Bienestar Social
ReCoVa denuncia graves deficiencias en la residencia de mayores de Elche: "Usamos sábanas para secar a residentes"
La asociación critica al Consell y al Ayuntamiento por falta de licitaciones y abandono de los centros, con problemas acumulados desde hace años: "No podemos atender a los usuarios de una forma mínimamente digna"
La asociación ReCoVa -Residencias Dignas de la Comunitat Valenciana-, ha denunciado públicamente que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Elche están “relegando a los mayores que viven en residencias al último lugar de la sociedad”. Según explicó la presidenta del colectivo, Ester Pascual Asencio, son ya 28 los centros con concesión caducada y sin previsión de nuevas licitaciones, entre ellos la Residencia de Mayores de Elche.
Licitaciones caducadas y falta de personal
La asociación recuerda que el último trimestre de 2022 venció la concesión de la residencia ilicitana y que no se ha adoptado ninguna medida efectiva desde entonces. “Ya no sabemos de qué manera reclamarlas porque además este Gobierno valenciano ni se reúne con los sindicatos ni con los familiares. No dan la cara”, apuntó ReCoVa.
En este contexto, Pascual denunció que se ha producido “una desbandada increíble de personal en las residencias con concesión caducada”, lo que ha provocado un verano “horrible, sin enfermeros ni auxiliares”. Muchos trabajadores han optado por bajas voluntarias, lo que “supone que estas residencias no tienen capacidad de dar una atención mínimamente digna”.
Deficiencias en la residencia ilicitana
La carta remitida a INFORMACIÓN recoge una larga lista de carencias en la residencia de Elche: errores en la medicación, falta de higiene, trato negligente hacia los residentes, problemas en la alimentación, pérdida de pertenencias, jardín sin mantenimiento, persianas rotas y ausencia de toallas, hasta el punto de que el 20 de septiembre auxiliares tuvieron que secar a residentes con sábanas.
La asociación denuncia también un caso ocurrido este verano, cuando un residente accedió a la azotea porque se dejó abierta la puerta, y “si no llega a ser por un ciudadano que pasaba, podría haberse precipitado desde esa altura y perder la vida”.
Además, se critica que algunos auxiliares “se ponen a realizar bailes de ‘perreo’ delante de los residentes grabándose con el móvil y subiéndolos a su estado de WhatsApp”, incluyendo imágenes de los internos sin consentimiento, lo que supone un grave incumplimiento de la normativa de Protección de Datos.
Críticas a la gestión y al director
La asociación acusa al actual director del centro de no estar “a la altura del cargo”. Denuncian que conformó el Consejo de Centro “a dedo”, sin respetar la normativa que exige elecciones libres y directas con candidaturas y votaciones explícitas.
También afean detalles como el uso de ropa de cama de la Generalitat para cubrir su motocicleta dentro del centro: “¿Acaso no sabe que no puede usar el material de ropa de cama del centro para su uso personal? Esta residencia es un cortijo. Nadie está al mando. Nadie coordina nada. Es un desastre”, añade la nota.
Reclaman la dimisión de responsables políticos
En su comunicado, ReCoVa recuerda que el 1 de octubre se celebró el Día Internacional de las Personas Mayores y aprovecha para insistir en que ni el gobierno autonómico ni el local “están a la altura en la gestión de las necesidades de las personas mayores que viven en residencias”.
La asociación concluye exigiendo que “estos políticos deben marcharse. Unos políticos que discriminan a este colectivo no pueden seguir en el cargo”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Declarada la alerta naranja en Elche a partir de las 21 horas por precipitaciones
- Apuñalado en Elche en una reyerta entre marroquíes y sudamericanos
- La licencia de obras de la casa del alcalde de Elche marca un punto de inflexión
- Un guardia civil pierde su condición por filtrar investigaciones a delincuentes
- La tormenta en Elche deja varias ratas muertas en el cauce y quejas por agua y barro en la carretera de Santa Pola
- Vox ve 'inmoral' que Carlos González cobre el 75 % del sueldo en Elche mientras asesora a municipios del PSOE
- Denuncia censura en las redes de la Policía Local de Elche tras criticar a un agente condenado por malos tratos
- De la fiesta de las hamburguesas en Crevillent a animar a los mayores de la residencia