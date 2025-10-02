Estudiantes apoyan a Palestina desde Elche: "Es un genocidio mantenerse neutral”

"Israel asesina y Europa patrocina”, "No es una guerra es un genocidio" o "Desde el río hasta el mar Palestina vencerá". Estas fueron algunas de las principales proclamas que resonaron este jueves en Elche en la concentración nacional convocada por el Sindicato de Estudiantes en 38 ciudades del país.

El colectivo organizó un paro académico que fue secundado por inicialmente por un centenar de estudiantes en la Plaça de Baix, la mayoría de institutos de la ciudad, para denunciar el genocidio contra el pueblo palestino y exigir el respeto de los derechos humanos y justicia social. Conforme avanzaron los minutos se fueron sumando más protestantes.

Entre los presentes también había representantes de sindicatos como Comisiones Obreras o el Consell Sindical Obrer, mientras que también prestaron apoyo miembros de Compromís o del PSOE, como el caso de la edil Maria José Martínez.

Parón todo el día

Este parón está previsto durante la totalidad de la jornada lectiva teniendo en cuenta que habrá otra movilización por la tarde, mientras que en Elche también está prevista otra movilización el próximo sábado, 4 de octubre, a partir de las 18.30 horas que está organizada por el Comité de Solidaridad con Palestina de Elche. La concentración partirá desde la Plaza de las Chimeneas hasta la Plaça de Baix. En la protesta se exige "la ruptura de las relaciones con Israel y el cese del comercio de armas".

Estudiantes reclaman desde Elche parar el genocidio en Gaza / Áxel Álvarez

El Comité de Solidaridad con Palestina está formado por entidades, sindicatos, la comunidad árabe y partidos políticos. Esta movilización coincide con otras convocadas en las capitales de provincia y municipios.

Comunicado

En un comunicado aseguran que "desde hace más de 75 años, el pueblo palestino sufre una ocupación brutal, sistemática e impune por parte del Estado de Israel. Lo que comenzó en 1948 con la expulsión forzada de más de 700.000 palestinos de sus hogares, se ha convertido en una política permanente de limpieza étnica, apartheid y genocidio. Hoy, Gaza está reducida a escombros.

Bloqueo

Miles de personas han sido asesinadas, la mayoría civiles: mujeres, niños y familias enteras. Hospitales, escuelas, mezquitas y campos de refugiados han sido bombardeados. El bloqueo impuesto desde hace más de 15 años ha convertido Gaza en una cárcel a cielo abierto, mientras que la comunidad internacional sigue mirando hacia otro lado".

Esta no es la primera vez que los ilicitanos, muchos migrantes, salen a la calle por este mismo motivo sin que ni esta ni muchas de las medidas de presión ciudadanas haya servido para frenar los miles de muertos de un conflicto que comenzó hace ahora dos años. Las primeras movilizaciones datan en Elche de 2023, pero siguieron en 2024. También ha habido concentraciones nocturnas en Eres de Santa Llúçia.