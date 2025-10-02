La compañía de Elche "Teatro en construcción" gana el XXXIV certamen nacional de Aceuchal

La compañía ilicitana Teatro en construcción, con la obra La vigilia del pincel, se alzó el pasado sábado como la gran triunfadora de la noche al ganar uno de los festivales más relevantes del panorama nacional, el XXXIV Certamen Nacional de Teatro de Aceuchal (Badajoz), organizado desde el año 1988 por el grupo local, Acebuche teatro, junto al ayuntamiento de la localidad.

La compañía ilicitana Teatro en construcción, la gran triunfadora de la noche al ganar uno de los festivales más relevantes del panorama nacional, el XXXIV Certamen Nacional de Teatro de Aceuchal (Badajoz) / INFORMACIÓN

El jurado ortorgaba el primer premio a La vigilia del pincel por su “puesta en escena limpia, delicada, cuidada y visualmente impactante, con música en directo que adentró al público en ese museo lleno de arte”. El jurado también destacaba “la gran calidad” de los espectáculos de la compañía ilicitana, que ha acudido dos veces a este certamen y ha ganado el primer premio en ambas ocasiones.

La compañía ilicitana en el XXXIV Certamen Nacional de Teatro de Aceuchal (Badajoz) / INFORMACIÓN

Otros galardones

Además del primer premio, también obtuvieron los galardones de mejor dirección, para J. Adrián Rodríguez Caro, mejor actor principal para Paco Peraile, mejor actor de reparto para Vera Cosario y el premio de iluminación, música y efectos sonoros. Asimismo, se llevaron las menciones a mejor actriz protagonista para Estefanía Botella, la mención al mejor actor de reparto para Javier Marroquí, mejor vestuario y caracterización y mejor escenografía. Con estos últimos premios La vigilia del pincel suma ya 40 premios nacionales en su palmarés.

La obra ha sido presentada en 22 certámenes nacionales y las próximas citas para poder disfrutar de La vigilia del pincel serán el 18 de octubre en Castilleja del Campo (Sevilla), el 1 de noviembre en Albuixech (Valencia), el 9 de noviembre en Loeches (Madrid) y el 22 de noviembre en Sevilla capital.

Una foto con todos los premios logrados en el Certamen Nacaional de Teatro de Aceuchal 2025 / INFORMACIÓN

En el Gran Teatro de Elche

Próximamente saldrán a la venta las entradas para ver La vigilia del pincel en el Gran Teatro de Elche, cuya cita está programada para el domingo 25 de enero a las 18:00 horas y las entradas saldrán próximamente a la venta.

La obra La vigilia del pincel es una pieza en tono de comedia sobre la importancia del arte en la sociedad, en la que se mezcla el teatro con la danza y la música en directo. La obra consigue arrancar risas a la vez que emociona con su mensaje a los espectadores. La trama transcurre en un museo, lugar en el que unos famosos cuadros deberán encabezar su propia lucha para defender el arte.

La compañía ilicitana brilló como nunca en el XXXIV Certamen Nacional de Teatro de Aceuchal (Badajoz) / INFORMACIÓN

El director ilicitano J. Adrián Rodríguez ha adaptado el texto de la autora Carmen Benito y se ha inspirado en la obra Noche de guerra en el museo del Prado, de Rafael Alberti, para ofrecer un montaje teatral muy visual. El elenco lo componen los actores Roberto Rodríguez, Estefanía Botella Pelegrín, Paco Peraile, Victoria Merino, Bruno Bri Botella, Lucía De Bunder, Vera Cosario y Javier Marroquí. Junto a ellos interpretan los pianistas Regina Guillén Paredes, Tatiana Maciá con la flauta y Marina Serrano con la viola. La banda sonora de la obra es una creación del compositor José Vera, las coreografías han sido elaboradas por Estefanía Botella y Lucía De Bunder, el vestuario y maquillaje ha sido ideado por Séréna Graziussi y Carlos Maciá y la escenografía es obra de Antonio Mora.