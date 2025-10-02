La asociación Cedelco representa a Elche en el Encuentro Clientes-Proveedores de la Comunidad Valenciana en Sagunto

El Círculo Empresarial de Elche y Comarca Cedelco estará presente y representará a los empresarios de Elche en el próximo Encuentro Clientes-Proveedores de la Comunidad Valenciana, que se celebrará el miércoles 12 de noviembre en Sagunto, en el Museo Industrial y de la Memoria Obrera. La cita, que vuelve tras el éxito de ediciones anteriores, pretende impulsar las oportunidades de negocio de proximidad entre compañías de todo el territorio. La asociación empresarial ilicitana acude al evento con buenas expectativas.

Una red de asociaciones empresariales

El acto está organizado por diez asociaciones comarcales intersectoriales: Cedelco, ASECAM, ASEMVEGA, CEDMA, Círculo de Empresarios del Medio Vinalopó, COEVAL, FAES, FEDAC, FECAP e IBIAE. Estas entidades de las tres provincias han unido esfuerzos para relanzar una iniciativa que, según destacan, ha demostrado su utilidad para fortalecer el tejido empresarial.

El objetivo es facilitar que empresas de un mismo territorio puedan encontrar colaboradores, proveedores o clientes, con los que iniciar relaciones comerciales con menor coste logístico y mayor capacidad de generar empleo y riqueza en la Comunitat Valenciana.

Cedelco celebró recientemente en Elche un exitoso encuentro empresarial / Áxel Álvarez

Inscripción abierta hasta el 18 de octubre

Las empresas interesadas en participar pueden inscribirse en la web encuentroclientesproveedorescv.com hasta el 18 de octubre. El proceso de participación incluye varios pasos: primero, recibir el listado de empresas inscritas; después, seleccionar reuniones; aceptar las solicitudes recibidas; y finalmente contar con una agenda personalizada para el día del encuentro.

El cumplimiento de los plazos en cada fase será imprescindible para formalizar la participación. El acceso es gratuito tanto para potenciales clientes como para proveedores, siempre que se trate de compañías de la Comunitat Valenciana.

Resultados en ediciones anteriores

La edición celebrada el año pasado en Ibi dejó conclusiones muy positivas: un alto porcentaje de asistentes aseguró haber mantenido reuniones con contactos que ofrecían posibilidades de “negocio futuro”. De hecho, muchos recomendaron a empresas que no asistieron que participaran en próximas convocatorias, al considerarlo una oportunidad real para conocer empresas locales y descubrir nuevos colaboradores.

Así ha sido el Encuentro Empresarial de Cedelco 2025 en Elche / Áxel Álvarez

El funcionamiento de la jornada se basa en la organización previa de encuentros personalizados entre compañías que comparten territorio, lo que incrementa la eficacia de las reuniones y reduce costes. Las asociaciones organizadoras subrayan que este formato ha demostrado ser una herramienta eficaz para potenciar las relaciones comerciales en la Comunidad Valenciana y reforzar el crecimiento socioeconómico de cada comarca.