Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sociedad

Tras 5 años de la primera queja: Vecinos de Santa Pola del Este denuncian "abandono municipal prolongado"

La asociación de residentes reclama un plan urgente de mantenimiento integral en viales, zonas verdes y espacios turísticos ante la falta de respuesta del Ayuntamiento

Escaleras con maleza y peldaños destrozados en Santa Pola del Este

Escaleras con maleza y peldaños destrozados en Santa Pola del Este / INFORMACIÓN

V. L. Deltell

V. L. Deltell

La Asociación de Vecinos de Santa Pola del Este (AVSPE) ha hecho pública su queja formal al Ayuntamiento por lo que consideran un “evidente abandono” de la zona en materia de conservación y mantenimiento de servicios básicos. La entidad asegura que la situación afecta a viales, jardines, calas, juegos infantiles, limpieza, señalización y mobiliario urbano, generando un malestar creciente entre los residentes.

Una reunión sin resultados

"En 2020, poco después de la entrada en funciones de la actual Corporación Municipal", los representantes vecinales mantuvieron una reunión con la Alcaldía y varios concejales. En ella "presentamos un informe detallado con deficiencias" y trasladaron su percepción de abandono. Según recuerdan, en aquel momento se les explicó que las arcas municipales atravesaban una situación compleja y que, cuando hubiera recursos, se ejecutarían las mejoras necesarias.

Sin embargo, denuncian que han pasado cinco años y que la zona sigue igual, con un deterioro cada vez más evidente.

Desgaste en el paseo principal de Santa Pola del Este que los vecinos denuncian que se tiene que mejorar

Desgaste en el paseo principal de Santa Pola del Este que los vecinos denuncian que se tiene que mejorar / INFORMACIÓN

Deficiencias señaladas

Entre los principales problemas, siempre según los vecinos, destacan el paseo peatonal, con más de 40 años de antigüedad, pavimento parcheado y degradado, además de accidentes frecuentes por el tránsito incontrolado de bicicletas y patinetes ante la escasa señalización y control policial.

Los accesos a calas y playas sufren falta de barandillas y limpieza irregular, limitada a actuaciones puntuales previas a eventos. Las zonas verdes presentan vegetación seca, basura acumulada y ausencia de poda, lo que incrementa el riesgo de incendios.

Jardineras en mal estado en una de las escalinatas de bajada a la playa en Santa Pola del Este

Jardineras en mal estado en una de las escalinatas de bajada a la playa en Santa Pola del Este / INFORMACIÓN

El mobiliario urbano también se encuentra deteriorado: farolas, bancos y juegos infantiles muestran un estado precario. El único parque del paseo carece de columpios desde antes del verano y aún no se ha repuesto.

La escalinata de la Torre del Moro, un enclave turístico emblemático, está sucia y sin el cuidado mínimo exigible, mientras que la escalinata de acceso al paseo peatonal incluye un escalón de 30 centímetros que dificulta el paso, sobre todo a personas mayores y con movilidad reducida.

En cuanto a la recogida de residuos, los vecinos aseguran que es insuficiente, con acumulación prolongada de basura y contenedores deteriorados.

Las jardineras de la playa están secas en la mayor parte del paseo de Santa Pola del Este

Las jardineras de la playa están secas en la mayor parte del paseo de Santa Pola del Este / INFORMACIÓN

Reivindicaciones y advertencia

La Asociación solicita la ejecución de un plan urgente de mantenimiento integral que incluya viales, jardines, calas, juegos infantiles y espacios turísticos; la reposición y reparación del mobiliario urbano; un programa regular de limpieza, poda y control de zonas verdes; la conservación adecuada de la escalinata de la Torre del Moro; y la eliminación de barreras arquitectónicas en accesos.

También piden un refuerzo del control policial en el paseo, con presencia a pie y aplicación de sanciones, así como un incremento de la frecuencia de recogida de residuos.

Noticias relacionadas y más

En su comunicado, los vecinos manifiestan sentirse “desatendidos en comparación con otras áreas del municipio” y advierten que, de no recibir compromisos concretos con plazos definidos, la Asociación “se verá obligada a reforzar sus acciones de reclamación por vías oficiales, mediáticas y sociales”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Declarada la alerta naranja en Elche a partir de las 21 horas por precipitaciones
  2. Apuñalado en Elche en una reyerta entre marroquíes y sudamericanos
  3. La licencia de obras de la casa del alcalde de Elche marca un punto de inflexión
  4. Un guardia civil pierde su condición por filtrar investigaciones a delincuentes
  5. La tormenta en Elche deja varias ratas muertas en el cauce y quejas por agua y barro en la carretera de Santa Pola
  6. Vox ve 'inmoral' que Carlos González cobre el 75 % del sueldo en Elche mientras asesora a municipios del PSOE
  7. Denuncia censura en las redes de la Policía Local de Elche tras criticar a un agente condenado por malos tratos
  8. De la fiesta de las hamburguesas en Crevillent a animar a los mayores de la residencia

Tras 5 años de la primera queja: Vecinos de Santa Pola del Este denuncian "abandono municipal prolongado"

Tras 5 años de la primera queja: Vecinos de Santa Pola del Este denuncian "abandono municipal prolongado"

Estudiantes apoyan a Palestina desde Elche: "Es un genocidio mantenerse neutral”

Estudiantes apoyan a Palestina desde Elche: "Es un genocidio mantenerse neutral”

Un ensayo internacional confirma el poder de una crema de la UMH de Elche para aliviar el efecto de la quimioterapia en la piel

Un ensayo internacional confirma el poder de una crema de la UMH de Elche para aliviar el efecto de la quimioterapia en la piel

Mapa | Estos son los pueblos más pobres de Alicante (y de la Comunidad Valenciana)

Mapa | Estos son los pueblos más pobres de Alicante (y de la Comunidad Valenciana)

Elche suma una voz clave en el pacto para investigar las enfermedades raras en la Comunidad Valenciana

Elche suma una voz clave en el pacto para investigar las enfermedades raras en la Comunidad Valenciana

PP y Vox externalizarán por 6 millones al año el mantenimiento de zonas verdes de Elche

PP y Vox externalizarán por 6 millones al año el mantenimiento de zonas verdes de Elche

La compañía de Elche "Teatro en construcción" gana el XXXIV certamen nacional de Aceuchal

La compañía de Elche "Teatro en construcción" gana el XXXIV certamen nacional de Aceuchal

El tiempo en Alicante: siguen las temperaturas primaverales en la provincia

El tiempo en Alicante: siguen las temperaturas primaverales en la provincia
Tracking Pixel Contents