Medio millar de ilicitanos pide el cese del conflicto en Gaza

Medio millar de ilicitanos han respondido esta tarde del jueves a la convocatoria realizada principalmente a través de redes sociales para pedir el fin del genocidio en Gaza. Una movilización que se ha repetido en toda España, de forma esporádica en algunos momentos, pues durante la mañana también en Elche hubo una primera concentración. Personas de todas las edades, con banderas palestinas y algunos con la kufiya, el tradicional pañuelo, han acudido como muestra de solidaridad, pero también de rabia por la situación que lleva dos años produciéndose ante la pasividad mundial.

En su inmensa mayoría se trataba de personas anónimas de Elche, pero había algunos palestinos e inmigrantes que se han sumado a la protesta. Este sábado hay convocada una concentración desde la Plaza de las Chimeneas que acabará tambien en la Plaça Baix para mostrar la repulsa de los ilicitanos ante esta situación y que se convocó días antes de los acontecimientos producidos durante la pasada madrugada, cuando fueron apresados los navegantes de la Global Sumud Flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a los palestinos, algo que era más un sueño que una realidad factible, pero que ha servido como una espoleta para la movilización. En el se ha leído un manifiesto que exigía la liberación de los miembros de la flotilla y que dejen llegar a su destino la ayuda humanitaria.

Medio millar de ilicitano han acudido a la concentración / M. Alarcón

Pueblo palestino

Benjamín Netanyahu, el líder israelí, ha sido criminalizado en este acto por los asistentes. Se han producido gritos contra él y a favor del pueblo palestino para que consiga salir adelante en estos momentos tan difíciles. En diversos momentos los cánticos han sido acompañados de aplausos y lemas en favor de los palestinos. Agentes de la Policía Local y Nacional han velado por la seguridad de un acto pacífico y reivindicativo que ha sumado a personas de todas las edades preocupadas por lo que cada día están viendo y escuchando sobre los terribles acontecimientos.