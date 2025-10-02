La Policía Local de Santa Pola exige en el día de su patrón que se limpie la memoria de los absueltos en el caso uniformes

Un acto que pasó de la conmemoración a la reivindicación. La Policía Local de Santa Pola celebró este jueves el día de sus patrones, los Santos Ángeles Custodios con una demanda clara: que se restituya el honor de los absueltos en el caso uniformes, una pretensión que fue admitida por la alcaldesa, Loreto Serrano.

Durante el encuentro institucional incluso el jefe del cuerpo de seguridad municipal, José Miguel Zaragoza, demandó qe se limpie la memoria de Pascual Linares Amorós, agente que falleció durante el proceso judicial por el que al igual que otros compañeros resultaron inocentes.

Dana

La concejala de Policía y Seguridad Ciudadana, Ana Blasco, destacó en su discurso el orgullo que sentía por todos los policías que desde el minuto uno se brindaron a ofrecer ayuda a los afectados por la Dana de Valencia, agradecimiento que hizo extensivo “a todas las empresas, asociaciones y ciudadanos que se volcaron en la colaboración para ayudar a la población afectada”.

Apagón

También recordó el apagón del 28 de abril, “otro momento de gran dificultad y de incertidumbre”, en el que “se consiguió llevar la tranquilidad en nuestras calles, la seguridad gracias a la Policía Local” y el trabajo comprometido incluso fuera de sus funciones por parte de funcionarios municipales, Policía y Guardia Civil.

35 años de servicio

La intervención del comisario jefe José Miguel Zaragoza protagonizó la celebración, y más en una jornada en la que se le entregó una medalla por sus 35 años de servicio en el cuerpo, distinción que dedicó a su esposa, “y por extensión a las mujeres, maridos, familiares de todos los servidores públicos que nos debemos a los ciudadanos aunque en casa nos necesiten”.

Recordó “el juramento de conciencia, honor, lealtad y fidelidad que hacen todos los agentes al tomar posesión, son valores supremos, no entiendo esta profesión si no es así”.

Emoción

Zaragoza se emocionó visiblemente recordando a Pascual Linares Amorós como “ejemplo de entrega absoluta y que tuvo que ver cómo en los últimos años de su vida personal y profesional se vio abocado a una situación que nunca debía haber vivido”, en referencia a las acusaciones que sobre él se hicieron y que la Justicia declaró falsas: “nunca debió de formar parte de esta causa”, recordó en base a la sentencia.

El jefe de la Policía Local de Santa Pola, José Miguel Zaragoza, saluda al equipo de gobierno / INFORMACIÓN

Moción

En este sentido, pidió a la primera edil y a toda la corporación municipal que se restituya su honor con una moción que refleje este fragmento de la sentencia para que Pascual Linares Amorós no figure en la historia de la Policía Local "como algunos pretendieron”.

Serrano (PP) aceptó la propuesta de Zaragoza y se comprometió a restituir el honor de Linares, y no solo el suyo sino también del resto de agentes que se vieron envueltos en el proceso judicial y fueron declarados inocentes: “las envidias, los celos y la mala fe de las malas personas son las que nos han llevado a esta situación”, criticó el jefe de la Policía Local.

En su discurso, la alcaldesa quiso felicitar a todos los agentes reconocidos en este acto y valorar el espíritu de servicio público de la Policía Local.

Virgen de Loreto

La jornada comenzó, como es tradicional, con una misa en la capilla de la Virgen de Loreto oficiada por el párroco Lucas Galvañ. Posteriormente el Cuerpo de la Policía Local se dispuso en formación castrense en el Patio de Armas del Castillo Fortaleza para rendir homenaje póstumo a la memoria de sus compañeros fallecidos, tras lo cual la alcaldesa Loreto Serrano y el jefe de la Policía, José Miguel Zaragoza, pasaron revista a la formación. Tras el responso leído por el párroco, sonaron los acordes de la canción “La muerte no es el final” y del Himno de España.

Baluarte del Duque

A continuación, los asistentes se desplazaron hasta el Baluarte del Duque para iniciar el acto institucional que comenzó con la entrega de reconocimientos por años de servicio, protagonizado por los funcionarios David Choque Pastor, Luis Francisco Sánchez Jiménez, Roberto Martínez García y Rita María Marina Benlloch (20 años), María Dulcinea Bonmatí Pastor e Inmaculada Pérez Rosa (25 años), Luis Ángel Marcos García (30 años), Jacinto López Martínez, Andrés Bonmatí Alcántara y José Miguel Zaragoza Fernández (35 años).

Jubilación

El siguiente homenaje fue a los agentes que, después de más de 37 años en el Cuerpo, llegan este año a su jubilación. Vicente Soler Bonmatí, Antonio Irles Filiu y Tomás Espinosa Baeza recibieron un diploma de jubilación y su carnet profesional como policías jubilados. Además, sus fotografías se van a colocar en el Muro de Honor de la Policía Local de Santa Pola.

Homenaje póstumo

Uno de los momentos más emotivos del día fue el recuerdo póstumo a Leonardo Lafuente Botella, uno de los agentes de la vieja escuela más queridos y que nos dejó el pasado mes de agosto. Se recordó su trayectoria a través de un vídeo y su esposa recibió el cariño de todos sus compañeros en forma de un ramo de flores.

Menciones especiales

El ciudadano Yosef Boubak El Mimouni recibió un reconocimiento público por el servicio prestado el 9 de agosto en cuya desinteresada y valiente actuación fue testigo del robo de un móvil a un menor de edad, persiguió al ladrón y lo retuvo hasta la llegada de los agentes, facilitando su detención.

También se valoró el trabajo desinteresado de Tomás Francisco López Pérez “Pereta” quien, tras su jubilación, desempeña una voluntaria y meritoria labor manteniendo y reparando las bicicletas, karts y ciclomotores en el Parque Infantil de Tráfico, dando continuidad a la que fue su profesión de toda la vida. Se propondrá al pleno municipal la colocación de una placa con su nombre para denominar el taller de bicicletas del parque, que curiosamente lleva el nombre de su padre desde los años 90.

Felicitaciones

Se reconoció los servicios realizados por agentes de la Policía Local en el último año, que tuvieron una especial trascendencia o repercusión social. El primero de ellos fue para María Dulcinea Bonmatí Pastor y Roberto Martínez García, quienes el 19 de agosto, estando fuera de servicio, actuaron con presteza para detener a una persona que vendía drogas en la calle María López.

El agente Andrés Bonmatí Alcántara, encontrándose también fuera de servicio el 11 de julio, detuvo a un individuo que habría roto la ventanilla de un vehículo e intentaba sustraer objetos de su interior.

Los agentes Jordi Amorós Torró, Javier Pomares Oliver y Jordi Torrents Verdú localizaron el 8 de febrero e identificaron a tres personas sospechosas de robos en interior de vehículos, procediendo a su detención y al esclarecimiento de cuatro delitos.

Apuñalamiento

Como reconocimiento por el servicio prestado el 6 de noviembre de 2024 en la avenida de Noruega, también se destacó a los agentes Francisco Javier Sánchez Ripoll y Francisco Antonio Ruiz Canals, quienes atendieron un aviso sobre una persona malherida por apuñalamiento y pudieron salvar su vida gracias a la rápida intervención, ya que uno de los cortes perforó su arteria femoral. Aplicando un torniquete y presionando fuertemente para contener la hemorragia pudieron mantenerlo con vida hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Por último, los agentes José Miguel Zaragoza Fernández, Jorge de la Chica Blasco y Rita María Marina Benlloch recibieron el 6 de julio aviso de un intento de suicidio en la calle del Mar, donde se encontraba una persona en la cornisa del balcón de un tercer piso con una soga alrededor de su cuello. Tras conversar desde el balcón contiguo, pudieron calmar a esta persona e ir poco a poco ganándose su confianza hasta inmovilizarla tras un fuerte forcejeo.

Condecoración

Se destacó dos actuaciones que, por su alto valor policial, social y humano, han sido remitidas al pleno del Ayuntamiento para la apertura de expediente para condecoración por la Generalitat Valenciana.

En primer lugar, a los agentes Dulcinea Bonmatí Pastor, Roberto Martínez García, Joel Martínez Martínez y Manuel Ibáñez Prado, quienes el 7 de julio salvaron la vida de una persona que se encontraba en el suelo sin sentido en la calle Palencia. Sus maniobras de reanimación cardiopulmonar y la utilización del desfibrilador pudieron mantenerle con vida hasta la llegada de la unidad SAMU, consiguiendo recuperar el pulso y la respiración.

También a los agentes Jordi Amorós Torró y Javier Pomares Oliver por el conjunto de actuaciones llevadas a cabo por ambos durante el último año y que reflejan el esfuerzo, la constancia, la disciplina, la especial dedicación y el compromiso demostrado en el ejercicio de sus funciones.

Primer perro policía

El 2 de julio falleció Manick, el primer perro de la Policía Local de Santa Pola adiestrado en materia de detección y localización de sustancias estupefacientes y que abrió el paso a otros canes en la unidad canina: Strong y en la actualidad Indio y Nero.

Reconocimiento a la labor de los perros policía en Santa Pola / INFORMACIÓN

Tras proyectarse un vídeo de la trayectoria de Manick desde que en marzo de 2013 fuese donado por el oficial de la unidad canina de la Policía Local de Alicante, Sergio Melgares Blanco, se descubrió el reconocimiento a la gran labor realizada.

Se trata de un mural que repasa gráficamente su historia y la del servicio canino, y que será colocado en el interior de las dependencias policiales. Fue la alcaldesa quien descubrió el mural que fue portado por los agentes de la unidad canina Roberto Martínez García, Manuel Ibáñez Prado y José Antonio Albarracín Belda.

También se otorgó a Manick el pin de plata del Ayuntamiento de Santa Pola en reconocimiento al trabajo realizado por un compañero más y buque insignia de una unidad canina que tantos beneficios está aportando a la seguridad de la villa.