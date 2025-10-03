La edil de Jardines rechaza las críticas de los vecinos de Santa Pola del Este y asegura que se actúa casi a diario

La concejala de Parques y Jardines, Urbanismo y Medio Ambiente de Santa Pola, Encarni Ramírez, ha respondido a las recientes denuncias de la Asociación de Vecinos de Santa Pola del Este (AVSPE), que esta semana hizo pública una queja por lo que consideran un “abandono municipal prolongado” en materia de conservación y mantenimiento de la zona.

Escaleras reparadas en una imagen facilitada por el gobierno municipal del Ayuntamiento de Santa Pola / INFORMACIÓN

Ramírez rechaza tajantemente esa visión y asegura que la situación no es la que describen los residentes. “El 20 de agosto se hizo un desbroce general de toda la zona y se está actuando prácticamente a diario”, afirma la edil, que además ha mostrado imágenes recientes de escaleras y jardines de Santa Pola del Este en buen estado. “Las fotos difundidas por la asociación pueden reflejar un momento puntual, pero desde luego no corresponden a la realidad actual”, insiste.

Las quejas vecinales

La Asociación lleva años trasladando sus reivindicaciones al Ayuntamiento. De hecho, recuerdan que en 2020, poco después de la entrada en funciones de la actual corporación, mantuvieron una reunión con la Alcaldía y varios concejales en la que presentaron un informe detallado de deficiencias. Según explican, se les contestó entonces que la falta de recursos municipales retrasaría las actuaciones.

Escaleras de reciente ejecución en una imagen enviada por el Ayuntamiento / INFORMACIÓN

Cinco años después, aseguran que “la zona sigue igual o peor”, con problemas que afectan al paseo peatonal, de más de 40 años, accesos a calas, mobiliario urbano, juegos infantiles y zonas verdes. Denuncian además la escasa limpieza y poda, la acumulación de basura y contenedores deteriorados, así como la falta de control en el paseo marítimo por el tránsito de bicicletas y patinetes.

La entidad reclama un plan urgente de mantenimiento integral que incluya reposición de mobiliario, mejoras en la escalinata de la Torre del Moro, eliminación de barreras arquitectónicas y mayor presencia policial en la zona.

El Ayuntamiento defiende su gestión

Frente a estas demandas, la concejala insiste en que el área de Jardines no ha dejado de actuar en Santa Pola del Este. “Se están reparando escaleras y zonas verdes de forma continua”, subraya Ramírez, quien recalca que no se puede hablar de abandono cuando hay brigadas municipales interviniendo con frecuencia.

El Ayuntamiento de Santa Pola replica a los vecinos de la asociación del Este con imágenes que aseguran sí son actuales / INFORMACIÓN

La edil asegura que el compromiso del Ayuntamiento con esta parte del litoral es “real y constante” y pide que no se difundan imágenes que, según dice, “no reflejan la situación actual”.

Mientras tanto, la asociación vecinal advertía de que, si no se producen avances tangibles con plazos definidos, reforzará sus acciones de presión por vías oficiales, mediáticas y sociales.