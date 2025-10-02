Vox lleva a sus abogados si el asesoramiento del exalcalde de Elche Carlos González a otros municipios es legal

Dos dias después de que Vox tildara en el pleno de "inmoral" el comportamiento del ex alcalde de Elche Carlos González por ofrecer como abogado asesoramiento a otros municipios, mientras cobra del Ayuntamiento como concejal, la formación en el gobierno anunció este viernes que los servicios jurídicos del partido están estudiando cualquier supuesta irregularidad que pudiera haber por estos trabajos del socialista a otros ayuntamientos gobernados por el PSOE.

"Maniobra de distracción"

Los socialistas no tardaron en salir al paso de las acusaciones para definir estas declaraciones como “una maniobra de distracción para que no se hable de la licencia de Pablo Ruz, concedida en dos meses y diez días”. El portavoz Héctor Díez defendió que Carlos González como miembro de la oposición en el Ayuntamiento, "no cuenta con responsabilidades ejecutivas, y su capacidad de decisión es nula en el ámbito administrativo local”.

Asimismo, Díez incluso criticó que Samuel Ruiz sea quien pida explicaciones a González y al Grupo Municipal Socialista, "dado que el edil de Vox está pendiente de juicio oral por un delito de revelación de secretos", criticaron.

Si bien, desde Vox afean que el exalcalde socialista perciba 34.164 euros anuales de las arcas municipales ilicitanas "sin haber ejercido en más de dos años y medio labor alguna como edil" y recriminan que desde que González está en la bancada de la oposición "no le hemos escuchado ni una sola palabra: no ha intervenido en plenos, no ha defendido ninguna moción ni ha dado una rueda de prensa", reprueban.

¿Legítimo y ético?

Por ello desde el partido de los de Abascal consideran imprescindible que el PSOE, y preguntándole directamente al secretario Alejandro Soler, que se pronuncie de manera clara sobre si avala esta situación y si considera legítimo y ético que su exalcalde mantenga varios sueldos públicos a costa de diferentes administraciones controladas por su partido "y sin que se les caiga la cara de vergüenza". Desde Vox se hicieron esta pregunta momentos antes de que los socialistas replicasen con un comunicado de prensa.

Desde Vox manifiestan que hay contratos adjudicados a dedo en ayuntamientos gobernados por el PSOE, como el de Algueña, con un contrato de asistencia técnica integral y de seguros por valor de 11.616 euros y otro contrato adicional por 1.694 euros, una cifra que desde Vox ven excesiva para un municipio de apenas 1.300 habitantes.

Además, indican que hay otro contrato de González con el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas por valor de 3.600 euros, con lo que le piden explicaciones a los socialistas después de que la oposición, como el portavoz adjunto de Vox expuso, hayan cuestionado que concejales en el gobierno con dedicación, como Aurora Rodil o el propio Samuel Ruiz, compaginen esta función pública con sus trabajos.

Anecdóticamente, Ruiz hacía estas declaraciones desde la Plaça de Baix mientras pasaban justo por su lado Soler y gran parte de los ediles socialistas, sin la presencia de González, para acudir al acto por el patrón de la Policía Nacional.

Sin valoraciones

Momentos previos a la rueda de prensa el alcalde, Pablo Ruz, declinó entrar a valorar la declaración de sus socios en el pleno. Si bien el portavoz adjunto, Samuel Ruiz, señaló que toda la información de la que dispongan la pondrán a disposición del PP si así lo solicitasen.