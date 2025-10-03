Elche recupera el lunes los plazos administrativos seis semanas después del ciberataque

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, firmó este viernes un decreto por el cual el próximo lunes, 6 de octubre, se levanta la suspensión de los plazos administrativos, medida que se adoptó el 28 de agosto, pero que se retrotraía al 25 de agosto, a consecuencia del ciberataque sufrido un día antes, el domingo 24, según rezaba aquel documento. Para recuperar los plazos administrativos ha sido necesario poner en marcha una nueva red que dará servicios a los funcionarios que se encargan de la gestión, un "ejército" de 900 trabajadores cualificados repartidos por las diversas áreas. Aún quedan 1.800 ordenadores por formatear tras el encriptado de datos al que sometió a la maquinaria municipal los "hackers" reclamando a cambio una indemnización millonaria que ni se pagó ni se conoce su cuantía.

El levantamiento de plazos afecta tanto al Ayuntamiento como a su organismo autónomo VIsitElche, tanto para los iniciados de oficio como a instancia de parte, a los que durante estas semanas ha sido imposible el acceso y, consecuentemente, su tramitación, "por causas imputables al ciberataque sufrido". Ahora bien, parte de la información de los servidores compartidos, entre el 11 de febrero y el 25 de agosto aún no se ha podido recuperar ni se sabe si se podrá lograr, para lo cual se pretendía contratar una empresa externa experta en estos problemas. El alcalde, que firma de nuevo el documento de forma electrónica, explica en el decreto que los "servicios municipales aún no se encuentran totalmente restablecidos", pese a lo cual se adopta la medida tras ir "restableciéndose de forma progresiva los sistemas y recuperándose el normal funcionamiento de los servicios municipales, encontrándose en funcionamiento desde hace algunos días tanto la sede electrónica del Ayuntamiento, con ello la posibilidad de que los ciudadanos accedan a los servicios municipales, como el gestor de expedientes". El documento aclara, como ya dijo en su momento el edil de Innovación y Contratación, Claudio Guilabert, que aunque los plazos estaban suspendidos, se ha podido operar a través de plataformas electrónicas ajenas al Ayuntamiento, "con total normalidad por no haber sido objeto del mismo".

Los plazos comenzarán a correr a partir de las 0.00 horas del día 6, lo que supone de hecho la "ampliación de los plazos no vencidos a que están sujetos los trámites, expedientes y procedimientos administrativos gestionados por el Ayuntamiento y VisitElche por el mismo tiempo que reste hasta su vencimiento". Esto supone también que se revoca el formato físico en papel y firma manuscrita y la vuelta del formato electrónico.

Villafranca, Guilabert y Brotons, en una rueda de prensa sobre la recuperación tras el ciberataque / INFORMACIÓN

OMAC

Además, también este viernes el Ayuntamiento de Elche ha restablecido el sistema de cita previa a través de la página web municipal en las Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano (OMAC) de El Altet, Altabix, Altabix Universidad y Plaza de Crevillente, que se suman así a la OMAC del centro ubicada en la calle Alfonso XII, 16 y donde el servicio ya estaba operativo. De esta forma, los ciudadanos ya pueden gestionar sus trámites en estas dependencias solicitando cita de manera cómoda y rápida. Además, el ticket presencial y las pantallas de gestión de turnos ya están activas de nuevo en la OMAC del centro, y se está trabajando para su puesta en marcha en el resto de oficinas.