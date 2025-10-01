Vox ve "inmoral" que Carlos González cobre el 75 % del sueldo en Elche mientras asesora a municipios del PSOE

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, aseguró el pasado lunes a la oposición que habría un antes y un después en sus relaciones después de verse obligado a dar explicaciones sobre los plazos en los que se le concedió la reforma de su chalet con piscina, en 70 días. Y, como primer acto de esa afirmación, no solo la concejala socialista Patricia Macià fue reprobada por dar a los periodistas la dirección de la vivienda (que estos no utilizaron), sino que Vox deslizó una acusación contra otro concejal del PSOE, contra Carlos González, quien fue alcalde de Elche entre 2015 y 2023. Y lo hizo en el mismo punto mientras el regidor, escuchándole con atención, asentía sin parar con la cabeza. "¿Sabe usted dónde está Algueña? ¿Sabe usted cuántos habitantes tiene? ¿Sabe usted con qué poblaciones limita?", le dijo en tono de advertencia el concejal Samuel Ruiz para finalizar con esta acusación abierta: "Porque sí sabe aprovecharse del municipio de Algueña y del erario público de los ciudadanos de Algueña. Yo, a diferencia de ustedes (refiriéndose al PSOE), si voy a demostrar eso".

Ni por alusiones solicitó Carlos González a la presidenta del pleno, Irene Ruiz, la posibilidad de intervenir, pero eso no fue una novedad. Han pasado ya más de dos años de la última vez que habló en ese salón de representantes de ciudadanos en público. Fue el día en el que, siendo su formación la más votada, a regañadientes, le entregó la vara de mando a Pablo Ruz (PP), quien sumó para lograrlo a sus votos los de Vox. González fue uno de los ocho concejales que percibe desde ese día sueldo público. Nunca antes se habían dado tantas para hacer oposición, a la que hay que sumar la de Compromís. El suyo fue uno de los seis de dedicación exclusiva (45.552,64 euros brutos), pero dos meses más tarde renunció al 25 % del mismo para volver a ejercer como abogado, con lo que perdió 11.388 euros brutos, y se quedó en 34.164,4 euros. A cambio, volvió a ejercer. No es algo nuevo ni el único. Aurora Rodil (Vox), el propio Samuel Ruiz y, más recientemente, Francisco Soler lo han hecho, todos ellos miembros del equipo de gobierno, para regresar algunas horas a su centro de salud, su empresa o su despacho fiscal, respectivamente. ¿Qué diferencia hay con González? Ahí reside la acusación de Vox, formación que asegura que en los casos de los miembros del Ejecutivo que han renunciado a una parte de su sueldo por volver a sus trabajos la oposición ha deslizado que tenían intereses espurios, solicitando informes de compatibilidad.

En cualquier caso, el que fuera alcalde está siendo contratado para asistencia técnica y jurídica integral para la licitación de seguros, representación y defensa en el juzgado o bien asesoramiento jurídico integral, como son tres de los que ha suscrito con dos ayuntamientos alicantinos, Algueña, al que se refirió el edil Ruiz en el pleno, y San Miguel de Salinas. Ambos gobernados por el PSOE. Todos ellos contratos sin trampa ni cartón que aparecen en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El último de ellos fue aprobado el 13 de agosto por 1.694 euros, que es el que hace referencia a la asistencia para la licitación de seguros en Algueña, mientras que los otros dos son de 11.616 euros para asesorar a la misma Corporación, suscrito el 6 de febrero último; y por 3.600 euros el restante en San Miguel, de representación en un juicio, en noviembre de 2024.

Samuel Ruiz, en primer término, en el último pleno junto a su compañero de formación Pedro José Sáez / Áxel Álvarez

Erario público

De ahí la denuncia que hizo Ruiz en el pleno, porque su formación considera que es "inmoral" que el exregidor socialista cobre del erario público de otros municipios mientras mantiene el 75 % de la dedicación en Elche cuando ni se le conoce intervención alguna en el pleno en estos dos años largos de mandato o iniciativa de cualquier tipo, incluyendo ruedas de Prensa, aunque acude a algunos actos donde pasa desapercibido. Una situación la suya que es parecida a la de más de la mitad de concejales del PSOE a los que solo se les escucha en ruegos y preguntas al final de las sesiones, y no en todas. "Basta de este juego sucio. Si tanto le gustan las comisiones de seguimiento, las mesas de trabajo, monten ustedes una porque por lo visto tienen algo que tampoco está muy bien. Ya le digo yo al señor ese (refiriéndose a González) que está aquí hace dos años, que no ha dicho nada, pero que está todo el día con el ordenador...", así comenzó Samuel Ruiz el alegato contra el exregidor a quien tildó de "silente", un adjetivo que acuñó también contra su predecesor Pablo Ruz. Mientras tanto, Carlos González calla.