El cura tiene la última palabra en Crevillent

El Ayuntamiento de Crevillent daba a conocer este miércoles los días festivos locales aprobados por el pleno: el 2 de abril (Jueves Santo) y el lunes 5 de octubre (coincidiendo con las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos). En su nota de prensa, el Consistorio expuso la unanimidad política en la decisión, pero no explicó que la decisión había sido adoptada precisamente por los representantes municipales en contra de, al menos, una entidad, la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent. Este institución, de carácter religioso -es el obispo el que nombra al presidente a propuesta de la asamblea- y que cuenta entre su Consejo Rector con el sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de Belén, Joaquín Carlos, propuso una idea novedosa centrada en el Miércoles Santo. El párroco, por contra, puso sobre la mesa mantener la misma fecha que siempre y, al final, su sugerencia es la que se aprobó.

La propuesta de la Federación

La proposición del cura, que es también el consiliario (consejero) de la Federación, era la que hasta el momento siempre se realizaba. Cuando la Generalitat Valenciana no declara festivo el Jueves Santo, en Crevillent hay un pacto no escrito para que sea el Ayuntamiento quien lo ponga en rojo en el calendario. De esta manera, las dos Fiestas de Interés Turístico Internacional gozan de un día de celebración "extraordinario". Cabe citar que cuando a nivel autonómico es fiesta el día pasional, los dos festivos locales se los apuntan los Moros y Cristianos para celebrar con más desahogo sus numerosos actos.

La Federación de Semana Santa quiso presentar esta vez una propuesta innovadora. ¿Por qué no fijar como festivo el Miércoles Santo? En su argumentario, que presentó por escrito previamente a la reunión -en la que están representadas asociaciones, colectivos sociales, sindicatos, empresarios, comerciantes, federaciones y parroquias, además de los grupos políticos-, la institución pasional expresaba tres razones principales. En primer lugar, "en Crevillent hay cerca de 5.000 escolares, quienes actualmente no disponen del Miércoles Santo como día no lectivo. Esto dificulta su implicación activa en una jornada que, para nuestro municipio, tiene un profundo significado cultural y social. Son muchos los niños que participan en las cofradías, agrupaciones musicales, y en la preparación de los pasos procesionales, lo que implica una dedicación intensa durante los días previos".

La entidad considera "fundamental que los escolares puedan vivir, sentir y participar en esta tradición tan arraigada, lo cual también refuerza valores como el compromiso, la identidad cultural, el respeto por las tradiciones y el trabajo en equipo".

Un momento de la Entrada de Pasos, uno de los eventos más multitudinarios de la Semana Santa de Crevillent, que se celebra en Miércoles Santo / Áxel Álvarez

Argumentos educativos y sociales

La Federación, en segundo lugar, ve el Miércoles Santo como día de mayor implicación local, ya que muchas cofradías realizan esa jornada "labores cruciales de preparación, arreglo y coordinación. No es solo una jornada de víspera, sino de intensa actividad cofrade y comunitaria, donde las calles del municipio respiran un ambiente que merece ser vivido en plenitud". En tercer término, la institución atiende "a la realidad laboral y comercial del Jueves Santo", asegurando que "si bien somos conscientes de la importancia litúrgica de ese día, especialmente por la institución de la Eucaristía, la realidad en nuestra localidad es que los comercios y servicios de primera necesidad suelen abrir, ya que el Viernes Santo es festivo nacional y se requiere cubrir la demanda previa. Muchos trabajadores de Crevillent tienen que desplazarse a otros municipios o comunidades, donde el Jueves Santo no es festivo, por lo que no pueden disfrutar de ese día con sus familias".

A su vez, "a nivel escolar, el Jueves Santo ya es festivo escolar, lo que minimiza el impacto de no tenerlo también como festivo local. En este sentido, mantener el Jueves Santo como festivo local tiene menos repercusión práctica y emocional para la mayoría de la población que el Miércoles Santo".

Además, según expone en su escrito el presidente federativo, Mario Ruiz, "planteamos esta medida como una propuesta de prueba para el próximo año. Creemos que puede aportar beneficios significativos a nivel educativo, cultural, social y organizativo" y "nos comprometimos a impulsar actividades específicas dirigidas a los más pequeños y a valorar el resultado con objetividad".

El papel del párroco

En la reunión, a la que asistieron políticos, los representantes de la Federación, Unifam, un sindicato, la Asociación festera y el sacerdote, fue Joaquín Carlos quien primero mostró su "sorpresa" por la propuesta de la Federación. En palabras del párroco de Belén y consiliario federativo a este diario, "no tenía conocimiento previo de la propuesta del Miércoles Santo. Me sorprendió". A su vez, el cura de la parroquia principal de Crevillent afirmaba a este diario que "nunca me opuse a la propuesta, simplemente hice la mía propia". Para el sacerdote, "el Jueves Santo es un día muy importante para la comunidad cristiana, el día de la Eucarístia, el previo al Triduo Pascual, por lo que solicité que el festivo fuera el jueves, para tenerlo como jornada de respeto y para facilitar los oficios religiosos".

Crevillentinos y visitantes se echan a la calle el Miércoles Santo, una jornada que empieza muy pronto con el Arreglo de Pasos / Áxel Álvarez

Decisión final del pleno

Como las partes no llegaron a un acuerdo -entre el resto había opiniones dispares también-, los responsables políticos levantaron la sesión y después trataron el asunto en una comisión a parte. Según explica el gobierno municipal en su información sobre el pleno, sobre la determinación de cuál sería el segundo de los días festivos, "dado que no hubo consenso previo entre los colectivos sociales, asociaciones, federaciones y parroquias, fue finalmente propuesto y dictaminado por los grupos municipales en la Comisión de Gobernación y Régimen Interior antes de su aprobación definitiva en pleno", donde sí se mostró unanimidad de gobierno y oposición para seguir apostando por el Jueves Santo. También es cierto, que en esta sesión plenaria nadie planteó ni nombró la propuesta que había realizado la Federación.

Al final, nada cambiará en la próxima Semana Santa puesto que el intento de la Federación por darle mayor protagonismo al Miércoles Santo ha quedado en saco roto. En torno a esta propuesta quedaban flecos sin resolver. El más concreto: ¿qué pasaría el año que la Generalitat diera como festivo el Jueves Santo? ¿La Semana Santa seguiría contando con un día extra para ponerlo en Miércoles Santo y los Moros y Cristianos ya no tendrían nunca más la posibilidad de alargar las celebraciones juntando dos festivos locales? Lo que es un hecho en Crevillent es que en Jueves Santo sólo hay un acto pasional en la calle, el Vía Crucis que organiza una cofradía por la noche. Y también es común que las empresas locales trabajen ese día y lo concedan en otras fechas para que el "puente" no sea tan largo, al juntarse con los días festivos de Viernes Santo y Lunes de Pascua. Además, prácticamente todos los comercios están abiertos en la jornada de jueves. También es un hecho que la decisión final la tienen los representantes municipales, no el cura, pero a su vez lo es que el sacerdote fue quien principalmente insistió en que Jueves Santo siga siendo festivo.