los avances más destacados en oftalmología durante el último año, con especial atención a los nuevos tratamientos, técnicas quirúrgicas y desarrollos tecnológicos que están transformando la práctica clínica.
Retos
Con un formato dinámico y participativo, el simposio destacó por la calidad de las ponencias y el elevado nivel de los asistentes, que valoraron muy positivamente la oportunidad de compartir experiencias y conocimientos en un entorno de excelencia académica.
Así las cosas, el congreso de la SEO reunió a los principales expertos en oftalmología para debatir sobre los retos presentes y futuros de la especialidad. Dentro de este marco, Lo Mejor del Año se reafirma como un espacio imprescindible de actualización y formación continuada para los profesionales del sector.
