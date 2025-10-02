Los boatos de los Moros y Cristianos de Crevillent tendrán referencias a su 60 aniversario y a la tradición festera

Crevillent se prepara para vivir cuatro días intensos de celebraciones con motivo de sus Fiestas de Moros y Cristianos 2025, que arrancan este viernes 3 de octubre y se prolongarán hasta el lunes 6. La programación incluye desfiles, embajadas, alardos, procesiones y actos religiosos, con la participación de todas las comparsas de la villa y con una conmemoración común, el 60 aniversario de La Festa. Así, tanto los boatos de las Capitanías en las Entradas Mora (sábado, 18.30 horas) y Cristiana (domingo, 18.30 horas), como el resto de actos festeros, tendrán referencias a la citada efeméride y a la tradición crevillentina.

Foto de familia entre cargos municipales y festeros junto a los periodistas / INFORMACIÓN

Este jueves, en el restaurante Las Palmeras, Ayuntamiento, Asociación Festera, Capitanes y medios de comunicación compartían una comida de hermandad. En ella, los cargos festeros solicitaban a INFORMACIÓN que invitaran a los ciudadanos de la provincia a vivir con ellos estas Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos.

El boato de los Beduinos

Por parte del bando moro, la comparsa Beduinos, capitaneada por Luis Lledó, ofrecerá un boato "en el que llevamos trabajando desde noviembre de 2021", explica el Capitán Moro. El presidente de la entidad, Manuel Ramos, destaca que se trata de "un año muy especial, en el que se multiplica el trabajo pero también el número de manos". Lledó resaltaba a su vez que "hemos contado con mucha familia y amigos para trabajar muchísimo e intentar hacer que los crevillentinos y visitantes disfruten de una Entrada inolvidable. Para mí lo va a ser desfilar representando a mi comparsa y al lado de mi hija".

El Capitán Moro, Luis Lledó, entregó una pulsera y un pin a los medios de comunicación / INFORMACIÓN

El boato beduino se ha ido forjando a lo largo de los años. "Hemos visitado muchos pueblos festeros y sus desfiles para coger lo mejor de cada sitio, que hemos adaptado a nuestra idea de desfile, a nuestro guion. Será un boato muy beduino, de tradición con alguna innovación, digno de una capitanía nuestra; sencillo y elegante", explicaba el Capitán Moro.

El boato de los Dragones

El domingo llegará el turno de los Dragones de San Jorge, una comparsa que este año ha estrenado recinto festero. "A una gran comparsa como es la nuestra, se le suma que es el Año del Capitán y que hemos estrenado una gran comparsa. El trabajo ha sido brutal, pero ya lo tenemos todo cerrado y ahora se trata de disfrutar", aseguraba David Guilabert, presidente de la entidad. Junto a él, el Capitán Cristiano, Enrique Ortolá, que resaltaba que "estamos viviendo un año muy intenso que vamos a rematar con una gran Entrada. El boato es sorpresa pero sí estamos muy tranquilos porque hemos tenido a mucha gente involucrada trabajando en él a través de Comisiones y las piezas ya encajan".

Entrevista al presidente de la comparsa Dragones, David Guilabert, y al Capitán Cristiano, Enriquye Ortolá / INFORMACIÓN

Para el Capitán Cristiano va a ser "muy especial desfilar junto a mi esposa, que es la Princesa Dragones, y mis hijos". En esta comparsa, "el trabajo y la implicación están garantizados", añadía el presidente.

Discursos oficiales

El presidente de la Asociación de Moros y Cristianos San Francisco de Asís, Luis Manchón, agradecía este viernes a los medios de comunicación "vuestro trabajo, que para nosotros es esencial para poder dar a conocer nuestras Fiestas, que este año cumplen 60 años y que son de Interés Turístico Internacional". La alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar, también tenía palabras de agradecimiento a los difusores y destacaba de estas fiestas la conmemoración de la efeméride y "la gran unión que cada año se va incrementando gracias a la Festa tanto en los cargos como en los festeros en general".

Presidente y Capitanes en el acto de hermandad vivido este jueves con los periodistas / INFORMACIÓN

Programa de actos

Viernes 3 de octubre: Entrada Infantil y Embajada al Ra´is

La primera jornada festiva, la de este viernes, comenzará a las 18.30 horas con la Entrada Infantil, un desfile de comparsistas infantiles y sus cargos festeros. El recorrido discurrirá por Parque Telmo Vela, Santísima Trinidad, San Sebastián, Plaza Chapí y Blasco Ibáñez, finalizando en la Plaza de la Constitución.

A las 20.45 horas, las distintas comparsas se concentrarán en la Plaza de la Constitución para participar en la Embajada al Ra´is. Ante el Castillo Moro ubicado en la plaza, las huestes cristianas, con su Embajador al frente, secuestran al Ra´is de la Villa, provocando la guerra entre Moros y Cristianos.

Sábado 4 de octubre: Festividad de San Francisco de Asís y Entrada del Bando Moro

El sábado, festividad de San Francisco de Asís, patrón de la villa, comenzará a las 07:00 horas con la Diana Festera, con recorrido libre por las calles según la organización de cada comparsa.

A las 11:30 horas, dará comienzo el 1º Pasacalles Oficial Festero, con entrada controlada de las Comparsas Cristianas desde La Morquera hasta la Plaza de la Constitución. La apertura correrá a cargo de la Comparsa Beduinos, que ostenta la Capitanía del Bando Moro.

Por la tarde, a las 18:30 horas, se celebrará la Entrada del Bando Moro, que partirá desde la calle Santo Tomás y continuará por Avda. de Madrid, Stma. Trinidad, San Sebastián, Plaza Chapí, Blasco Ibáñez, finalizando en la c/ S.C. de Jesús nº 2.

Domingo 5 de octubre: Entrada del Bando Cristiano

El domingo comenzará nuevamente con Diana Festera a las 07:00 horas, con recorrido libre por las calles de la villa.

A las 11:30 horas, se desarrollará el 2º Pasacalles Oficial Festero, con entrada controlada de las Comparsas Cristianas desde La Morquera hasta la Plaza de la Constitución, con apertura de los Dragones de San Jorge, Capitanía del Bando Cristiano.

A las 18:30 horas, tendrá lugar la Entrada del Bando Cristiano, con el mismo recorrido que la Entrada Mora.

Lunes 6 de octubre: Alardos, ofrenda y solemne procesión

El lunes comenzará con el 1º Alardo de Arcabucería a las 08:00 horas, con concentración en el Paseo del Calvario. Los arcabuceros dispararán en el trayecto comprendido entre Blasco Ibáñez y Paseo del Calvario, bajando por Morquera y Blasco Ibáñez, finalizando a las 10:00 horas en la Plaza de la Constitución.

A las 10:15 horas, se celebrará la Ofrenda Floral a San Francisco de Asís, con desfile desde Parque Telmo Vela hasta la Plaza de la Constitución, con participación de la mujer festera.

A las 12:00 horas, tendrá lugar la Solemne Misa Festera-Cantada en la Parroquia de Ntra. Sra. de Belén, con la participación de la Banda Unión Musical, Orfeón Crevillentino y Coro Voces Graves. Una vez finalizados los oficios religiosos, se interpretará el Himno a la Festa bajo la dirección de D. Ramón Mas Soler.

A las 13:15 horas, se realizará el Traslado-Romería del Santo Patrón hasta la Parroquia de la Stma. Trinidad.

A las 16:30 horas, tendrá lugar el 2º Alardo de Arcabucería, con idéntico recorrido al del primer alardo, primero disparando el Bando Cristiano y posteriormente el Moro.

Por la tarde, a las 18:00 horas, se celebrará la Embajada al Rey Don Jaime I, donde el Embajador Moro negociará la libertad del Ra´is a cambio del vasallaje de las huestes moras.

La jornada concluirá a las 20:30 horas con la Solemne Procesión Popular y Festera en honor al Santo Patrón de la villa, desde la Parroquia de la Stma. Trinidad a la de Ntra. Sra. de Belén. Al finalizar, se disparará un gran castillo de fuegos artificiales y se interpretará el Himno a la Festa como colofón de la celebración.