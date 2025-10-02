El PSOE acusa a Vox de maniobrar para que no se hable de la licencia de Ruz a cuenta del exalcalde

El PSOE de Elche salió en defensa este jueves de Carlos González después de que Vox tildase de "inmoral" que el exalcalde cobre 34.000 euros como concejal en la oposición "sin haber intervenido ni en los plenos", y que por otro lado haya cobrado más de 15.000 euros por un "contrato a dedo" para asesorar a los ayuntamientos de Algueña y San Miguel de Salinas, donde gobierna el PSOE.

Por estos trabajos del socialista en calidad de abogado, la formación de los de Abascal confirmó que sus servicios jurídicos están estudiando si el procedimiento ha sido legal.

En respuesta, desde el grupo municipal socialista criticaron que estas acusaciones son infundadas y que el hablar de la vida privada del exalcalde es “una maniobra de distracción" para que no se hable de la polémica licencia de la casa de Pablo Ruz, "concedida en dos meses y diez días”.

Dedicaciones

El portavoz socialista, Héctor Díaz, reprendió que las críticas de Vox hacia el anterior regidor, primero en el pleno y después este jueves en una rueda de prensa convocada el portavoz adjunto Samuel Ruiz, pretenden "desviar el foco" de que concejales del gobierno local que también tienen una dedicación del 75% "y sí trabajan en sus negocios”.

Afearon que los socios de Ruz carguen contra un concejal de la oposición cuando el edil de Hacienda y Urbanismo, Francisco Soler, también ha vuelto a su actividad de asesor fiscal y jurídico pese a la alta capacidad de decisión que tiene dentro de la Administración local.

Sin responsabilidade ejecutivas

A este respecto, incidieron en que González no cuenta con responsabilidades ejecutivas, y que su capacidad de decisión es nula en el ámbito administrativo local, lo que no hace incompatible que pueda prestar sus servicios como letrado. Díez incluso recriminó que haya sido el edil Samuel Ruiz quien pidiera explicaciones al propio González, al grupo municipal e incluso al secretario de la ejecutiva, Alejandro Soler, "dado que el edil de Vox está pendiente de juicio oral por un delito de revelación de secretos", lamentaron.

Los socialistas sostienen que esta ofensiva es una estrategia para "tratar de aplacar al PSOE" y manifestaron que van a continuar con su trabajo de fiscalización: "No nos van a callar ni a acobardar”.

Sin valoraciones

Momentos previos a la rueda de prensa de Vox el alcalde, Pablo Ruz, declinó entrar a valorar la declaración de sus socios en el pleno del lunes. Si bien el portavoz adjunto, Samuel Ruiz, señaló que toda la información de la que dispongan la pondrán a disposición del PP si así lo solicitasen.

Ruiz afearon principalmente que el exalcalde socialista trabaje para otras administraciones mientras percibe 34.164 euros anuales de las arcas municipales ilicitanas "sin haber ejercido en más de dos años y medio labor alguna como edil" y recriminan que desde que el exalcalde está en la bancada de la oposición "no le hemos escuchado ni una sola palabra: no ha intervenido en plenos, no ha defendido ninguna moción ni ha dado una rueda de prensa", reprueban.