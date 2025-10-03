El Gobierno deniega 20 millones de ayudas europeas a Elche por no alcanzar la puntuación suficiente

La Dirección General de Fondos Europeos ha desestimado la petición del Ayuntamiento de Elche, anunciada el pasado 30 de enero, para la financiación de cinco proyectos valorados en 20 millones de euros a sufragar bajo el paraguas de la senda financiera Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), en una de sus convocatorias dentro del periodo 2021 a 2027, dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL). El gobierno local (PP y Vox), sin tener las garantías del dinero, tiene en marcha y presentados o incluso licitados, en algún caso desde hace meses, estos proyectos de los que se habría recibido el 60 % (12 millones de euros). Se trata del centro sociocultural de Jayton, los mercados de Plaza Barcelona y Plaza Madrid en Carrús, la renaturalización de colegios en este barrio, las telecomunicaciones, los dos mercados de Carrús (Plaza Barcelona y Plaza Madrid) y la compra de autobuses eléctricos.

Pese a que se trata de una adjudicación provisional, el alcalde de Elche, Pablo Ruiz, dio por hecho este viernes que no se los van a dar. El motivo para denegar esos 20 millones de euros (en la Comunidad Valenciana se van a repartir 94,5 millones) es que no han alcanzado la puntuación suficiente. El regidor improvisó una comparecencia con los medios antes de asistir a la apertura del curso de la UCH-CEU para informar de la denegación y garantizar la viabilidad de estos proyectos, aunque admitió que podrían producirse demoras en los plazos anunciados: "si al final el Ministerio decide retirar esa financiación o no concedernos la financiación, lo haremos con recursos propios, por supuesto. Siguen adelante con o sin financiación europea, con o sin colaboración del Ministerio, con o sin el Gobierno de España (...) Inversiones de estas características son plurianuales. Con Jayton, nuestra idea es adjudicar en enero, pues a lo mejor el millón y medio de los dos millones del año que viene, no se tienen que pagar de Jayton, ¿me explico? Como en el caso del Mercado Central. Sería ir ajustando anualidades".

Recreación de cómo será el Mercado Plaza Barcelona tras la reforma / INFORMACIÓN

Para los dos mercados de Carrús solicitaba 2,7 millones de euros, para la ciudad digitalizada, un millón de euros, para los colegios de Carrús, 1,3 millones. En enero se dijo que iban a ser cuatro autobuses, aunque el regidor dijo este viernes que eran cinco (2,8 millones de euros costaban cuatro). Y, la "joya de la corona" de estos fondos EDIL que eran los 12,2 millones para construir el centro sociocultural Jayton.

"Perpejidad"

¿Por qué se les ha denegado?. Según le ha comunicado al Ayuntamiento de Elche el Ministerio de Hacienda, por no alcanzar la puntuación suficiente, lo mismo que les ha pasado a los ayuntamientos de Alicante y Orihuela, gobernados por el PP, o al de Elda, gobernado por el PSOE. A pesar de ello, el regidor no evitó buscar un tinte político: "Mi perplejidad, nuestra perplejidad, y hablo en plural, ha sido que los ayuntamientos de Alicante, Elche, Orihuela, Murcia y Lorca han sido excluidos. Hemos pasado a la reserva, es decir, no hemos sido admitidos dentro del reparto de los fondos europeos por parte del Gobierno de España". Sobre el hecho de no alcanzar la puntuación, Ruz no dio muchas explicaciones solo que "vamos a recurrir porque consideramos que aquí ha habido una decisión arbitraria y que no entendemos, es injustificable y además es muy extraña". El Ayuntamiento de Elche, que debía conocer en la convocatoria cuáles eran los criterios de baremación, dijo que "se van a pedir y todo el procedimiento que se ha seguido porque nuestros proyectos fueron admitidos, es decir, no es que los proyectos no fueron admitidos, sino que con posterioridad, en una resolución posterior, han sido puntuados con menor capacidad. Y, por supuesto, le daremos buena cuenta de los recursos una vez que se formalicen ante el Ministerio pertinente, que es en definitiva quién resuelve estos fondos europeos" sin citar a la ministra María Jesús Montero.

El Ayuntamiento de Elche pretendía comprar más autobuses eléctricos con la ayuda europea / Áxel Álvarez

El alcalde insistió en que "lo tenemos clarísimo, son cinco compromisos, sobre todo uno que es el más importante, como ustedes bien saben, que es el de Jayton, que ya está en licitación y que sigue adelante. Habrá que ver qué es lo que ha ocurrido. Y un último dato, que es un dato objetivo: Si ustedes han accedido a la resolución habrán visto una cifra que nos ha parecido muy llamativa. Andalucía, nos alegramos muchísimo, por supuesto, percibe 735 millones de euros en financiación de fondos europeos a través de los ayuntamientos, la Comunidad Valenciana eran 24 (millones)". El dato dado por el alcalde no es cierto, solo hay que ver el documento y para la provincia se le han concedido bastantes más, concretamente a Torrevieja (8,5 millones), Benidorm (6,4 millones de euros), Sant Joan (5,9 millones), Villena (4,8 millones), Santa Pola (6,4 millones), Almoradí (6,4 millones) y Alcoy (6,4 millones). Más de 44 millones de euros el doble de lo que Ruz asegura se ha concedido a la comunidad y, en el caso de la provincia, a municipios que gobierna su partido.

El auditorio ganaría cien plazas con la modificación que ahora se contempla en el proyecto para Jayton, en Elche / INFORMACIÓN

Muchas respuestas

"En fin, hay muchas respuestas que necesitamos, hay muchas preguntas que hacer, pero la firmeza del gobierno es absoluta, proyectos adelante con recursos propios, recursos que vamos a plantear a la decisión y coordinación de los ayuntamientos que hemos sido que hemos sido despreciados, ¿no?", sentenció. "Desde luego esperamos respuestas, por supuesto, en el plazo de estos 10 días, que son los establecidos para dar una respuesta concreta a los recursos. No, nos dan ninguna razón, nos dicen que estamos en reserva. Es una puntuación de baremación discrecional de proyectos. Superamos la puntuación inicial, por eso son proyectos aceptados, pero para la asignación no sabemos, pero ni nosotros, ni Alicante, ni Orihuela, ni Murcia. Esta mañana el alcalde de Murcia me decía, "Estoy impactado". Ruz dijo que iban a ir unidos los municipios no admitidos por no alcanzar la puntuación. "Los nuestros son 12 millones. Exactamente igual que Murcia, Alicante 20 millones. Proyectos redactados, en licitación, muchos de ellos en la Plataforma del Estado, es decir, con plazos totalmente viables y ya proyectos pagados en muchos casos, porque ya sabéis que el proyecto de Jayton está pagado con fondos municipales, ¿no?". Realmente, el proyecto de Jayton está desde junio en licitación sin adjudicación. El alcalde se mostró extrañado porque todos los proyectos hayan sido descartados "evidentemente, cuando uno plantea un proyecto, pues puede quedarse fuera, faltaría más, pero 0 euros es un poco significativo".