Tras 5 años de la primera queja: Vecinos de Santa Pola del Este denuncian "abandono municipal prolongado"

La Asociación de Vecinos de Santa Pola del Este (AVSPE) ha hecho pública su queja formal al Ayuntamiento por lo que consideran un “evidente abandono” de la zona en materia de conservación y mantenimiento de servicios básicos. La entidad asegura que la situación afecta a viales, jardines, calas, juegos infantiles, limpieza, señalización y mobiliario urbano, generando un malestar creciente entre los residentes.

Una reunión sin resultados

"En 2020, poco después de la entrada en funciones de la actual Corporación Municipal", los representantes vecinales mantuvieron una reunión con la Alcaldía y varios concejales. En ella "presentamos un informe detallado con deficiencias" y trasladaron su percepción de abandono. Según recuerdan, en aquel momento se les explicó que las arcas municipales atravesaban una situación compleja y que, cuando hubiera recursos, se ejecutarían las mejoras necesarias.

Sin embargo, denuncian que han pasado cinco años y que la zona sigue igual, con un deterioro cada vez más evidente.

Desgaste en el paseo principal de Santa Pola del Este que los vecinos denuncian que se tiene que mejorar / INFORMACIÓN

Deficiencias señaladas

Entre los principales problemas, siempre según los vecinos, destacan el paseo peatonal, con más de 40 años de antigüedad, pavimento parcheado y degradado, además de accidentes frecuentes por el tránsito incontrolado de bicicletas y patinetes ante la escasa señalización y control policial.

Los accesos a calas y playas sufren falta de barandillas y limpieza irregular, limitada a actuaciones puntuales previas a eventos. Las zonas verdes presentan vegetación seca, basura acumulada y ausencia de poda, lo que incrementa el riesgo de incendios.

Jardineras en mal estado en una de las escalinatas de bajada a la playa en Santa Pola del Este / INFORMACIÓN

El mobiliario urbano también se encuentra deteriorado: farolas, bancos y juegos infantiles muestran un estado precario. El único parque del paseo carece de columpios desde antes del verano y aún no se ha repuesto.

La escalinata de la Torre del Moro, un enclave turístico emblemático, está sucia y sin el cuidado mínimo exigible, mientras que la escalinata de acceso al paseo peatonal incluye un escalón de 30 centímetros que dificulta el paso, sobre todo a personas mayores y con movilidad reducida.

En cuanto a la recogida de residuos, los vecinos aseguran que es insuficiente, con acumulación prolongada de basura y contenedores deteriorados.

Las jardineras de la playa están secas en la mayor parte del paseo de Santa Pola del Este / INFORMACIÓN

Reivindicaciones y advertencia

La Asociación solicita la ejecución de un plan urgente de mantenimiento integral que incluya viales, jardines, calas, juegos infantiles y espacios turísticos; la reposición y reparación del mobiliario urbano; un programa regular de limpieza, poda y control de zonas verdes; la conservación adecuada de la escalinata de la Torre del Moro; y la eliminación de barreras arquitectónicas en accesos.

También piden un refuerzo del control policial en el paseo, con presencia a pie y aplicación de sanciones, así como un incremento de la frecuencia de recogida de residuos.

En su comunicado, los vecinos manifiestan sentirse “desatendidos en comparación con otras áreas del municipio” y advierten que, de no recibir compromisos concretos con plazos definidos, la Asociación “se verá obligada a reforzar sus acciones de reclamación por vías oficiales, mediáticas y sociales”.