Compromís denuncia demoras indignas en los centros de salud del Baix Vinalopó

Compromís ha presentado este viernes en Elche su campaña IM-PACIENTES con la que quiere denunciar las demoras producidas en la demanda de citas y contrastar los datos oficiales ofrecidos por el gobierno de Carlos Mazón, los cuales superan en mucho la recomendación médica de tratar a los pacientes de Medicina Familiar en menos de dos días desde la solicitud de cita. “Los datos oficiales nos muestran que en la sanidad pública valenciana tenemos 879 centros de atención primaria (282 centros de salud y 597 centros auxiliares). En 487, la demora media (el tiempo que tardan al darte cita con el médico o médica de cabecera) está por encima de los dos días que recomiendan las sociedades científicas. De estas, 119 tardan más de una semana”, explicó el portavoz sanitario de Compromís, Carles Esteve, junto a la portavoz adjunta a Las Cortes, Aitana Mas, y la portavoz de Compromís al Ayuntamiento de Elche, Esther Díez.

En la provincia “de los 269 centros, 178 no cumplen con la recomendación de menos de dos días. Solo cumple 1 de cada 3. Y 30 de ellos dan cita en más de una semana. La media de espera es de 8,8 días”, explicó el diputado. Sobre la comarca del Baix Vinalopó, Esteve dijo que la gran mayoría de los centros de las dos áreas sanitarias no cumplen el consejo profesional a la hora de atender los usuarios y usuarias en Medicina Familiar, si bien las citas de Pediatría Atención Primària se mantienen dentro del periodo de dos días.

En el caso del área concertada del Hospital del Vinalopó cinco centros superan en más de una semana la atención médica. Son los casos del centro de salud Elche-Sapena, con 13,18 días de retraso; 8,67 días en el centro auxiliar Dr. Alberto García; 7,54 días en el centro de salud Elche-EL Toscar; 7,38 días en el centro de salud de Crevillent; y 6,99 días en el centro de salud de Aspe. En la parte pública, solo dos centros superan oficialmente la semana de demora, el de San Fermí (8,75 días) y el de Santa Pola (10,41 días), aunque otros cinco centros tardan prácticamente seis días en dar reservar cita.

Página web

El diputado señaló que la coalición valencianista ha habilitado una página web compromís.net/impacientes/ para que los usuarios y usuarias de la sanidad pública colaboren a la hora de averiguar la realidad de unos datos que “a pesar de ser malos, esconden una realidad peor todavía. Pedir cita en el centro de salud cada vez es más problemático y encontramos casos donde se puede tardar en ver en tu médico o médica de cabecera más de tres semanas”.

“La demora acaba haciendo que muchas personas vayan directamente a las urgencias de los hospitales, saturando unos servicios que están dimensionados para otra función. Esto pasa especialmente en las zonas más turísticas durante los meses de verano cuando la presión asistencial crece desmesuradamente al mismo tiempo que la cobertura de las bajas del personal y sus vacaciones es cada vez menor”, añadió Esteve.

Realidad "aún peor"

La portavoz municipal añadió que “la gente nos informa que la realidad es mucho peor. En el centro de Altabix están dando citas hasta 21 días; en el Arrabal 18; 11 en Torrellano; 12, en la Hoya (...). Es vergonzoso que el alcalde, Pablo Ruz, no haya reivindicado a Sanidad una solución urgente para las citas en nuestros centros de salud, una realidad que está impactando de manera directa en la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas a alargar los procesos de recuperación, retrasar los diagnósticos, empeorar las enfermedades y aumentar las complicaciones. La actitud de Pablo Ruz se suma a su silencio ante los recortes de personal en verano, a su renuncia en la construcción del centro de salud de Torrellano y, por supuesto, a perpetuar la privatización del Hospital del Vinalopó, además de su negativa a desplegar propuestas de antitabaquismo’”, acusó Díez.

Aitana Mas, portavoz adjunta de Compromís a Les Corts y usuaria del departamento Elx-Crevillent ha denunciado que “es evidente que el PP está haciendo una degradación programada de la sanidad pública para favorecer los ingresos de la privada. La mayoría de la gente acaba pagando, quién puede, un seguro privado por la demora en la primaria y las pruebas diagnósticas”.

Política responsable

Mas dijo que la ciudadanía espera que los políticos hagan una política responsable hacia el bien común y ha criticado la política de marketing fiscal del PP: “Lo que espera un paciente que se siente vulnerable es que su gobierno le ayude. Cuando el gobierno de Mazón instaura discursos contra los impuestos, no pensamos en que nuestra sanidad come de esos impuestos para poder tratarnos lo más rápido posible. Antes de la rueda de prensa he intentado pedir cita con el médico de cabecera y me han dado para el 21 de octubre en el centro de salud de Crevillent. ¿Qué ocurre? Al final una persona piensa ¿por qué estoy pagando impuestos si están quitándome derechos?. Es una perversidad que quiere inculcar el Partido Popular que consiste en que la gente acabe en una clínica privada”.

La diputada criticó además la política de incentivos prevista por el gobierno de Mazón, que contempla pagas extras al personal médico que más ahorro en recetas farmacológicas o que más pacientes asuma: “La estrategia del Partido Popular es clara: ya no vamos a privatizar ningún hospital sino que lo que vamos a hacer es privatizar la atención de los públicos”, expresó Mas, paciente del Hospital Vinalopó, el único hospital público valenciano que queda en manos privadas.