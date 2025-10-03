La Generalitat promueve crear en Elche Casas Nacionales para integrar a inmigrantes hispanos en Elche

Regalo de sombreros y abanicos, música originaria de sudamericana, en directo, pero también con disyóquey, un desfile folclórico, interpretaciones de himnos si lo pide algún consulado y un concierto con al menos 30 músicos profesionales, que tocarán piezas de autores latinos, son las sorpresas que ha preparado el Ayuntamiento de Elche y la Generalitat Valenciana para la firma de un convenio de colaboración que tiene como finalidad la creación de las Casas Nacionales, que vendrían a reforzar "el sentimiento de integración de la comunidad inmigrante hispana", reza el preámbulo. La propuesta se va a hacer extensible a Alicante, Valencia y Castellón porque son los que mayor población latina concentran. Una iniciativa que se llevará efecto del 10 al 12 de octubre "respetando la diversidad cultural dentro del marco constitucional". El acuerdo servirá, se afirma, para "disipar prejuicios y posibles rechazos de la sociedad valenciana hacia su comunidad, reforzar la coordinación de las administraciones públicas con los líderes de las principales entidades latinas y, en su caso, con las delegaciones de los gobiernos democráticos de sus países de origen, así como mantener la identidad propia de la Comunitat Valenciana". Y, aunque una de las obligaciones del convenio, es darlo a conocer porque se gastarán 100.000 euros públicos, nada se ha dicho del mismo. Se pretende hacer en las Chimeneas, uno de los lugares más importante de concentración vecinal del barrio de Carrús, donde también reside una enorme población inmigrante. A día de hoy, uno de cada seis vecinos de Elche no ha nacido en España.

El Ayuntamiento de Elche, por el acuerdo, destinará 7.846 euros a este fin durante esos días de conmemoración la semana próxima, coincidiendo con la efeméride del 12 de Octubre, Día de la Fiesta Nacional, que se cita en el documento como "de la Hispanidad", denominación que le dio el periodista y ensayista Ramiro de Maeztu para hacer desaparecer la anterior acepción: el Día de la Raza, que era como se conocía hasta 1931. Hay más objetivos que pretenden con el convenio, como "mostrar a los nacionales hispanos la especial sensibilidad de las administraciones valencianas a sus raíces. La Generalitat, por su parte, destina 92.362 euros para el cumplimiento de todos los objetivos.

¿Qué actividades se van a desarrollar? En teoría, el objetivo es llevarlas a cabo en las cuatro ciudades y a las mismas horas. El día 10 habrá un pregón a las 20 horas con presencia institucional y de los principales representantes de las comunidades latinas, aunque sobre el escenario solo estarán las banderas de la Comunidad Valenciana, España y la Unión Europea, no la de estos países. El pregonero, que el Ayuntamiento de Elche no ha dado a conocer, deberá ser, dice el documento, "una persona de la comunidad hispana, sea nacional o extranjero, que tenga una especial importancia por su defensa de los derechos fundamentales y libertades del país de origen". La concejala Celia Lastra es la responsable de su designación. Destaca que a continuación habrá una apertura de las fiestas, con un disyóquey, "que reproducirá música de ritmos latinos" por espacio de dos horas.

Salsa, cumbia y merengue

Al día siguiente, 11 de octubre, se prevé una actuación de un grupo de música que interprete cualquiera de estos géneros, dice el documento, "cubano, salsa, cumbia, bachata, música regional mexicana, pop latino, merengue, guajira, bolero, vallenato, música andina, demob, cha-cha, guaracha, rumba española, mambo, conga, songo, bomba o tango". El acto tendrá dos horas de duración comenzando a las 22.30 horas en las cuatro localidades. Al día siguiente, el 12 de octubre, eje central de las fiestas, se prevé al mediodía un acto de clausura con presencia de entidades ciudadanas representativas de las principales comunidades latinas. Sobre el mismo escenario y con las mismas tres banderas se procederá a la clausura a las 12.30 horas, lo que incluirá un concierto por una banda "de al menos 30 músicos" en el cual se interpretarán piezas de autores hispanos. La duración de la actuación será de una hora. Igualmente, está previsto que en este emplazamiento u otro se proceda a un desfile folclórico ejecutado por "al menos seis cuadros de folclore tradicional latinoamericano", acto que tendrá una duración de una hora.

Himno nacional

El convenio deja abierta la posibilidad a que en el emplazamiento que se elija y por los consulados respectivos se puedan realizar actividades, todas ellas por un tiempo parecido, "incluyendo en él la interpretación del himno nacional, palabras de su cónsul y de una autoridad autonómica y local", dice el documento. Para ello, sí podrán colocar sus mástiles y respectivas banderas nacionales sobre el escenario. Pero no acaba ahí la cosa, deberán repartirse mil sombreros y mil abanicos entre los asistentes, una campaña de publicidad en redes sociales y los principales medios de comunicación "utilizados por la comunidad latina". El Ayuntamiento deberá disponer de 300 sillas para los actos y elegir un lugar con capacidad para más de mil personas. De ahí la elección de Chimeneas, aunque no sea ni mucho menos el único con capacidad. También deberá dejarse constancia con imágenes de que se han celebrado los actos, "así como suministrar gratuitamente dicho material a la Generalitat Valenciana para su difusión".