Un ensayo internacional confirma el poder de una crema de la UMH de Elche para aliviar el efecto de la quimioterapia en la piel

Investigadores del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDiBE), de la Universidad Miguel Hernández (UMH), han coordinado un ensayo clínico internacional que demuestra la eficacia de una crema tópica innovadora para aliviar los efectos secundarios de la quimioterapia en la piel. El estudio, realizado en nueve hospitales de España y Bélgica con 142 pacientes oncológicos, confirma que la formulación Oncapsisens®, desarrollada por la spin-off Prospera Biotech, reduce significativamente la incidencia de neuropatía palmo-plantar y retrasa la aparición de los síntomas durante el tratamiento.

Un problema frecuente y sin solución previa

Hasta un 80% de los pacientes que reciben quimioterapia basada en taxanos o sales de platino sufre dolor, pérdida de sensibilidad en manos y pies y otros síntomas de neuropatía periférica. Este efecto adverso severo puede obligar a reducir las dosis o incluso interrumpir el tratamiento.

“Antes del desarrollo de Oncapsisens® los oncólogos y los pacientes no tenían ningún producto específico para calmar estas molestias, que en muchas ocasiones eran tan graves que llevaban a disminuir la dosis de quimioterapia o incluso a abandonarla, con las consecuencias que esto supone para el control del tumor”, explica la catedrática de la UMH Asia Fernández Carvajal. Según detalla, la tasa de abandono o reducción del tratamiento en casos de neuropatía periférica puede alcanzar hasta el 60%.

La eficacia de la crema de la UMH de Elche para pacientes oncológicos se ha probado ahora con un estudio internacional / INFORMACIÓN

Resultados del ensayo clínico

El estudio, publicado en la revista científica Clinical and Translational Oncology, comparó una crema hidratante convencional con Oncapsisens®. Los resultados muestran una reducción clara en la incidencia de neuropatía en las manos, un retraso en la aparición de los síntomas neuropáticos durante la quimioterapia y, en definitiva, un menor impacto en la vida diaria de los pacientes.

El catedrático de la UMH Antonio Ferrer Montiel explica que los componentes de la crema “protegen las terminales sensitivas de la piel, responsables de las molestias como el dolor, el hormigueo y el picor en las manos y los pies provocados por la quimioterapia”. De esta manera, el uso tópico contribuye a mejorar la tolerancia al tratamiento oncológico y disminuir la hipersensibilidad.

Disponibilidad y próximos pasos

Actualmente, el producto se comercializa en farmacias como neurocosmético, es decir, un producto seguro y —en el caso de Oncapsisens®— también efectivo, que puede usarse sin prescripción médica. “Dar el paso a los ensayos clínicos no es fácil, pero creemos que merece la pena el esfuerzo para que se convierta en un adyuvante durante la quimioterapia y tras el tratamiento, para el cuidado continuo del paciente de cáncer”, concluye Ferrer Montiel.

La investigación ha contado con financiación de la Generalitat Valenciana mediante el programa PROMETEO, así como del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Agencia Estatal de Investigación, con cofinanciación de fondos FEDER de la Unión Europea. La publicación en Clinical and Translational Oncology está disponible en acceso abierto gracias al acuerdo CRUE-CSIC con la editorial Springer Nature.

Acceso al artículo: Clinical and Translational Oncology