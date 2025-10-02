Elche suma una voz clave en el pacto para investigar las enfermedades raras en la Comunidad Valenciana

La Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), dependiente de la Conselleria de Sanitat, ha firmado convenios de colaboración con la Fundación Síndrome de Dravet (FSD) y la Asociación de Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados (MPS-Lisosomales) para fomentar la investigación de enfermedades raras. En este último acuerdo ha tenido un papel protagonista la ilicitana María Castell, madre de una menor afectada y miembro activo de la entidad.

"Acuerdo ejemplar y sumamente alentador para los pacientes con enfermedades raras de la Comunidad Valenciana", señaló Castell, que destacó la relevancia de que las familias estén presentes en estas alianzas científicas.

Los pacientes con enfermedades raras tienen ahora más esperanza tras firmar un convenio con el Fisabio de la Generalitat Valenciana / INFORMACIÓN

Objetivos de los acuerdos

Estos convenios buscan fortalecer la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el ámbito de las enfermedades raras, fomentando tanto la formación de personal especializado como la colaboración en el análisis de datos epidemiológicos.

Las enfermedades raras son patologías que afectan a un pequeño porcentaje de la población, caracterizadas por su complejidad diagnóstica y la escasa disponibilidad de tratamientos, lo que genera una gran necesidad de investigación y apoyo. El síndrome de Dravet, por ejemplo, es una enfermedad congénita causada por mutaciones en el gen SCN1A, que provoca epilepsias graves desde la primera infancia y síntomas neuropsiquiátricos. Por su parte, las mucopolisacaridosis y otras enfermedades lisosomales son errores congénitos del metabolismo que afectan a múltiples órganos y tejidos debido al mal funcionamiento de los lisosomas.

"La firma de estos convenios representan un compromiso firme y sostenido de Fisabio tanto con las personas afectadas como con las asociaciones de pacientes, aunando esfuerzos para avanzar en el conocimiento, el abordaje y la mejora de la calidad de vida de estas personas", explicó Marisa Caparrós, directora gerente de la Fundación Fisabio.

El papel de María Castell

Desde Elche, María Castell ha sido una de las representantes en la firma. Como madre de una menor afectada y miembro de MPS-Lisosomales, asegura que "trabajar junto a la Fundación Fisabio nos permitirá compartir información y unir esfuerzos. Con esta colaboración pretendemos que el conocimiento llegue a más profesionales y, sobre todo, apoyar a todas las familias y pacientes que conviven con estas realidades cada día".

El convenio servirá para que las familias con pacientes de enfermedades raras puedan exponer sus experiencias y aportar a las investigaciones de Fisabio / INFORMACIÓN

Castell añadió que "detrás de cada dato hay personas y familias que merecen esperanza y soluciones. Este acuerdo es un paso para estar más cerca de ello. Sumando esfuerzos, conseguiremos más visibilidad en estas patologías y así avanzar juntos, hacia un futuro con más comprensión, apoyo y oportunidades".

Intercambio de datos y equipo investigador

Los convenios, de duración indefinida, contemplan acciones conjuntas como el análisis y el intercambio de información, claves para mejorar el conocimiento sobre enfermedades raras, además de la promoción de actividades educativas y científicas.

En concreto, el acuerdo con la Fundación Síndrome de Dravet se centrará en la investigación de esta enfermedad y otras asociadas, incluyendo vigilancia epidemiológica, difusión de resultados en publicaciones científicas y eventos especializados. El firmado con MPS-Lisosomales, donde participa Castell, se enfocará en las enfermedades lisosomales incluidas en el Sistema de Información de Enfermedades Raras en la Comunitat Valenciana (SIER-CV), permitiendo un análisis más profundo de los datos.

La iniciativa contará con el respaldo del equipo EpiERAC (Investigación Epidemiológica de Enfermedades Raras y Anomalías Congénitas) de Fisabio, dirigido por la investigadora Clara Cavero, que aportará su experiencia en análisis de datos y creación de sinergias.

Estos convenios se suman a otros ya existentes con la Asociación Española de Familiares y Enfermos de Wilson (AEFEW) y la Asociación Valenciana de Enfermedad de Huntington (AVAEH), consolidando así una red de colaboración científica para avanzar en la investigación de estas patologías.