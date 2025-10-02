Aprueban revisar al alza la factura del bus urbano a 4,13 euros por kilómetros

La junta de gobierno aprobó ayer la revisión al alza del precio por kilómetros que percibe la empresa concesionaria del servicio del transporte público urbano, Autobuses Urbanos de Elche, hasta los 4,13 euros por cada kilómetro. La empresa realiza anualmente, dijo la portavoz municipal, Inma Mora, 3,8 millones de kilómetros, aunque no facilitó porque aseguró que no lo tenía el dato de cuánto se pagaba en estos momentos. En cualquier caso, en un informe-balance de 2023 al que ha tenido acceso el diario se cifraba el precio en 3,8508 euros, aunque entonces el número de kilómetros era de 3,6 millones. Es decir, que en año y medio se habría incrementado el precio del servicio por kilómetro en 27 céntimos, lo que arroja un saldo de algo más de un millón de euros. Este precio se aplicará en la factura que se abona cada año con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025. EL miércoles en una rueda de Prensa el edil de Movilidad dijo que Elche estaba en cifras históricas de usuarios de este servicio.

Un autobús urbano en el puente de Canalejas, en Elche / Áxel Álvarez

Burros y caballos

Las juntas de gobierno del Ayuntamiento de Elche, como tantas otras, abordan cualquier cuestión sometida a su aprobación y no todas son sesudas. Este jueves, por ejemplo, se votaba si un burro, asno o caballo puede desfilar por las calles de Elche. Y sí, podrán el próximo 17 de octubre con ocasión de la inauguración del XII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, un acto que tendrá lugar en la Plaza del Congreso Eucarístico, y que se espera la presencia de un millar de cofrades de más de 30 delegaciones de toda España. Los que saldrá son el burro o asno que lleva desde tiempos inmemoriales a Orihuela al nuevo obispo y los caballos que sirven para las escenificaciones del guardacosta Cantó y del Rey Jaume I porque se va a escenificar, explicó el presidente de la Semana Santa, Joaquín Martínez, tradiciones cristianas. No, el obispo Juan Ignacio Munilla, que asistirá a los actos, no tendrá que volver a montar al equino, sino que lo hará un actor.

Otros acuerdos

Entre el resto de acuerdos destaca la adjudicación de las obras de acondicionamiento de las áreas deportivas y recreativas en las pedanías de Santa Ana, Valverde y Torrellano, donde se va a crear una nueva zona verde denominada ‘El Jardín del Agua’, por un importe de 310.000 euros. El edil de Pedanías, Pedro José Sáez, explicó que, en el caso de Santa Ana, el proyecto supone una actuación en una zona con una superficie de 17.800 metros cuadrados con un acceso desde el camino de la Mina y un importe de 65.319 euros. En Valverde, supone la adecuación de un área recreativa de casi 14.000 metros cuadrados, entre Valverde Alto y Valverde Bajo por 151.877 euros. En Torrellano la nueva zona verde se localiza entre las calles de la Pau, Francisco Miguel Soler y calle del Jardín, al norte de la N-340. El proyecto busca transformar la parcela existente en un espacio verde que contribuya al disfrute y bienestar de la comunidad, con un importe de 92.146 euros. Las obras comenzarán en las próximas semanas y tendrán un plazo de ejecución de 2 meses. “Seguimos cumpliendo con nuestro compromiso de apostar por las pedanías y de mejorar la calidad de vida de todos los ilicitanos, vivan donde vivan”, dijo el edil.

Pedro José Sáez e Inma Mora, dando cuenta de los acuerdos de la junta de gobierno de Elche / INFORMACIÓN

El ejecutivo local aprueba la dedicatoria de una palmera en el parque municipal a la ciudad de Córdoba

Palmera dedicada

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la dedicatoria de una palmera en el parque municipal a la ciudad de Córdoba como recuerdo permanente de la visita institucional a Elche de su alcalde, José María Bellido Roche, el próximo sábado 4 de octubre. La portavoz Inma Mora ha señalado que el alcalde de la ciudad andaluza “ha mostrado su interés en conocer los pormenores de la celebración en Elche del Año Jubilar, además del Misteri d’Elx”. De esta forma, José María Bellido durante su visita a Elche será recibido por el alcalde Pablo Ruz en el Ayuntamiento, donde firmará en el libro de honor y antes del acto en el parque municipal realizarán una ofrenda a la Virgen de la Asunción en la basílica de Santa María.