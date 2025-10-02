ReCoVa denuncia graves deficiencias en la residencia de mayores de Elche: "Usamos sábanas para secar a residentes"

La asociación ReCoVa -Residencias Dignas de la Comunitat Valenciana-, ha denunciado públicamente que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Elche están “relegando a los mayores que viven en residencias al último lugar de la sociedad”. Según explicó la presidenta del colectivo, Ester Pascual Asencio, son ya 28 los centros con concesión caducada y sin previsión de nuevas licitaciones, entre ellos la Residencia de Mayores de Elche.

Licitaciones caducadas y falta de personal

La asociación recuerda que el último trimestre de 2022 venció la concesión de la residencia ilicitana y que no se ha adoptado ninguna medida efectiva desde entonces. “Ya no sabemos de qué manera reclamarlas porque además este Gobierno valenciano ni se reúne con los sindicatos ni con los familiares. No dan la cara”, apuntó ReCoVa.

En este contexto, Pascual denunció que se ha producido “una desbandada increíble de personal en las residencias con concesión caducada”, lo que ha provocado un verano “horrible, sin enfermeros ni auxiliares”. Muchos trabajadores han optado por bajas voluntarias, lo que “supone que estas residencias no tienen capacidad de dar una atención mínimamente digna”.

Protesta de enero de los trabajadores de la residencia de mayores de Elche / Áxel Álvarez

Deficiencias en la residencia ilicitana

La carta remitida a INFORMACIÓN recoge una larga lista de carencias en la residencia de Elche: errores en la medicación, falta de higiene, trato negligente hacia los residentes, problemas en la alimentación, pérdida de pertenencias, jardín sin mantenimiento, persianas rotas y ausencia de toallas, hasta el punto de que el 20 de septiembre auxiliares tuvieron que secar a residentes con sábanas.

La asociación denuncia también un caso ocurrido este verano, cuando un residente accedió a la azotea porque se dejó abierta la puerta, y “si no llega a ser por un ciudadano que pasaba, podría haberse precipitado desde esa altura y perder la vida”.

Además, se critica que algunos auxiliares “se ponen a realizar bailes de ‘perreo’ delante de los residentes grabándose con el móvil y subiéndolos a su estado de WhatsApp”, incluyendo imágenes de los internos sin consentimiento, lo que supone un grave incumplimiento de la normativa de Protección de Datos.

Críticas a la gestión y al director

La asociación acusa al actual director del centro de no estar “a la altura del cargo”. Denuncian que conformó el Consejo de Centro “a dedo”, sin respetar la normativa que exige elecciones libres y directas con candidaturas y votaciones explícitas.

También afean detalles como el uso de ropa de cama de la Generalitat para cubrir su motocicleta dentro del centro: “¿Acaso no sabe que no puede usar el material de ropa de cama del centro para su uso personal? Esta residencia es un cortijo. Nadie está al mando. Nadie coordina nada. Es un desastre”, añade la nota.

Foto de la moto tapada con una sábada del centro de mayores de Elche, según denuncian desde la asociación / INFORMACIÓN

Reclaman la dimisión de responsables políticos

En su comunicado, ReCoVa recuerda que el 1 de octubre se celebró el Día Internacional de las Personas Mayores y aprovecha para insistir en que ni el gobierno autonómico ni el local “están a la altura en la gestión de las necesidades de las personas mayores que viven en residencias”.

La asociación concluye exigiendo que “estos políticos deben marcharse. Unos políticos que discriminan a este colectivo no pueden seguir en el cargo”.