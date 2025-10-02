PP y Vox externalizarán por 6 millones al año el mantenimiento de zonas verdes de Elche

A partir de 2026, si no hay retrasos, la ciudad de Elche se partirá en dos, en cuanto a mantenimiento de zonas verdes se refiere. Y es que el Ayuntamiento externalizará el servicio que hasta ahora prestaba Parques y Jardines por el que una empresa asumirá todas las zonas que se salen del núcleo histórico por seis millones de euros al año.

La junta de gobierno aprobó este jueves el expediente para licitar el servicio con el que se espera liberar a las brigadas municipales para que centren sus esfuerzos en los espacios de la zona Unesco, como podrían ser todos los huertos históricos como el Parque Municipal. Con ello el Ayuntamiento espera evitar el abono de horas extra que hasta la fecha es recurrente para que Parques y Jardines cubra las necesidades de la ciudad, con lo que la intención es que la futura empresa, que tendría disponibilidad de 24 horas, asuma una gran carga de labores de desbroce o riego.

"65 trabajadores para 120 hectáreas es inviable"

Así lo expuso este jueves el alcalde, Pablo Ruz, que defendió este modelo en base a la magnitud del término municipal. "Somos de los pocos municipios de España sin externalizar este servicio". El regidor señaló que actualmente es inviable que haya apenas 65 trabajadores municipales para cubrir el arreglo de zonas ajardinadas y huertos a lo largo de más de 320 kilómetros, que es la extensión de la ciudad y las pedanías, lo que según el Ejecutivo local se traduce en unas 120 hectáreas de espacios verdes.

El equipo de gobierno estima que con esta contratación se incorporarían unos 70 profesionales más, con lo que habría unos 140 trabajadores poniendo a punto las calles. El propósito, además, es que conforme se vaya asentando el servicio, que ya adelantan que llegará de una forma progresiva, se puedan consolidar más plazas de Parques y Jardines.

El alcalde, Pablo Ruz, explica junto al edil Claudio Guilabert, el trazado que seguirán las brigadas de Parques y Jardines / J.R.E.

Organización

Ruz indicó que la plantilla municipal estará destinada en la margen izquierda del río, lo que incluiría los huertos históricos del centro, los que están enclavados en la ruta del Palmeral así como colegios del casco histórico como el CEIP El Palmeral, Reyes Católicos o Luis Cernuda, entre otros.

La contrata, por su parte, se centrará en adecuar parques y jardines de los barrios y pedanías así como mantener las zonas ajardinadas de conexiones en el extrarradio, como podrían ser las praderas de césped natural que se plantaron junto a la EL-20 con el proyecto Elx Natura. El contrato también prevé las nuevas zonas de expansión. Eso sí, el entorno de la avenida de la Libertad en Carrús seguirá estando mantenido por la empresa Espais Verds.

Fases

El contrato será por tres años´y una inversión total de unos 18 millones de euros, con la posibilidad de prórroga por otros dos más. El primer ejercicio se consignaría una partida de 5.897.000 euros y de este montante se destinarán 982.000 euros para ejecutar un plan de choque inicial para la adquisición de material de riego y reposición de alcorques.

El segundo año la inversión superaría los 6,1 millones, de los cuáles 500.000 euros irían para actuaciones extraordinarias y el tercer año se acometería la mayor inversión, 6,5 millones, que es para cuando se espera que el servicio esté a pleno rendimiento. Este servicio no incluiría la poda de las palmeras, que actualmente lo presta otra empresa.

Previsión

Claudio Guilabert, edil de Espacios Públicos, apuntó además que se trata de un "pliego de mínimos" porque la intención es que las empresas presenten mejoras, de ahí que sume 12 puntos en el procedimiento administrativo que las mercantiles hagan una inversión extra de 100.000 euros. Aunque el servicio ya se anunció en diciembre de 2024 y entonces se marcó el propósito de que fuera una realidad en el segundo semestre de 2025, el Ejecutivo local apunta ahora al primer trimestre de 2026 para que sea una realidad.