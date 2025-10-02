Homenaje a un servidor ejemplar

Raúl Martínez es un agente más de la Comisaría que tiene una cruel historia que contar. Ocurrió el 2 de agosto, cuando sufrió una brutal agresión cuando, estando franco de servicio, intentaba evitar un robo. Han pasado ya dos largos meses en los que se temió por su vida y sigue convaleciente. Su ejemplo y valentía ha marcado este año la efeméride del Cuerpo Nacional de Policía, los Santos Ángeles Custodios, en Elche. El acto tuvo lugar este jueves en la Plaza del Centro de Congresos, con asistencia de invitados y autoridades locales, y donde se rindió a personas y entidades de diversa índole, tanto públicas como privadas, que colaboraron a lo largo del último año con la Comisaría con lo que sirve la entrega de metopas como agradecimiento, aunque la fiesta tiene su razón de ser por el reconocimiento, en este caso a una docena de agentes, por sus servicios lo que les ha valido formar parte en la orden de honor y recibir de manos del alcalde y del comisario Pedro Montore la medalla al mérito policial con distintivo blanco. Fueron sus familiares, presentes, los que con sus vítores rompieron la solemnidad de este acto en el que más de 200 agentes permanecieron en posición de firmes.

La Policía Nacional de Elche celebre el día de su patrón / Áxel Álvarez

Días de zozobra

Montore recordó aquellos días de zozobra desde que se conoció la brutal agresión, "con un nivel de violencia que cualquier persona de bien no llegaría ni a comprender. Durante días sufrimos incluso por su vida. Es del todo inaceptable que ocurran este tipo de hechos", afirmó en su discurso, el único que hubo después de que Interior decidiera que no participaran del mismo los alcaldes de los municipios donde existen comisarías. "Lucharemos con todas nuestras fuerzas y capacidades para que este tipo de viles acciones no se repitan en nuestra ciudad. Y, en caso de tener que lamentarlas de nuevo, pondremos nuestro máximo empeño en detener a los autores y ponerlos a buen recado", advirtió. "En este acto público quiero reconocer el gran trabajo realizado por los compañeros. Te deseamos una completa recuperación. Mucho ánimo. La rápida resolución de este servicio policial tuvo gran repercusión mediática y aportó tranquilidad en el foro interno de la Comisaría".

Condecoración de un agente a otro hoy en Elche / Áxel Álvarez

También destacó otros servicios de importancia y repercusión nacional en los que han intervenido. Servicios en los que se han desarticulado entramados delictivos dedicados al tráfico de sustancias estupefacientes, como la operación Yunque con la intervención de 11 kilos de cocaína. Delitos telemáticos, como la operación Bandido, con el esclarecimiento de 250 estafas cometidas en toda España mediante la técnica del falso empleado de banco o los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Como la operación Fénix, en la que se liberaron a 40 mujeres. Estamos orgullosos. Podemos y debemos sacar pecho de estos resultados tras meses de duro trabajo".

Un altavoz

El comisario recordó que el pasado año se cumplió el 200 aniversario de la creación del cuerpo. "El altavoz de esta tribuna me permite agradecer a toda la sociedad ilicitana las múltiples muestras de apoyo y respeto recibido. Nos han llenado de emoción y orgullo cada uno de estos reconocimientos, los cuales ponen de manifiesto la extraordinaria relación existente entre la Policía Nacional y la ciudad de Elche" y citó a la Sociedad Venida de la Virgen, a la Real Orden de la Dama, a los Moros y Cristianos, a la Junta Mayor de Hermandades de Semana Santa, al Patronato del Misteri, a la Federación Gestora de Fiestas Populares o al Ayuntamiento de Elche, que le concedió dos calles,

Agentes cantan el himno de la Policía Nacional / Áxel Álvarez

500 agentes

El comisario, que está al frente de 500 agentes incluyendo a los del aeropuerto, recordó que la Policía Nacional, "es esto y mucho más. Servicios que se realizan a diario y que tienen una gran complejidad, que pasan más inadvertidos, porque precisamente es ese su objetivo, que la labor preventiva y de contención conlleve no tener que lamentar ningún mal". Resaltó la labor de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, "con unidades que cubren los requerimientos ciudadanos las 24 horas del día" y "otras más dinámicas, como el Grupo Operativo de Respuesta y la Unidad de Prevención y Reacción, que son desplegados donde puntualmente se necesita. Recapacitemos y pongamos en valor el trabajo silencioso que realizan, por ejemplo, en continuas y grandes aglomeraciones en esta ciudad". Recordó que la celebración del ascenso se saldó sin un solo incidente, "cuando decenas de miles de personas abarrotaron y disfrutaron en las calles como nunca se había visto". Destacó el trabajo "en la sombra de la Unidad de Familia, dedicada a la investigación y protección de todas aquellas mujeres que son con víctimas de violencia de género" y "la estupenda labor que llevan a cabo los agentes de la unidad de participación ciudadana, que a lo largo del año han realizado más de 250 charlas formativas dirigidas, especialmente, a colectivos vulnerables de nuestra ciudad y pedanías". Agentes, añadió, "alejados del foco mediático, dispositivos pensados a medio y largos plazos, conociendo que su éxito es precisamente que no sean noticiables. La satisfacción es la del trabajo bien hecho y haber solucionado en la medida de lo posible los problemas de aquellos ciudadanos que no requieren".

El comisario y el alcalde pasan revista a los agentes antes del acto en Elche / Áxel Álvarez

Plan estratégico

Habló del Plan Estratégico de la Policía Nacional para la lucha contra las nuevas formas de delincuencia y citó los delitos telemáticos y resató la importancia de la labor preventiva, "ninguna medida de seguridad será suficiente para estar alerta ante estos delitos. Es una obligación analizar el entorno en el que nos movemos, la sobreexposición a la que nos encontramos y reconsiderar que la cultura de la ciberseguridad debe ser una máxima para todos". Y cerró felicitando a los agentes condecorados, "servicio, dignidad entrega y lealtad. Conocéis la dificultad de la concesión de esta cruz. A partir de ahora os convertís en acicate para otros compañeros que a buen seguro ocuparán vuestro lugar en años venideros. Concluyo. La Policía Nacional es una institución de referencia en la sociedad española. Es una institución que evoluciona, que protege y que libera".