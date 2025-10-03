El CEU implantará en Elche un innovador grado en Business Intelligence

La Universidad CEU Cardenal Herrera implantará en su campus de Elche un nuevo grado en Business Intelligence, una titulación aprobada recientemente por la Agencia Valenciana de Evaluación de la Calidad (AVAP) para esta institución y que se impartirá también en Valencia. Así lo confirmó este viernes el rector de la institución, Higinio Marín Pedreño, durante el acto de inauguración oficial del curso 2025-2026. “Esta titulación acaba de ser aprobada por la AVAP y nuestra solicitud era para su implantación, ya veremos si el curso que viene o el siguiente, en los campus de Valencia y de Elche”, anunció.

El rector defendió que este grado sitúa a Elche en una posición de vanguardia académica al formar a especialistas en el análisis, la minería y la visualización de datos. Se trata de un perfil cada vez más demandado por empresas de sectores como las finanzas, la salud, el comercio electrónico o la consultoría, que buscan profesionales capaces de convertir la información en valor estratégico. “Ese grado también se implementará, aunque todavía no podemos precisar cuándo”, matizó.

El rector del CEU, en el centro de la imagen, destaca la apuesta que ha hecho su universidad por Elche / Matías Segarra

En la web del CEU se explica que el grado en Business Intelligence (BI) forma a profesionales capaces de recopilar, analizar y transformar grandes volúmenes de datos en información útil para la toma de decisiones estratégicas. La inteligencia de negocios no se limita al análisis, sino que abarca desde la minería de datos hasta la visualización y creación de informes, convirtiéndose en una herramienta clave para la transformación digital de las empresas.

Los titulados en esta disciplina aprenden a manejar herramientas como Power BI, Tableau, QlikView, SAPBI o MicroStrategy, entre otras, que permiten crear cuadros de mando y modelos predictivos. Con ellas se optimizan procesos internos y se anticipan tendencias, favoreciendo que las organizaciones sean más ágiles, eficientes y competitivas.

Las salidas profesionales son amplias y abarcan prácticamente todos los sectores: finanzas, comercio electrónico, marketing, salud, consultoría o industria. Entre los puestos más habituales se encuentran el de analista de datos, consultor BI, especialista en visualización, desarrollador de soluciones BI o responsable de proyectos de analítica.

Acto inaugural del nuevo curso de la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Elche / Matías Segarra

Un campus con tres sedes en el corazón de la ciudad

Más allá de esta novedad académica, el rector destacó la ampliación física del campus universitario en Elche. El CEU ha abierto ya su nueva sede, tras la rehabilitación integral del histórico edificio Capitolio, y que se suma a las otras dos sedes ya en funcionamiento. “Inauguramos la tercera sede de nuestra universidad con una restauración modélica y que hace un aporte de valor significativo para la ciudad”, afirmó Marín.

El inmueble, ubicado en pleno centro histórico ilicitano, se convierte en un nuevo espacio docente con “las últimas tecnologías y las mejores condiciones para el ejercicio de la docencia, manteniendo el valor patrimonial y simbólico que tenía para la ciudad”. Con esta tercera sede, explicó el rector, el CEU configura un área universitaria integrada en el centro urbano que da forma a un campus de proximidad.

El rector del CEU atiende a los medios de comunicación este viernes antes del acto inaugural del curso / Matías Segarra

El edificio Capitolio está ya operativo desde septiembre para el uso académico, aunque todavía quedan pendientes pequeños remates. “Falta solo el módulo del ámbito de la escalera, la primera planta y la segunda que la ocupan la sala de profesores y una cafetería, que tienen que estar acabadas para finales de noviembre porque el día 5 de diciembre tendrá lugar la inauguración oficial con el conjunto del edificio”, detalló.

Impacto en la ciudad y perfil internacional del alumnado

Marín resaltó que miles de estudiantes y profesores transitarán a diario entre los tres edificios, generando un efecto positivo en la vida urbana. “Centenares, miles de estudiantes… también decenas de profesores las transitarán a diario enriqueciendo la vida de la ciudad y también movilizando e impulsando la vida comercial, la restauración y, en general, haciendo un aporte muy cualificado de vecindad, de convivencia, de vida ciudadana”, expresó.

El rector recordó además el carácter marcadamente internacional del CEU. “Casi un 30%, casi uno de cada tres estudiantes son internacionales y eso nos pone en el mapa universitario, no solo en términos regionales o nacionales, a nuestra ciudad, sino que la pone en el mapa en términos internacionales”, aseguró. Según los datos de la institución, en el conjunto de la universidad —que suma 11.000 estudiantes— el 33% procede del extranjero. En Elche, con 2.100 alumnos, se mantiene una proporción similar, siendo Francia e Italia los principales países de origen, además de seis países hispanoamericanos.

Nueva oferta en Psicología y más posgrados

El CEU también estrena este curso el grado en Psicología en la sede de Carmelitas, con 75 plazas que han sido cubiertas en su totalidad. “Estamos muy contentos por la respuesta a nuestra oferta”, declaró Marín, quien añadió que el traslado de este grado al edificio Capitolio será “inminente”.

La apertura del nuevo curso en el CEU, este viernes por la mañana / Matías Segarra

El rector recordó que la oferta universitaria se complementa con programas de posgrado diseñados en colaboración con la Cámara de Comercio de Alicante, lo que enriquece aún más el abanico académico. “Con este nuevo grado y con las actividades de posgrado que tenemos convenidas y programadas con la Cámara, realmente la oferta universitaria tanto de grado como de posgrado se enriquece también en este año”, indicó.

Por último, Marín quiso subrayar la naturaleza y filosofía del CEU. “Es una universidad privada sin ánimo de lucro. El CEU está regido por una fundación sin ánimo de lucro. No hay reparto de beneficios, no hay inversores”, puntualizó. En este sentido, destacó que “el único retorno económico que produce la universidad son los salarios de sus empleados y proveedores”, lo que permite un nivel de reinversión muy alto en profesorado, infraestructuras y servicios.

El rector concluyó recordando que el CEU forma parte del mayor grupo educativo privado del país, con presencia en Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, y defendió la vocación de permanencia en Elche. “Esta ciudad tiene suerte de figurar en esa lista de grandes ciudades de nuestro país que cuentan con esta iniciativa”, finalizó.