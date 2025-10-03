Caravanas Cruz, cinco décadas de pasión y liderazgo en el turismo itinerante

En el mundo del caravaning en España, pocos nombres tienen el peso y la historia de Caravanas Cruz. Lo que empezó hace casi 50 años como un pequeño sueño, ha crecido hasta convertirse en un símbolo del sector, una empresa familiar que se basa en la pasión por el turismo itinerante y en un servicio excepcional.

Este relato no es solo sobre una empresa; es la historia de un pionero, José Cruz, quien supo vislumbrar el potencial de un estilo de vida que hoy disfrutan miles de familias. Todo comenzó en 1976, en un momento en que el turismo de camping apenas comenzaba a ganar terreno. José Cruz fundó Automociones Cruz, un negocio dedicado a la compra-venta de automóviles y a la distribución de las primeras caravanas en el país.

Solo dos años más tarde, en 1978, la compañía se renombró como Caravanas Cruz, un cambio significativo que marcó el inicio de su especialización en un sector que, con su visión, ayudó a forjar y a profesionalizar. Caravanas Cruz se convirtió en la primera empresa del Levante español dedicada a este ámbito, y una de las escasas pioneras a nivel nacional.

Las instalaciones originales de 4.000 metros cuadrados, que eran bastante grandes para la época, han evolucionado hasta convertirse en un imponente complejo de 16.000 metros cuadrados. Este crecimiento no solo se ha reflejado en el tamaño, sino también en la variedad de servicios ofrecidos. Dentro de sus modernas instalaciones, la compañía cuenta con un taller especializado para la instalación y reparación de todo tipo de vehículos recreativos, asegurando que la aventura no termine con la compra.

José Cruz, gerente de Caravanas Cruz, y su hijo José Antonio Cruz, director comercial, asistieron a la celebración del 60 aniversario de la marca eslovena Adria. / Ziga Zivulovic jr.

Además, su boutique de accesorios, situada entre las más grandes de España, abarca 1.000 metros cuadrados de exposición, ofreciendo a los entusiastas del caravaning más de 10.000 productos, desde los más básicos hasta los más especializados.

La trayectoria de Caravanas Cruz ha estado marcada por un reconocimiento constante. Su profesionalismo y éxito han ganado el respeto del sector y numerosos premios. Un momento destacado fue cuando en 1988 recibió la Medalla de Oro de Adria, una prestigiosa marca eslovena de caravanas, gracias a que fue la empresa que más unidades de esta marca vendió en España ese año. Esto es una clara muestra de su liderazgo en el mercado.

Más recientemente, la relación especial y de confianza con Adria se evidenció cuando José Cruz fue el único distribuidor de toda Europa invitado a la celebración del 60 aniversario de la marca en Novo Mesto. Para él, fue un honor inmenso, sintiéndose «muy afortunado y querido» por una de las compañías más relevantes del mundo del caravaning.

A estos reconocimientos se suma ahora un nuevo hito: Caravanas Cruz ha sido galardonada con el Premio al Desarrollo y Promoción del Turismo Itinerante en la primera edición de los Premios Turismo, organizados por INFORMACIÓN y Prensa Ibérica. La distinción, entregada en la gala celebrada a bordo de MSC Cruceros, supone un espaldarazo a su papel como motor de referencia en la expansión y consolidación del caravaning en España.

Impulsores de la cultura del caravaning

Pero la visión de José Cruz no se limitó a Caravanas Cruz. En 1990, dio un paso más allá creando el Grupo Cruz. Este holding ahora integra tres empresas: Caravanas Cruz, CIM y Certamen Caravaning. Esta última organiza Caravaning Alicante, una feria del sector que se ha convertido en la segunda más importante de España, solo superada por el Salón Internacional del Caravaning de Barcelona.

Caravaning Alicante, que ya ha celebrado su 33ª edición y se alista para la 34ª, se ha transformado en un lugar de encuentro anual para las marcas más reconocidas del sector, que aprovechan este espacio para mostrar sus novedades y conectarse con un público cada vez más amplio. El creciente interés por el turismo itinerante ha llevado a la expansión de la feria, que ha tenido que aumentar su espacio expositivo para dar cabida a más visitantes y expositores, ocupando el pabellón 2 y parte del pabellón 1 de Ifa, Fira Alacant en su última edición.

Caravanas Cruz ofrece una variada selección de vehículos. / INFORMACIÓN

Detrás de cada logro, hay una ética empresarial firme. La máxima de Caravanas Cruz siempre ha sido ofrecer el mejor servicio postventa. Para José Cruz y su equipo, la venta de un vehículo no es el final, sino el inicio de una relación que garantiza al cliente una experiencia excepcional durante el uso de su vehículo. Esta filosofía centrada en el cliente y en la calidad del servicio ha sido fundamental para construir una reputación de confianza y lealtad a lo largo de los años.

Caravanas Cruz ofrece una variada selección de vehículos, que incluye desde caravanas y autocaravanas hasta campers. No obstante, su labor trasciende el simple comercio; son verdaderos impulsores de la cultura del caravaning, un modo de viajar que representa la libertad, la aventura y una conexión profunda con la naturaleza.

La pasión que sienten por este estilo de vida, es la auténtica fuerza que impulsa cada uno de sus proyectos. A lo largo de cinco décadas, esta pasión ha llevado a Caravanas Cruz a estar a la cabeza del sector y, sin duda, seguirá siendo el motor de su futuro ya que el relevo generacional está garantizado.